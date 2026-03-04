Пашинян назвал Грузию важным партнером для сближения с ЕС

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Об этом после проведения в Грузии заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству сообщил журналистам сам армянский премьер-министр.

Пашинян назвал Грузию «важным партнером» в контексте сближения его страны с ЕС, несмотря на то, что отношения Брюсселя и Тбилиси заморожены с 2024 года из-за обвинений в том, что Грузия якобы свернула с прозападной траектории.

Премьер-министр Армении также поблагодарил Грузию за «ценное» содействие в формировании экономических союзов между Ереваном и Баку.

Грузия установила минимальные тарифы за транзит азербайджанских грузов в Армению, а однажды даже пропустила их бесплатно в знак доброй воли.

Ираклий Кобахидзе после встречи подтвердил, что его страна «рада сближению Армении и Азербайджана» и готова поддерживать этот процесс.

«Позитивные тенденции формируют основу совместной заботы о мире и стабильности в регионе», – заявил он.