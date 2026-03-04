Гейтс и министр торговли США Латник решили дать показания по делу Эпштейна

Tекст: Мария Иванова

Основатель Microsoft Билл Гейтс и действующий министр торговли Говард Латник ответят на вопросы комитета по надзору, передает ТАСС.

Слушания с участием Гейтса назначены на 19 мая в Вашингтоне, а дату визита чиновника пока не утвердили. Глава комитета Джеймс Комер также пригласил для дачи показаний бывших сотрудников администраций Обамы и Клинтона.

Латник самостоятельно связался с конгрессменами и выразил готовность к сотрудничеству. «Министр Латник инициативно согласился предстать перед комитетом на добровольной основе», – заявил Комер. Председатель надзорного органа высоко оценил стремление чиновника к прозрачности и открытости.

Имена обоих фигурантов упоминаются в обнародованных Минюстом документах скандального дела. Гейтс ранее публично извинялся за общение с финансистом, а Латник утверждал, что прервал контакты еще в 2005 году. Однако опубликованные бумаги свидетельствуют о встречах министра с Эпштейном в 2011 и 2012 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские законодатели ранее настаивали на необходимости допроса миллиардера Билла Гейтса.

Бывший президент США Билл Клинтон в конце февраля дал показания о своих контактах с финансистом.

Сам Гейтс принес извинения коллективу своего фонда за общение со скандальным бизнесменом.