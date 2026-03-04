Минфин приостановил операции с валютой из-за изменения бюджетного правила

Tекст: Вера Басилая

Минфин России не будет проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в марте 2026 года, передает РИА «Новости».

Это связано с планируемыми изменениями в бюджетном законодательстве, касающимися базовой цены на нефть. Министерство подчеркнуло, что при возобновлении операций объем отложенных покупок и продаж будет пересчитан с учетом новых параметров базовой цены.

За предыдущий период, с 6 февраля по 5 марта, объем продажи валюты и золота по бюджетному правилу составлял 226,8 млрд рублей, что эквивалентно 11,9 млрд рублей в день.

По действующему бюджетному правилу дополнительные доходы от нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния, при этом Минфин может использовать только юани и золото для операций, так как валюты недружественных стран исключены из структуры фонда. В случае недостатка нефтегазовых доходов министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке от имени Минфина осуществляет Центробанк.

Мировые цены на нефть выросли после выхода оценки запасов сырья в США.

