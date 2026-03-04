Беспилотник попытался атаковать нефтяной гигант Saudi Aramco

Минобороны Саудовской Аравии подтвердило попытку атаки БПЛА на НПЗ в Рас-Таннуре

Tекст: Мария Иванова

Представитель оборонного ведомства королевства Турки аль-Малики сообщил об инциденте, передает ТАСС.

«По предварительным оценкам, была предпринята попытка нападения на НПЗ в Рас-Таннуре при помощи беспилотника», – цитирует его канал Al Arabiya.

Военный чиновник уточнил, что происшествие не привело к разрушениям. До этого агентство Reuters информировало о попадании в объект неизвестного снаряда.

Это уже вторая атака на мощности Saudi Aramco за последние дни. В начале марта завод получил легкие повреждения из-за падения обломков перехваченных дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в саудовском порту Рас-Таннура временно остановили производство после удара беспилотника.

Падение обломков уничтоженных аппаратов спровоцировало небольшое возгорание на территории предприятия.

Системы противовоздушной обороны страны перехватили беспилотный летательный аппарат в небе над Восточной провинцией.