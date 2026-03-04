«Единая Россия» представила проекты помощи семьям бойцов СВО в регионах

Tекст: Елизавета Шишкова

Партия «Единая Россия» представила эффективные региональные практики работы общественных приемных с участниками специальной военной операции и их семьями, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что поддержка бойцов и их родных является приоритетной задачей, а накопленный опыт позволяет масштабировать лучшие проекты по стране. Он отметил дефицит специалистов в сфере психологической помощи и выделил положительный опыт Алтайского края, где сотрудники приемных прошли обучение базовым навыкам поддержки.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что общественные приемные партии всегда находят эффективные инструменты поддержки в сложные периоды, а часть внедренных инициатив уже стала федеральными законами. Председатель правления движения «Отцы России» Андрей Коченов рассказал о медали «Отец солдата», которой награждены более 6 тыс. семей. По его словам, ведется адресная работа с родственниками Героев, предоставляется юридическая поддержка возвращающимся бойцам.

В Алтайском крае с начала СВО приемные партии совместно с центром «Светоч» организовали обучение сотрудников этике работы с участниками спецоперации и их близкими, а также обеспечили постоянную психологическую поддержку. В регионе проведено более 1,7 тыс. приемов и почти 18 тыс. консультаций, участниками групповых мероприятий стали свыше 9 тыс. человек. Отдельное направление – проект с художниками: созданы сотни портретов вдов и матерей, а также бойцов, организованы выставки, реализуется проект «Всегда рядом».

В Архангельской области действует проект «Я жду тебя» с психологическими и творческими программами для женщин и детей, поддержанный губернаторским грантом. В Мурманской области реализуется образовательный проект по работе с обращениями семей участников спецоперации, объединивший депутатов, юристов и представителей профильных организаций. В Калмыкии представлен патриотический проект «Знай Героя», а в Пермском крае развивается медианаправление, включающее репортажи из зоны СВО и встречи с военкорами.

В 2025 году «Единая Россия» провела 20 тематических приемов, помощь и консультации получили 37 тыс. человек. Обращения касались социальных гарантий, медицины, образования, юридических вопросов и благоустройства. По словам представителей партии, формат приемов позволяет оперативно решать вопросы участников спецоперации и их близких, организуя взаимодействие с адвокатами, фондами и органами власти.