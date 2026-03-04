Tекст: Елизавета Шишкова

Захарова на брифинге осудила западные призывы к народу Ирана «брать власть в свои руки», передает ТАСС.

Она подчеркнула, что такие заявления являются примером вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Дипломат заявила: «Тем более цинично и бесчеловечно слышать призыв к иранцам брать, как говорит Запад, власть в свои руки, когда Запад же эти руки в прямом смысле иранцам и отрывает».

Захарова также отметила, что так называемая «иранская угроза» служила лишь предлогом для осуществления давно запланированной смены власти в стране. По ее словам, подобная политика разворачивается в отношении государств, неугодных Вашингтону и Тель-Авиву, несмотря на их суверенный статус и членство в ООН.

Она добавила, что возобновление переговоров по иранскому вопросу стало «операцией прикрытия», которая используется Западом для реализации планов по смене режимов, милитаризации стран или эскалации конфликтов. Захарова подчеркнула, что подобная тактика применялась неоднократно в прошлом.

Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил ликвидировать нового верховного лидера Ирана, если тот будет продолжать курс на уничтожение Израиля и угрозы США и их союзникам.

Ассамблея экспертов и КСИР избрали Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером Ирана.