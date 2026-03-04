Китайская судоходная компания COSCO Shipping закрыла бронирования на Ближний Восток

Tекст: Елизавета Шишкова

Компания COSCO Shipping приняла решение немедленно приостановить новые бронирования на перевозки в и из стран Ближнего Востока, передает РИА «Новости».

В заявлении перевозчика говорится: «Основываясь на результатах последней оценки рисков, проведенной компанией COSCO Shipping, принято решение немедленно приостановить новые бронирования на соответствующих маршрутах до дальнейшего уведомления».

Причиной этого шага названы обеспокоенность безопасностью грузов, а также стабильностью всех морских перевозок. Компания отмечает, что ограничения введены на фоне эскалации конфликта в регионе и трудностей с морским сообщением в Ормузском проливе.

Под ограничения попадают все новые бронирования на перевозки по всему миру в и из ОАЭ (кроме портов Фуджейра и Хор-Факкан), Катара, Бахрейна, Ирака, Саудовской Аравии (за исключением Джидды) и Кувейта. Сроки возобновления бронирований не называются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лишь два танкера прошли через Ормузский пролив в понедельник после его закрытия иранским КСИР 28 февраля.

Блокировка ключевого морского маршрута – Ормузского пролива – продемонстрировала уязвимость американской военной кампании. Она грозит резким взлетом цен на энергоносители.

Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.