Москва потребовала гарантий безопасности для учреждений России на Ближнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

Захарова заявила, что Москва настаивает на предоставлении гарантий безопасности для своих заграничных учреждений на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Она отметила, что 2 марта ракеты взрывались в радиусе полукилометра от российского посольства и торгового представительства. По ее словам, такие инциденты считаются вопиющими и требуют немедленного исключения.

Захарова подчеркнула: «Требуем исключения подобных вопиющих инцидентов и обеспечения гарантий безопасности наших загранучреждений, а также других гражданских объектов, где работают наши специалисты».

Как писала газета ВЗГЛЯД, двое сотрудников посольства России в Тегеране эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу.

Через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 246 россиян, всего территорию республики покинул 1161 человек.

Спецборт МЧС с россиянами, которые покинули Иран, вылетел из Азербайджана в Москву.