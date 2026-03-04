Дроны «Хезболлы» ударили по офису оборонного гиганта Israel Aerospace Industries

«Хезболла» заявила об атаке БПЛА на штаб-квартиру Israel Aerospace Industries

Tекст: Мария Иванова

Вооруженное крыло организации сообщило о нападении на административный центр Israel Aerospace Industries, передает ТАСС.

В заявлении, опубликованном в Telegram, говорится, что операция стала местью за удары по населенным пунктам республики.

«Исламское сопротивление применило ударные беспилотники при нападении на штаб-квартиру компании Israel Aerospace Industries в ответ на израильскую агрессию против десятков ливанских городов и селений», – говорится в тексте коммюнике.

В городе Лод находятся производственные мощности и руководство ведущего оборонного концерна страны. На данный момент израильское командование официально не подтверждало информацию о прилетах дронов по этому стратегическому объекту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля заявила о намерении атаковать подземные цеха по производству беспилотников «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

Ливанское движение ранее нанесло ракетный удар по комплексу оборонной компании ATA Defense Industries в городе Сахнин.