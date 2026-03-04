НЦ «Россия» признан лучшей просветительской компанией на премии «Знание»

НЦ «Россия» получил премию «Знание» в номинации «Просветительская компания года»

Tекст: Вера Басилая

Премию в номинации «Просветительская компания года» Национальный центр «Россия» получил на пятой церемонии вручения «Знание.Премия».

В этом году организаторы отметили победителей в 18 номинациях, включая индивидуальные и коллективные достижения в области просвещения.

Генеральный директор центра Наталья Виртуозова заявила: «Национальный центр «Россия» создан по распоряжению нашего президента – чтобы мы, такие разные, собирались здесь вместе. На открытии Года единства народов России, где были участники со всей страны, Владимир Владимирович сказал: «Когда смотришь в зал, да и на сцену, то возникает чувство удивления и восторга – удивления от этого многообразия и восторга от того, что мы все вместе». Спасибо большое всем, кто участвует в жизни нашего Центра и создает атмосферу, в которой люди лучше узнают друг друга, мечтают и вместе создают будущее страны».

Куб-премия для каждой номинации отличается символическим материалом. Для НЦ «Россия» использовали базальт – как символ фундаментальных знаний. Имя победителя объявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, который отметил, что премия призвана вдохновлять на просветительскую деятельность и что количество заявок от компаний выросло вдвое.

В 2025 году НЦ «Россия» провел свыше 650 мероприятий, половина из которых носила образовательный и просветительский характер. Среди инициатив – II Симпозиум «Создавая будущее», подкаст «Говорит Россия», Литературный клуб «Что/бы почитать?!» и новые форматы, такие как подкаст Открытого диалога «OD в эфире».

В 2026 году центр продолжает развивать инициативы, включая проведение экспертных диалогов и празднование Дня российской науки с участием представителей разных стран. В нынешнем сезоне премии было подано более 18 тыс. заявок из 89 регионов России и 40 стран мира. В шорт-лист вошли более 100 соискателей, среди которых известные спортсмены, ученые, журналисты и государственные деятели.

