Греческие F-16 подняты по тревоге с аэродромов Кипра

Греческие F-16 с кипрской базы вылетели к объекту у Ливана

Tекст: Мария Иванова

Греческие ВВС задействовали авиацию, базирующуюся на острове, из-за инцидента в соседнем регионе, передает РИА «Новости».

В публикации газеты «Катимерини» отмечается: «В среду два греческих истребителя F-16, базирующихся на Кипре, вылетели для участия в неуказанной операции».

Журналисты уточнили, что экипажи получили приказ на взлет после поступления данных о подозрительном объекте рядом с воздушным пространством Ливана. Ранее власти Кипра также зафиксировали неопознанную цель в этом районе.

Из-за инцидента небо над аэропортом Ларнаки временно закрывали для полетов гражданской авиации. Для обеспечения безопасности республики Афины ранее перебросили на остров четыре истребителя F-16 и два военных фрегата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кипр временно закрыл небо над аэропортом Ларнаки после обнаружения подозрительного объекта у границ Ливана

Французская сторона решила направить на остров средства противовоздушной обороны для укрепления безопасности.

Ранее с британской базы Акротири вылетели два истребителя Typhoon на фоне сообщений об угрозе.