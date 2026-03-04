Песков призвал МОК прояснить подход к российским спортсменам

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, МОК должен объяснить, почему существует разница в отношении к российским спортсменам и атлетам из стран, которые участвуют в ближневосточном конфликте, передает РИА «Новости».

Песков отметил: «Смотрю как на правильную позицию. И не понимаю, почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция. МОК обязан прояснить эти расхождения».

Ранее МОК сообщил, что не располагает инструментами для выполнения резолюции об олимпийском перемирии, подчеркнув важность сохранения спорта как символа надежды и мира.

После начала СВО большинство российских спортсменов были отстранены от участия в международных соревнованиях, а проведение турниров на территории России было запрещено. В 2022 году основанием для санкций стало «нарушение олимпийского перемирия» из-за событий на Украине после Олимпиады в Пекине.

В октябре 2023 года МОК лишил ОКР статуса национального олимпийского комитета за включение в состав советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Позднее ОКР исключил этих членов, внеся изменения в устав.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет отказался вводить санкции против США и Израиля за атаку на Иран в период Олимпиады. Лавров заявил, что санкций против спортсменов США и Израиля не существует. Медведев отметил равнодушие к возможным санкциям МОК против США и Израиля.