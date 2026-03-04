В РСТ заявили о крупных убытках туроператоров из-за запрета туров в ОАЭ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что рекомендация Минэкономразвития временно приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию является понятной и своевременной, учитывая эскалацию конфликта и атаки на территории этих стран, где сейчас находятся российские туристы, передает РИА «Новости».

Директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил: «Ограничения на реализацию комплексного турпродукта в страны Ближнего Востока на данный момент – понятная и своевременная мера, учитывая продолжающуюся эскалацию конфликта и постоянные атаки на территорию государств, где отдыхают российские туристы».

В РСТ напомнили, что при подтверждении угрозы жизни и здоровью в стране федеральными властями туроператоры обязаны вернуть клиентам полную стоимость турпродукта.

Вице-президент РСТ Георгий Мохов сообщил, что масштабные аннуляции и остановка продаж приведут к колоссальным убыткам из-за высокой стоимости направления и невозможности быстрого возврата денег от отелей и перевозчиков.

Мурадян отметил, что доля ОАЭ зимой составляет до 30% всего объема отправляемых туристов, и без поддержки Минэкономразвития туроператорам «не обойтись». Мохов предложил вернуться к вопросу использования туроператорами средств персональной ответственности в «Турпомощи» для предотвращения финансовых проблем компаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля эвакуировали своих дипломатов из ОАЭ после двух попыток нападения. Спецборт МЧС вылетел из Азербайджана в Москву с покинувшими Иран россиянами. Посольство России заявило о переходе 31 россиянина через армяно-иранскую границу.