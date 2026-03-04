  • Новость часаТрамп: После Ирана будет Куба и «это лишь вопрос времени»
    Испания мстит США за старые поражения
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    Mysl Polska: Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику
    МИД Ирана: США ждет катастрофа при наземном вторжении
    США с Россией и КНР выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине
    Генпрокуратура Ливии задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи
    Трамп: После Ирана будет Куба и «это лишь вопрос времени»
    Замглавы Пентагона Колби рассказал о стратегии США по России
    4 марта 2026, 12:56 • Новости дня

    Россиянка утонула в Индонезии

    Российская туристка погибла на пляже Парангтритис из-за сильного течения

    Tекст: Мария Иванова

    На индонезийском пляже Парангтритис 51-летнюю россиянку во время прогулки у моря подхватило мощное океанское течение, спасти ее не удалось.

    Трагедия произошла в понедельник, когда группа путешественников отдыхала на побережье, передает РИА «Новости».

    Погибшей оказалась 51-летняя гражданка России, которую во время прогулки внезапно подхватило и унесло мощным течением.

    Координатор поисково-спасательной службы Ариф Нуграха рассказал подробности случившегося.

    «Перед происшествием женщина сказала друзьям, что собирается сфотографироваться с лошадью. Спустя некоторое время ее тело заметили в воде без признаков движения», – сообщил он прессе.

    Знакомые пострадавшей пытались самостоятельно реанимировать ее до прибытия экстренных служб. Спасатели оперативно доставили туристку в больницу города Бантул, однако врачи лишь констатировали смерть, сейчас решается вопрос транспортировки тела на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский турист утонул во время плавания с маской на индонезийском острове Бали.

    На пляже Найтхон на Пхукете сильная волна унесла в море другого гражданина России.

    Еще один отдыхающий погиб при падении со скалы на острове Самуи в Таиланде.

    4 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    В Катаре около 200 россиян решили выгнать с круизного лайнера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Граждан России, совершающих путешествие на лайнере Celestyal Journey, принуждают освободить каюты в порту катарской столицы Дохи до утра 7 марта, сообщили двое российских туристов.

    «По информации, полученной по громкой связи на борту, пассажирам разрешено находиться на судне до 8.00 по местному времени 7 марта. Дальнейшие действия и планы нам не разъяснены. Около 200 человек там застряло», – сказал собеседник РИА «Новости» из Челябинска.

    Мужчина уточнил, что на борту находятся его пожилая мать и внук. У семьи нет денег на отели, а российские карты в регионе не принимаются.

    Путешественники направили письмо дипломатам, которые включили их в список ожидания рейсов. Туристка Нина из Петербурга подтвердила, что людей выгоняют, а аэропорт закрыт.

    Ассоциация туроператоров России заявляла, что уровень угрозы для россиян в Катаре минимальный. Глава АТОР Майя Ломидзе рассказала о размещении застрявших в ОАЭ туристов в гостиницах.

    5 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    АТОР направила в Дубай черный список отелей, выселявших россиян

    АТОР направила в Дубай черный список отелей, выселявших россиян

    АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ассоциация туроператоров России передала властям Дубая перечень отелей, где туристов из России выселяли после отмены авиарейсов.

    Ассоциация туроператоров России направила туристическим властям Дубая так называемый черный список гостиниц, выселявших российских туристов в условиях отмены авиарейсов, передает ТАСС. В ассоциации отметили, что большинство путешественников были размещены в отелях, однако зафиксированы и случаи, когда россиян выселяли после отмены их рейсов.

    Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила: «Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей».

    Ломидзе подчеркнула, что сейчас ситуация с размещением и отправкой российских туристов находится под контролем. По ее словам, авиакомпании и туроператоры наладили оперативную работу по размещению и организации выезда граждан.

    Ранее в четверг Ломидзе заявила, что туроператоры полностью вернут российским туристам деньги за туры в страны Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, некоторые отели в ОАЭ выселяют российских туристов под предлогом скорого вылета рейса, а затем расселяют их по более дешевым гостиницам.

    Между тем еще 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов из-за массовой отмены авиарейсов.

    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    3 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    МИД призвал не ездить в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию

    МИД призвал не ездить в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию

    МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел России призвало граждан не планировать турпоездки в страны Персидского залива до окончания боевых действий на Ближнем Востоке.

    Рекомендацию россиянам не посещать страны Персидского залива до завершения боевых действий в Иране и стабилизации ситуации с авиасообщением опубликовало Министерство иностранных дел РФ. Ведомство уточнило, что боевые действия затронули и государства Персидского залива, в том числе ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.

    МИД особо отметил частичное открытие воздушного пространства указанных стран для выполнения вывозных рейсов, чтобы вернуть российских туристов, оказавшихся с 28 февраля в транзитных хабах. В связи с этим министерство настоятельно попросило российских граждан воздержаться от поездок в эти государства в туристических целях до прекращения активных боевых действий и полной нормализации ситуации в аэропортах и с авиасообщением.

    В сообщении подчеркивается, что при планировании любых поездок в указанные страны следует учитывать сохраняющиеся риски и нестабильную обстановку.

    Ранее Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану. А генконсульство в Дубае рекомендовало россиянам в ОАЭ не совершать необязательных поездок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас организованных российских туристических групп в Иране и Израиле почти нет, туроператоры предлагают только индивидуальные поездки из-за предупреждений о рисках.

    5 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    АТОР сообщил о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива

    АТОР сообщил о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около 15,8 тыс. россиян уже покинули страны Персидского залива, причем за сутки из ОАЭ улетели примерно 7 тыс. пассажиров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Страны Персидского залива уже покинули около 15,8 тыс. россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Только за последние сутки из ОАЭ смогли вылететь примерно 7 тыс. пассажиров, из них 3,9 тыс. – с начала дня 5 марта.

    В Ассоциации отметили, что вывоз россиян продолжается, а объемы перевозки увеличиваются. С 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана российские и иностранные авиакомпании выполнили 64 рейса, которыми в Россию вернулись 12,2 тыс. пассажиров. Самолеты прибывали не только в Москву, но и в Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар.

    За последние сутки из ОАЭ в Россию было выполнено 35 рейсов из аэропортов Дубая и Шарджи. В ассоциации также сообщили, что до конца дня запланированы еще 11 рейсов, в том числе Flydubai, Utair, «Победа» и S7 Airlines в Москву, Екатеринбург, Казань и Минеральные Воды. Рейс Oman Air WY183 Маскат – Москва задерживается до 18:20 по местному времени, а рейс FZ977 в Минеральные Воды вылетит 6 марта в 00:50.

    «Если все рейсы будут выполнены, по итогам 5 марта за сутки из стран Персидского залива в Россию вылетят около 90 самолетов и примерно 17,5 тыс. пассажиров», – говорится в сообщении ассоциации.

    Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что до конца недели планируют вывезти всех российских туристов с Ближнего Востока.

    Также туроператоры пообещали вернуть средства за аннулированные туры в страны Ближнего Востока в полном объеме. Сейчас доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, большинство туристов перебронируют свои поездки.

    Напомним, что накануне президент России дал поручение МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    4 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Туристы из России столкнулись с обманом при выселении из отелей в Дубае

    Туристы из России столкнулись с обманом при выселении из отелей в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские туристы жалуются на обманные схемы выселения из дорогих отелей в Дубае, несмотря на официальные распоряжения о продлении проживания.

    Некоторые отели в ОАЭ обманом выселяют российских туристов, сообщил РИА «Новости» застрявший в Дубае россиянин Михаил. По его словам, отдыхающих забирают из гостиниц под предлогом того, что их рейс якобы готов к вылету, а затем расселяют по дешевым отелям, чтобы не оплачивать проживание в более дорогих номерах на фоне отмены рейсов.

    Михаил рассказал, что туристов сажают в автобусы, объясняя задержку рейса, после чего возят по нескольким недорогим гостиницам, где им отказывают в размещении из-за отсутствия мест. Такая процедура может затянуться на поездку по трем-четырем отелям, пока не найдется свободный номер. Он добавил, что подобные меры применяют и к отдыхающим на пляже – отели используют «разные изощренные способы», чтобы выселить туристов и сделать чек-аут.

    Собеседник отметил, что условия в гостиницах, куда переселяют россиян, значительно хуже прежних. Михаил признался: «Я бы переехал в другой отель, но я прекрасно понимаю, если я сейчас оторвусь от коллектива, от группы, которая должна лететь со мной в самолете, они (туроператор – ред.) мне не ответят, не оповестят меня никак».

    По словам Михаила, среди застрявших имеются семьи с маленькими детьми, которые также попадают под выселения. Он рассказал, что даже семью с четырьмя детьми выселили под тем же предлогом, несмотря на постановления правительства Абу-Даби о продлении номеров для туристов, застрявших из-за отмены рейсов.

    Ранее сообщалось, что и в Катаре граждан России, совершающих путешествие на лайнере Celestyal Journey, принуждают освободить каюты до утра 7 марта.

    Между тем 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов, которые не могут выехать из-за отмены авиарейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по оценкам официального представителя МИД Марии Захаровой, на данный момент в странах Ближнего Востока находятся около 50 тыс. российских туристов.

    3 марта 2026, 16:34 • Новости дня
    Россияне рассказали об обстановке на пляжах Дубая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Несмотря на произошедшие взрывы поблизости, туристы продолжили отдых на популярных пляжах эмирата, сохраняя привычный ритм досуга, сообщают россияне, отдыхающие в Дубае.

    Турист из Новосибирска Игорь рассказал РИА «Новости» , что 3 марта пляж Dubai Marina был полностью заполнен отдыхающими, и атмосфера там не отличалась от привычной. «Обстановка на пляже Dubai Marina 3 марта: полный пляж людей. Все как в обычные дни», – заявил он агентству.

    По словам туриста, ночью предыдущего дня в районе пляжа были слышны два взрыва. Также собеседник отметил, что звуки предполагаемых разрывов в этом районе слышны довольно регулярно, однако это не отпугивает людей от посещения пляжа.

    Ранее во вторник в Казань прибыл второй после приостановки полетов вывозной рейс туристов из Дубая. Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран расширяет зону конфликта на Ближнем Востоке, нанося удары по целям в Персидском заливе и за его пределами. За последние дни были атакованы пятизвездочный отель в Дубае и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.

    До этого Иран нанес удары по ключевым секторам Дубая, включая аэропорты, отели и порты, что подорвало репутацию города как безопасного убежища для международного бизнеса и экспатов.


    4 марта 2026, 17:20 • Новости дня
    Россиянка Людмила Папенина погибла на пляже Парангтритис в Индонезии

    Россиянка Людмила Папенина погибла на пляже Парангтритис в Индонезии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В больнице Джокьякарты в Индонезии скончалась гражданка России, которую унесло океанским течением на пляже Парангтритис, сообщили в местной полиции.

    Полиция Индонезии подтвердила смерть гражданки России Людмилы Папениной в региональной больнице Джокьякарты, сообщает РИА «Новости». По данным местных спасательных служб, инцидент произошёл на пляже Парангтритис 2 марта: 51-летнюю туристку унесло сильным океанским течением, после чего ей не удалось спастись.

    В Управлении водной полиции Джокьякарты отметили, что Папенина скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей. Представитель ведомства в интервью агентству подчеркнул: «Мы, сотрудники Управления водной полиции региональной полиции Джокьякарты, хотели бы сообщить вам, что гражданка России Папенина, 51 год, скончалась в региональной больнице Джокьякарты».

    В посольстве России в Индонезии также подтвердили факт трагедии и сообщили, что у погибшей не было родственников в России. Все необходимые формальности теперь решают её друзья, которые сопровождали женщину в отпуске. Дипломаты оказывают консультационную поддержку и взаимодействуют с местными властями по вопросам, связанным с процедурой возвращения тела и оформлением документов.

    Ранее координатор поисково-спасательной службы Ариф Нуграха рассказал подробности трагедии. До этого другой российский турист утонул во время плавания с маской на индонезийском острове Бали.

    А сильная волна на пляже Найтхон на Пхукете унесла в море еще одного гражданина России.

    3 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Пермский пилот рассказал о деталях эвакуации выжившего туриста

    Пермский пилот рассказал о деталях эвакуации выжившего туриста

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пилот частного вертолета из Перми рассказал журналистам, как смог спасти уфимского туриста, который выжил в лесу, несмотря на метель и мороз.

    Пермский пилот Михаил Шило рассказал РИА «Новости», как эвакуировал на своем частном вертолете единственного выжившего уфимского туриста, найденного в лесу, несмотря на сильную метель и мороз.

    Решение о вылете Шило принял самостоятельно, несмотря на сложные погодные условия. Он отметил: «Да, это было мое решение вылететь на своем вертолете на это место».

    По словам пилота, он координировал свои действия с вертолетным поисково-спасательным отрядом «Ангел», который сообщил ему о необходимости срочной эвакуации выжившего туриста. Добровольцы передали, что туриста нужно как можно скорее доставить в больницу из-за обморожений. Шило рассказал, что ему удалось оперативно доставить пострадавшего к медикам.

    Пилот подчеркнул, что не считает свой поступок чем-то необычным и признался, что устал от внимания журналистов. Он заявил, что не видит ничего особенного в своих действиях, несмотря на сложные обстоятельства спасательной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина, уцелевший после гибели группы туристов на плато Кваркуш в Пермской области, находился в сознании во время обнаружения спасателями.

    Напомним, что спасатели 27 февраля начали масштабную операцию по поиску пятерых путешественников на плато Кваркуш. 1 марта они обнаружили четыре тела, а выживший мужчина был госпитализирован с тяжелым обморожением.

    3 марта 2026, 11:41 • Новости дня
    Пьяный водитель гидроцикла наехал на купавшуюся россиянку на пляже Джомтиен

    Пьяный водитель гидроцикла наехал на купавшуюся россиянку на пляже Джомтиен

    Tекст: Мария Иванова

    На пляже Джомтиен в Паттайе 65-летняя россиянка получила травму головы, когда водный мотоцикл туриста из Индии врезался в зону для купания.

    Инцидент произошел 2 марта в районе пляжа Джомтиен, где спасатели обнаружили 65-летнюю пострадавшую в сознании с ранением головы. Женщина пострадала от наезда водного транспорта во время плавания, сообщает РИА «Новости». До приезда медиков первую помощь туристке оказали пляжные спасатели.

    Представители благотворительного фонда уточнили детали происшествия и состояние пострадавшей. «2 марта около 11.00 поступил вызов из района сои 5 пляжа Джомтиен. По прибытии на место обнаружили 65-летнюю женщину, гражданку России, в сознании, с травмой головы», – рассказали в спасательной службе. Пациентку оперативно доставили в местный госпиталь.

    Виновником аварии оказался гражданин Индии, который сам подошел к раненой на берегу и признал свою вину. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения и оправдывался тем, что не увидел в море ограничительных маркеров безопасной зоны.

    Полиция задержала иностранца за управление транспортным средством в нетрезвом виде и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года при крушении туристического катера на Пхукете пострадали 23 гражданина России.

    Ранее в Паттайе российский турист погиб после наезда мотоцикла на одной из городских улиц. До этого полиция Таиланда арестовала гражданина Австрии за смертельный инцидент с водным мотоциклом.

    3 марта 2026, 15:36 • Новости дня
    Второй вывозной рейс из Дубая прибыл в Казань

    В Казань прибыл второй после приостановки полетов вывозной рейс из Дубая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во вторник днем в Казань прилетел второй после приостановки полетов рейс из Дубая, рейс выполнила авиакомпания Flydubai.

    Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Казань во вторник днем, сообщает корреспондент РИА «Новости».

    Напомним, что воздушное авиасообщение было временно прекращено на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и возобновлено только недавно.

    Согласно информации онлайн-табло аэропорта Дубая, рейс FZ8281 авиакомпании Flydubai вылетел из Эмиратов в 9.55 по местному времени (8.55 мск). В Казани самолет приземлился в 15.08 по московскому времени.

    Первый рейс после возобновления авиасообщения по маршруту Дубай – Казань Flydubai прилетел в город ранее во вторник, в 4.12 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристка Равиля Иванова, вернувшаяся из ОАЭ в Казань рейсом Flydubai, рассказала, что о трансфере до аэропорта они узнали за десять минут до выезда.

    Также сообщалось, что злоумышленники предлагают российским туристам несуществующие поездки в соседнее государство, пользуясь их стремлением покинуть Эмираты по земле.

    Ранее стало известно, что стоимость вылета из Дубая в Россию достигла 360 тыс. рублей на семью.

    5 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    Россиянка выжила после падения с четвертого этажа гостиницы на Пхукете

    Россиянка выжила после падения с четвертого этажа гостиницы на Пхукете

    Tекст: Мария Иванова

    На Пхукете 53-летняя туристка из России получила черепно-мозговую травму, сорвавшись с балкона четвертого этажа отеля в первый день отпуска.

    В районе Патонг на Пхукете 53-летняя россиянка сорвалась с балкона четвертого этажа и упала на уровень второго этажа гостиницы. Пострадавшую с травмой головы обнаружили спасатели, которых вызвал персонал отеля, передает Phuket News.

    «53-летняя туристка из России получила травмы, в том числе травму головы, при падении с балкона четвертого этажа одной из гостиниц в районе Патонг на Пхукете и была доставлена в больницу», – сообщает портал. На правой ноге, руке и боку женщины врачи зафиксировали ссадины и гематомы, но переломы на месте подтвердить не удалось.

    Сначала россиянку отвезли в больницу района Патонг, после осмотра ее перевели в более оснащенный госпиталь «Ватчира Пхукет», передает РИА «Новости».

    По данным полиции, инцидент произошел вечером в среду, в день прилета супругов на отдых. Муж туристки рассказал следствию, что они выпили алкоголь в номере, поссорились, после чего жена вышла на балкон.

    Полиция продолжает расследование, опрашивает персонал отеля и изучает записи камер наблюдения. Подозрений и обвинений на данный момент никому не предъявлено.

    Ранее генконсул РФ Егор Иванов сообщил о состоянии двух россиян после падения лифта в отеле на Пхукете.

    На острове Самуи российский турист погиб в результате срыва со скалы.

    В Паттайе 26-летняя россиянка разбилась насмерть при падении с 14-го этажа жилого дома.

    3 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Таиланд освободил застрявших из-за ситуации на Ближнем Востоке туристов от штрафов

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Таиланда приняли решение не взимать штрафы с иностранных туристов, чей срок пребывания истек из-за отмены рейсов на фоне событий на Ближнем Востоке.

    Таиланд освобождает иностранных туристов, которые не смогли выехать из страны из-за отмены авиарейсов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, от штрафов за превышение срока пребывания, передает РИА «Новости».

    Соответствующий приказ был издан 2 марта и подписан генерал-майором Тханитом Тхаиватчараматом, занимающим пост заместителя главного комиссара иммиграционной полиции.

    Льгота распространяется на туристов, чей срок пребывания закончился 28 февраля или позже, и кто не смог покинуть страну по уважительной причине. Иммиграционная полиция поручила своим подразделениям по всей стране не взимать штрафы с таких иностранцев при их выезде. Решение призвано поддержать путешественников, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпаниям удалось вернуть в Россию крупную группу отдыхающих. Российские авиакомпании отменяли 29 рейсов из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Ассоциация туроператоров России оценила количество находящихся в ОАЭ российских туристов в 50 тысяч человек.

    5 марта 2026, 02:55 • Новости дня
    Туристы рассказали о схеме мошенничества в ресторанах острова Бали

    Tекст: Катерина Туманова

    На индонезийском острове Бали фиксируются случаи, когда в счетах ресторанов появляются лишние позиции, увеличивающие итоговую сумму заказа, рассказал российский предприниматель Айнур Гибатов.

    Схема мошенничества с добавлением несуществующих блюд в счет распространилась на индонезийском острове Бали, причем вне зависимости от категории заведения. Российский предприниматель Айнур Гибатов рассказал, что даже в дорогих заведениях туристам стоит быть внимательными при оплате, передает РИА «Новости».

    Он поделился личной историей, когда во время ужина с компанией на побережье Куты заметил, как в счет добавили два блюда, которых они не заказывали. Это увеличило сумму почти на две тысячи рублей.

    После того как гости обратили внимание официанта на ошибку, администрация ресторана оперативно убрала лишние позиции и выставила новый счет.

    «По их невербальным коммуникациям было понятно, что это нормальная практика для них. После этого мы начали везде проверять счет и несколько раз сталкивались с подобными случаями», – отметил Гибатов.

    Позже, по его словам, подобные случаи повторялись в других заведениях, а в комментариях под его публикацией пользователи подтвердили, что с такой схемой сталкивались не только на Бали, но и в других странах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский посол сообщил о проживании 35 тыс. россиян на Бали. Россиянам на Бали раскрыли схемы обмана украинских мошенников. Полиция Индонезии подтвердила смерть россиянки в океане.

    3 марта 2026, 08:07 • Новости дня
    Первый рейс Джидда – Москва вылетел после перерыва из Саудовской Аравии

    Первый рейс Джидда – Москва вылетел после перерыва из Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Из Джидды в Москву после перерыва, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, вылетел пассажирский рейс Flynas, ожидаемый во Внуково днем воскресенья.

    По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, в Москву отправился первый рейс из Саудовской Аравии после перерыва, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке.

    «Рейс XY 0689 из Джидды... выполняет Flynas, вылетел в 6.46 (мск)».

    Позднее в справочной службе аэропорта уточнили расчетное время прилета этого самолета. На вопрос о рейсе XY 0689 из Джидды там сообщили, что его прибытие во Внуково ожидается в 12.47 по московскому времен, передает РИА «Новости».

    Таким образом, воздушное сообщение между Москвой и Джиддой начало восстанавливаться после вынужденного перерыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские авиакомпании отменили десятки рейсов после закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.

    Первый за почти трое суток рейс из Абу-Даби ранее прибыл в московский аэропорт Шереметьево после изменения маршрута из-за закрытия неба над большинством стран региона.

    Ранее пассажирский самолет Oman Air из Маската приземлился в Шереметьево после перерыва на фоне ближневосточного конфликта.

    4 марта 2026, 21:46 • Новости дня
    Туроператоры разрешили аннулировать туры в Персидский залив до 31 марта

    Туроператоры разрешили аннулировать туры в Персидский залив до 31 марта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туроператоры России обновили условия аннуляции и перебронирования туров в страны Персидского залива, распространив льготы до конца марта.

    Российские туроператоры расширили условия отмены и перебронирования туров в страны Персидского залива, сообщает Ассоциация туроператоров России. Теперь аннуляция туров без штрафов разрешена для поездок с вылетом до 31 марта, тогда как ранее такая возможность предоставлялась только до 8 марта. Туристам предлагается либо перебронировать тур на другое направление, либо перенести даты поездки, либо оставить средства на депозите.

    В ассоциации пояснили: «Если в стране временного пребывания возникает угроза безопасности туристов, турист или туроператор вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в судебном порядке. Поэтому сейчас туроператоры предлагают досудебные варианты решения – перенос поездки, смену направления или аннуляцию тура».

    АТОР также сообщила о намерении обратиться к властям с просьбой увеличить срок возврата средств за аннулированные туры до 30 календарных дней. Сейчас деньги должны возвращать в течение 10 календарных дней, однако туроператоры испытывают трудности из-за масштабной работы по вывозу туристов из стран Ближнего Востока.

    Ранее туроператоры ввели штрафы за отказ от туров в ОАЭ, в результате чего россияне массово отменяют поездки и сталкиваются с большими финансовыми потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турагентства удерживают не только фактически понесенные расходы, но и суммы, которые гостиницы ОАЭ взыскивают при отмене бронирования.

    В среду министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что туроператоры должны полностью возвращать деньги за путевки на Ближний Восток.

    А президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

