Беспилотник попытался атаковать нефтяной гигант Saudi Aramco

Представитель оборонного ведомства королевства Турки аль-Малики сообщил об инциденте, передает ТАСС.
«По предварительным оценкам, была предпринята попытка нападения на НПЗ в Рас-Таннуре при помощи беспилотника», – цитирует его канал Al Arabiya.
Военный чиновник уточнил, что происшествие не привело к разрушениям. До этого агентство Reuters информировало о попадании в объект неизвестного снаряда.
Это уже вторая атака на мощности Saudi Aramco за последние дни. В начале марта завод получил легкие повреждения из-за падения обломков перехваченных дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в саудовском порту Рас-Таннура временно остановили производство после удара беспилотника.
Падение обломков уничтоженных аппаратов спровоцировало небольшое возгорание на территории предприятия.
Системы противовоздушной обороны страны перехватили беспилотный летательный аппарат в небе над Восточной провинцией.