    4 марта 2026, 12:27 • Новости дня

    Минфин приостановил операции с валютой из-за изменения бюджетного правила

    Tекст: Вера Басилая

    Операции с валютой и золотом в марте не состоятся из-за планируемых изменений параметров бюджетного правила, связанных с базовой ценой на нефть, сообщило Министерство финансов России.

    Минфин России не будет проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в марте 2026 года, передает РИА «Новости».

    Это связано с планируемыми изменениями в бюджетном законодательстве, касающимися базовой цены на нефть. Министерство подчеркнуло, что при возобновлении операций объем отложенных покупок и продаж будет пересчитан с учетом новых параметров базовой цены.

    За предыдущий период, с 6 февраля по 5 марта, объем продажи валюты и золота по бюджетному правилу составлял 226,8 млрд рублей, что эквивалентно 11,9 млрд рублей в день.

    По действующему бюджетному правилу дополнительные доходы от нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния, при этом Минфин может использовать только юани и золото для операций, так как валюты недружественных стран исключены из структуры фонда. В случае недостатка нефтегазовых доходов министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке от имени Минфина осуществляет Центробанк.

    Мировые цены на нефть выросли после выхода оценки запасов сырья в США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как конфликт в Иране влияет на российский бюджет.

    5 марта 2026, 10:03 • Новости дня
    Индия увеличила закупки российской нефти
    Индия увеличила закупки российской нефти
    @ Sivaram Venkitasubramanian/NurPhot/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке Индия вновь увеличила закупки российской нефти – два танкера c 1,4 млн баррелей Urals изменили маршрут и разгружаются в портах страны на текущей неделе, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, поставки российской нефти снова направляются в Индию на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. По данным сервисов слежения за судами Kpler и Vortexa, два танкера с суммарным грузом около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, ранее обозначавшие пунктом назначения Восточную Азию, теперь идут в индийские порты и должны прибыть туда на этой неделе.

    Танкер Odune, способный перевозить до 730 тыс. баррелей, уже пришёл в порт Парадип на восточном побережье Индии. Второй танкер, Matari, с грузом более 700 тыс. баррелей, ожидается в порту Вадинар на западе страны в четверг. Оба судна ранее находились под санкциями Британии и Евросоюза.

    Как отмечает издание, в последние недели индийские нефтепереработчики сокращали закупки российской нефти из-за опасений осложнить торговые переговоры с Вашингтоном, что заставило Москву искать новых покупателей в Китае. Однако война на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива увеличили риски нехватки сырья, и Индия снова возвращается к российским поставкам.

    По данным источников, еще одно судно – Indri, также ранее следовавшее к Сингапуру, резко изменило курс и теперь идет в Индию с грузом в 730 тыс. баррелей Urals. Его, как и остальные два судна, санкционировали власти Британии и Евросоюза в прошлом году.

    Представители компаний-владельцев и управляющих танкерами, зарегистрированных в Азербайджане и Гонконге, не дали комментарии относительно смены направления поставок нефти.

    Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия готова нарастить объем поставок нефти в Китай и Индию, если появится дополнительный спрос.

    Кроме того, Новак сообщил, что в Индии заметно увеличился интерес к российской нефти для дальнейшей переработки, что связано с изменениями на мировом рынке.

    На Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.

    5 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского

    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко поставил под сомнение заявления Киева о повреждении нефтепровода «Дружба», отметив отказ допустить европейских инспекторов.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба», передает «Прайм».

    «Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», – жестко заявил словацкий премьер.

    Фицо рассказал журналистам, что украинские власти отказали словацким и европейским дипломатам в доступе к нефтепроводу «Дружба» для оценки его технического состояния и отклонили предложение о создании международной инспекционной группы.

    Кроме того, Фицо подчеркнул, что такими действиями Украина теряет поддержку со стороны Словакии.

    Киев остановил прокачку нефти по «Дружбе» в конце января, заявив о повреждениях в результате «российских атак», однако Братислава считает, что трубопровод работоспособен, а остановка транзита – политический инструмент давления.

    Венгрия, также оставшаяся без нефти из-за остановки, заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Киеву на 90 млрд евро, а также объявила о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Фицо ранее уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба».

    Правительство Словакии приняло решение немедленно прекратить соглашение с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить транзит российской нефти через «Дружбу» и заявил об угрозе энергобезопасности ЕС.

    Власти Украины не допустили представителей Евросоюза для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    5 марта 2026, 03:35 • Новости дня
    Reuters сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта

    Tекст: Катерина Туманова

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о получении сообщения об инциденте в 30 морских милях юго-восточнее от кувейтского порта Мубарак Аль-Кабир.

    Капитан танкера, стоящего на якоре в порту, сообщил, что слышал и видел сильный взрыв с левого борта, после чего заметил небольшое судно, покидающее этот район, говорится, передает Reuters со ссылкой на сообщение UKMTO.

    «В воде была обнаружена нефть из грузового судна, что потенциально может нанести ущерб окружающей среде, и судно набрало воду. Весь экипаж в безопасности», –  добавили в UKMTO.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Блокировка маршрута показала уязвимость американской военной кампании и угрозу роста цен на энергоносители. Иранские военные уничтожили более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    В Ираке рассказали о ситуации с цепочками поставок нефти в Ормузском проливе.

    5 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Орбан предупредил о применении силы для запуска «Дружбы»

    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении добиться от Киева возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с помощью политических и финансовых мер.

    Венгрия не намерена идти на компромиссы с Киевом и будет добиваться возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» силой, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Он уточнил, что речь идет не о военной, а о политической и финансовой силе, которую Будапешт намерен применить в отношении украинских властей, передает ТАСС.

    По словам Орбана, его правительство будет настаивать на прекращении нефтяной блокады и рассматривает ситуацию как «битву с Украиной». «Мы победим, и мы победим с помощью силы. Мы добьемся этого не сделками, соглашениями или компромиссами, а силой», – заявил премьер-министр, выступая в Торгово-промышленной палате страны.

    Он подчеркнул, что Украина обязана восстановить работу трубопровода и выполнять условия соглашения об ассоциации с Евросоюзом, не препятствуя энергоснабжению стран ЕС. Орбан заверил, что Венгрия не боится подобных противостояний и будет настаивать на своих требованиях.

    Напомним, что российская нефть не поступает в Венгрию по трубопроводу «Дружба» с 27 января. Будапешт ранее заявлял, что технических препятствий для поставок нет, а блокировка осуществляется Киевом по политическим мотивам. В ответ на это Венгрия ограничила поставки дизельного топлива на Украину и заблокировала выделение ей военного кредита от ЕС на 90 млрд евро. Также правительство страны пообещало не поддерживать никакие решения Евросоюза в пользу Украины до возобновления транзита нефти.

    Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил о недоверии словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба» и отметил отказ допустить европейских инспекторов.

    Накануне Венгрия усилила защиту энергетических объектов, создала специальную комиссию, настаивая на инспекции трубопровода «Дружба» на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей как покупатели российской нефти.

    Венгрия и Россия рассматривают вариант доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным.


    4 марта 2026, 22:39 • Новости дня
    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти

    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия и Россия рассматривают возможность доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия и Россия готовы совместно искать запасные пути для поставок нефти и газа, если существующие маршруты станут недоступны, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    «Например, если транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» будет по-прежнему затруднена, мы рассмотрим варианты транспортировки морским путем», – заявил Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

    По словам министра, вопрос энергетического сотрудничества между двумя странами остается приоритетным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    Президент России Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Венгрией сохраняют устойчивость и развиваются положительно.

    Путин дал поручение проработать переход с газового рынка Европы на новые открывающиеся рынки.

    5 марта 2026, 08:33 • Новости дня
    Дмитриев: Цена на нефть в 100 долларов неизбежна

    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил уверенность в дальнейшем удорожании энергоносителей, спрогнозировав рост цен на нефть свыше 100 долларов за баррель.

    По словам Дмитриева, стоимость нефти с фактической поставкой в Азии уже превышает 90 долларов за баррель для большинства сортов, передает ТАСС. Цена на нефть марки Murban составляет 96 долларов за баррель.

    «Цена на нефть в 100 долларов неизбежна», – заявил Кирилл Дмитриев в социальной сети.

    Позднее Дмитриев уточнил, что даже британский журнал The Economist ожидает роста стоимости нефти выше 100 долларов за баррель. По его мнению, ситуацию усугубляет конфликт на Ближнем Востоке, что оказывает серьезное давление на мировые энергетические рынки.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ограничений энергоснабжения из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен на нефть для США будет временным и в дальнейшем стоимость энергоносителей снизится.

    Дмитриев предупредил о риске серьезных потрясений на рынках сырья и сельхозпродукции в случае закрытия Ормузского пролива.

    5 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины выступил с угрозой в адрес политика, заблокировавшего предоставление финансового кредита от Евросоюза Украине, намекнув на возможную передачу его адреса военным.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сделал резкое заявление после решения Будапешта заблокировать финансовую помощь Украине со стороны Евросоюза. Он заявил: «Дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам – пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», цитирует Зеленского РИА «Новости».

    Как отмечает агентство, Зеленский предположительно имел в виду венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Этот выпад прозвучал на фоне продолжающихся разногласий между Киевом и Будапештом по поводу поддержки Украины, а также скептической позиции Венгрии относительно интеграции Украины в Евросоюз.

    Ранее Зеленский уже не раз допускал неуважительные высказывания в адрес Орбана, особенно после заявлений главы венгерского правительства о нецелесообразности приема Украины в ЕС. В ответ Орбан критиковал западных политиков, которые, по его словам, закрывают глаза на коррупцию на Украине и преувеличивают успехи Киева в проведении реформ.

    Премьер Венгрии также подчеркивал, что венгерские деньги должны использоваться для развития собственной страны, а не идти, как он выражался, «на позолоченные ванные украинских олигархов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники рассчитывали на завершение переговоров с Будапештом по разблокировке кредита для Киева к 1 марта.

    Ранее Венгрия заблокировала предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступила против принятия двадцатого пакета санкций против России после прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу «Дружба».

    До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский обманывает западные страны, утверждая о невозможности прокачки сырья по якобы поврежденному трубопроводу.


    4 марта 2026, 23:11 • Новости дня
    В Ираке рассказали о ситуации с цепочками поставок нефти в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава компании-оператора иракских портов Фархан аль-Фартуси сообщил, что цепочки поставок за Ормузским проливом или через него приостановлены для всех типов танкеров.

    «Внутренние цепочки поставок, или коридоры, между иракскими портами и портами в регионе, то есть за Ормузским проливом в направлении Ирака, по-прежнему функционируют в соответствии с потребностями. Однако цепочки поставок за Ормузским проливом или через него приостановлены для всех типов танкеров», – сообщил он Иракскому информационному агентству (INA).

    Он пояснил, что в зоне ожидания в портах Умм-Каср Северный и Умм-Каср Южный, находится около 16 или 17 судов.

    «Работа ведется, и процедуры в порту оптимизированы», уточнил аль-Фартуси, добавив, что «существует отдел ISPS (Международная служба безопасности), отвечающий за организацию безопасности в соответствии с международными требованиями, что обеспечивает бесперебойное функционирование, одновременно информируя суда в порту и суда в зоне ожидания о безопасности наших портов».

    Аль-Фартуси подчеркнул «необходимость адаптации к нынешним обстоятельствам и защиты портов и судов, пребывающих в портах».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Также власти Ирана заявили, что проход нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через пролив сейчас невозможен.

    5 марта 2026, 04:55 • Новости дня
    Финансист Белянчикова разъяснила новые правила снятия наличных

    Tекст: Катерина Туманова

    Введенные ограничения на снятие наличных до 50 тыс. рублей в сутки действуют при подозрительных операциях, связанных с возможным мошенничеством, предупредила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

    Банки усилили контроль над операциями с наличными деньгами. Новые правила безопасности были закреплены Федеральным законом № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года, отдельные положения которого уже вступили в силу. Система может временно блокировать снятие наличных до 48 часов при подозрительных операциях, если алгоритмы выявят необычное поведение клиента.

    «Уже несколько месяцев действуют различные ограничения на снятие наличных, а также имеется возможность временной блокировки ваших операций, если система выявит что-то подозрительное. Эти меры, разработанные законодательными органами совместно с Банком России, призваны лучше защитить деньги граждан от действий мошенников», – сообщила она агентству «Прайм».

    Временные ограничения вводятся при подозрениях на несанкционированные действия, например, при резкой смене привычек клиента, получении крупных переводов от самого себя или смене устройств для входа в онлайн-банк. В рамках этих ограничений клиент может снять не более 50 тыс. рублей в сутки, а банк обязан уведомить его о причинах таких мер.

    С 1 января 2025 года список признаков мошенничества расширился, и при выявлении хотя бы одного из них банк обязан приостановить операции. Постоянные ограничения распространяются на счета, внесенные в специальную базу Банка России, а их снятие возможно только через суд или исключение из «черного списка».

    Также с 1 марта блокировки применяются, если получатель денег фигурирует в государственной системе противодействия правонарушениям, совершенным с использованием информационных технологий. Через кассу банка операции с наличными доступны без ограничений, ограничения касаются только онлайн-переводов. Обновленная информация размещена на сайте регулятора в разделе «Блокировка карт».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЦБ решил обязать банки отчитываться о выдаче наличных без согласия клиентов. Прокуратура предупредила о схеме аферистов с проверкой подлинности наличных. Аксаков поддержал право банков блокировать снятие наличных клиентами.

    5 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Военное командование Ирана опровергло закрытие Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Иран не предпринимал мер по закрытию Ормузского пролива и продолжает обеспечивать взаимодействие с судами, проходящими через этот стратегически важный морской путь, заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари.

    По словам Хейдери, Иран не закрывал Ормузский пролив и продолжает поддерживать взаимодействие с судами, проходящими через этот стратегически важный морской путь, передает РИА «Новости».

    «Мы не закрывали Ормузский пролив, а с проходящими через него судами взаимодействуем согласно международным протоколам», – заявил Хейдери.

    На фоне этих заявлений, по данным сервиса MarineTraffic, вблизи Ормузского пролива со стороны Оманского залива стоят на якоре порядка 52 судов, из которых 39 – это контейнеровозы. Кроме того, среди них зафиксированы три танкера, а остальные суда относятся к специальным назначениям, в числе которых буксиры.

    Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и товаров.

    Ранее заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде сообщил об установлении полного контроля над Ормузским проливом.

    Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через эту зону.

    Глава компании-оператора иракских портов Фархан аль-Фартуси сообщил, что цепочки поставок за Ормузским проливом или через него приостановлены для всех типов танкеров.

    Иранские военные сообщили о поражении более десяти судов, включая танкеры, в Ормузском проливе после нападения США и Израиля.

    5 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Путин поручил защитить самозанятых от чрезмерных штрафов

    Путин поручил проанализировать штрафы для самозанятых

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству изучить и при необходимости ограничить практику применения чрезмерных штрафов для самозанятых исполнителей по гражданско-правовым договорам.

    Соответствующее поручение Владимира Путина о возможности сокращения штрафов для самозанятых опубликовано на сайте Кремля.

    Документ касается анализа практики установления хозяйствующими субъектами чрезмерных санкций, в том числе штрафов, в отношении самозанятых граждан, работающих по гражданско-правовым договорам. В перечне поручено при необходимости подготовить изменения в законодательство, которые ограничат подобную практику.

    Согласно распоряжению, доклад по итогам анализа необходимо представить до первого июля. За исполнение поручения отвечает премьер-министр Михаил Мишустин. В поручении отмечается, что меры должны быть направлены на защиту прав самозанятых граждан, чтобы исключить случаи установления для них необоснованных финансовых санкций.

    Ранее президент Владимир Путин призвал не допускать ухода самозанятых граждан в теневой сектор экономики.

    Совет Федерации предложил правительству завершить эксперимент с этим налоговым режимом к 2026 году.

    Кабмин отказался менять условия работы и налогообложения до 2028 года.

    5 марта 2026, 11:20 • Новости дня
    КСИР заявил о блокировке Ормузского пролива для судов США и ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные заявили о запрете для судов США, Израиля и европейских стран проходить через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации в регионе.

    Ормузский пролив полностью контролируется Ираном, и суда из США, Израиля и европейских стран не смогут пройти через него, передает РИА «Новости». Об этом официально заявила служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции.

    В сообщении отмечается, что любые военные, торговые и другие суда, связанные с США, Израилем, европейскими странами и их союзниками, не получат разрешения на проход.

    «Военные, торговые и прочие суда, связанные с США, Израилем, европейскими странами и теми, кто их поддерживает, не получат разрешение на передвижение, а в случае обнаружения непременно будут атакованы», – говорится в заявлении КСИР.

    Ранее стало известно, что США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через эту зону.

    Глава компании-оператора иракских портов Фархан аль-Фартуси сообщил, что цепочки поставок за Ормузским проливом или через него приостановлены для всех типов танкеров.

    Иранские военные заявили о поражении более десяти судов, включая танкеры, в Ормузском проливе после нападения США и Израиля.

    Военные Ирана уничтожили более 10 нефтяных танкеров в этом районе.

    5 марта 2026, 08:08 • Новости дня
    Нефть подорожала на фоне ограничений мирового энергоснабжения

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в четверг выросли: мировое энергоснабжение продолжает сталкиваться с ограничениями на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 7.49 увеличивалась на 2,96% относительно закрытия, до 83,81 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 3,43%, до 77,22 доллара, передает РИА «Новости».

    Напомним, Иран на фоне конфликта с США и Израилем в ночь на среду объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив. В среду министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что Ирак испытывает трудности с экспортом нефти из-за закрытия пролива. Перебои грозят серьезными последствиями мировому энергорынку,

    «Рынок продолжает торговаться на основе новостей с Ближнего Востока, вероятно, нас ждет дальнейшая волатильность, – цитирует Reuters лондонского экономиста ANZ Генри Рассела. – Мы видим, что энергоснабжение по-прежнему сталкивается с ограничениями, производственные мощности выводятся из эксплуатации, если конфликт затянется, ситуация, скорее всего, ухудшится», – предупредил он.

    5 марта 2026, 10:05 • Новости дня
    Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вторжение в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вооруженное вторжение на территорию России.

    Механизм кредитных каникул распространят на отражающих вооруженное вторжение в Россию. Перечень поручений по итогам заседания Совета по правам человека опубликован на сайте Кремля.

    «Правительству... обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на распространение механизма "кредитных каникул"... на лиц, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации», – говорится в документе.

    Новая мера поддержки коснется тех, кто противостоит провокациям на госгранице и в регионах, прилегающих к зоне спецоперации. Также президент поручил прекращать кредитные обязательства в случае гибели защитников при выполнении этих задач.

    Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о проделанной работе необходимо представить главе государства до 1 июля 2026 года.

    Государственная дума приняла нормы о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для участников СВО и их супругов.

    Владимир Путин также поручил освободить бойцов от уплаты процентов по займам на время льготного периода.

    5 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Россиянам пообещали вернуть деньги за туры на Ближний Восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туроператоры полностью вернут российским туристам деньги за туры в страны Ближнего Востока , но процесс возврата займет определенное время, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    Возврат туристам средств за туры в страны Ближнего Востока будет произведен в полном объеме, однако не сразу, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

    Она заявила: «Есть горячее желание туроператоров не конфликтовать с туристами, не судиться и не потерять еще больше денег, поэтому вернут все что нужно, в нужном объеме, но не сразу. Потому что аккумулирование этих средств, постановление правительства про то, чтобы задействовали ФПО, просто обработка тысяч заявлений – это время».

    Ломидзе уточнила, что туроператоры рассматривают все заявления на аннуляцию туров на Ближний Восток, не дожидаясь судебных решений, чтобы не создавать неудобств клиентам и не доводить дело до суда. По ее словам, требования по возврату средств будут исполнены в соответствии с российским законодательством.

    Она добавила, что доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, большинство клиентов предпочитают перебронировать туры, а не возвращать деньги.

    Напомним, накануне туроператоры России обновили условия аннуляции и перебронирования туров в страны Персидского залива, распространив льготы до конца марта.

    Ранее туроператоры ввели штрафы за отказ от туров в ОАЭ, из-за чего россияне массово отменяют поездки и сталкиваются с финансовыми потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турагентства удерживали не только фактически понесенные расходы, но и суммы, которые гостиницы ОАЭ взыскивают при отмене бронирования.

    В среду министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что туроператоры должны полностью возвращать деньги за путевки на Ближний Восток.

