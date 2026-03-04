Французские Rafale сбили иранские дроны, угрожавшие базе Франции в ОАЭ
Французские истребители Rafale нейтрализовали летевшие на ОАЭ беспилотники Ирана
Tекст: Мария Иванова
Боевые самолеты Rafale перехватили иранские беспилотники, направлявшиеся к воздушному пространству ОАЭ и представлявшие угрозу дислоцированной там французской военной базе.
Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что самолеты Rafale перехватили аппараты, направленные на Эмираты, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, «французские истребители уже нейтрализовали дроны, которые нацелились на небо Объединенных Арабских Эмиратов, а значит, потенциально – и на французскую военную базу». Он уточнил, что объект расположен на территории этой страны.
Ранее чиновник сообщал об операциях по обеспечению безопасности, однако не приводил подробностей боевой работы. Министерство обороны ОАЭ информировало, что Иран нанес удар беспилотниками по базе ВМС Франции в Абу-Даби, известной как Camp de la Paix. Военный объект открыли в 2009 году.
В понедельник Барро подтвердил факт атаки, отметив лишь незначительный материальный ущерб. Обострение ситуации в регионе произошло после того, как США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по иранской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж подтвердил факт нанесения удара беспилотником по французской военно-морской базе в ОАЭ. Власти республики объявили об усилении своего военного контингента в регионе Ближнего Востока.
Президент Эммануэль Макрон направил авианосец Charles de Gaulle в Средиземное море для защиты интересов страны.
Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе
Власти Ирана установили личности виновных в гибели 171 школьницы
Tекст: Мария Иванова
Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз, причастных к авиудару по школе в Минабе, где погибли не менее 171 школьницы.
По данным осведомленных источников, иранским властям удалось полностью установить исполнителей удара по школе для девочек в Минабе, передает Fars.
«Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей Минаба», – говорится в сообщении агентства. Там уточняется, что точно установлены личности пилотов, авиабазы, с которых они вылетали, а также их подданство, передает РИА «Новости».
Иранская сторона заявила о готовности к жесткому и решительному ответу на это преступление. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.
Представитель Минобрнауки исламской республики подтвердил информацию о 175 жертвах среди школьников и учителей за двое суток конфликта.
Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
Tекст: Елизавета Шишкова
Минобороны Азербайджана заявило о подготовке ответных шагов после атаки беспилотников Ирана на объекты гражданской инфраструктуры в Нахчыване.
Министерство обороны Азербайджана изучает технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, которыми, по данным ведомства, Иран атаковал территорию Нахчыванской Автономной Республики, передает Report.
В заявлении министерства отмечается, что 5 марта беспилотники, запущенные с территории Ирана, поразили Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.
«Ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран. Азербайджан, в свою очередь, готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности гражданского населения и объектов инфраструктуры», – заявили в Минобороны.
Министерство осудило удары по гражданским объектам, подчеркнув, что атаки были совершены вооруженными силами Ирана без какой-либо военной необходимости. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа, и заверили, что будут приняты все меры для защиты населения и инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник, упал на территорию аэропорта Нахичевани после запуска с территории Ирана. МИД Азербайджана выразил протест Ирану в связи с ударами беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.
Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.
Азербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников
Tекст: Елизавета Шишкова
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило протест Ирану в связи с ударами беспилотных летательных аппаратов по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента два мирных жителя получили ранения.
По данным внешнеполитического ведомства, инцидент произошёл 5 марта днём, когда беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты в Нахчыване.
Один из дронов упал на здание терминала международного аэропорта, второй – рядом со школой в селе Шекерабад. В результате атаки были ранены два мирных жителя, зданию аэропорта причинён ущерб.
Баку резко осудил случившееся, отметив, что такие действия «противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряжённости в регионе». В МИД Азербайджана потребовали от Тегерана срочных объяснений и предотвращения подобных случаев в будущем.
В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер. Посол Ирана Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД, ему будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на территорию аэропорта Нахичевани упал запущенный с территории Ирана беспилотник.
Российское дипломатическое ведомство выразило обеспокоенность взрывами ракет возле российских представительств и потребовало исключить подобные случаи в будущем. Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса.
Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.
«Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает запуск беспилотника вооружёнными силами в сторону Азербайджанской Республики», – говорится в официальном сообщении, передает ТАСС.
Напомним, в четверг беспилотник, запущенный с территории Ирана, упал вблизи аэропорта Нахичевани на территории Азербайджана. При атаке дрона на аэропорт Нахичевани пострадали четыре человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.
Рютте: НАТО не будет задействовать пятую статью после инцидента с ракетой в Турции
Tекст: Елизавета Шишкова
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не планирует задействовать пятую статью из-за уничтожения ракеты над Турцией.
Об этом Рютте сообщил в интервью агентству Reuters, передает РИА «Новости». По его словам, речь о применении пятой статьи в нынешней ситуации не идет.
По его словам, противники альянса увидели, насколько НАТО сильно и внимательно, особенно в условиях напряженности на Ближнем Востоке. Генсек уточнил, что альянс усилил меры безопасности с субботы, учитывая последние события в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, баллистический снаряд, выпущенный с территории Ирана и пролетевший над воздушным пространством Ирака и Сирии, перехватили и обезвредили силы ПВО и ПРО НАТО в Восточном Средиземноморье.
Вооруженные силы Ирана опровергли сообщения о запуске ракет по турецкой территории.
СМИ сообщили, что сбитая над Турцией иранская баллистическая ракета была направлена на авиабазу Инджирлик, где размещаются американские военные.
АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян
АТОР направила в Дубай черный список отелей, выселявших россиян
Tекст: Тимур Шайдуллин
Ассоциация туроператоров России передала властям Дубая перечень отелей, где туристов из России выселяли после отмены авиарейсов.
Ассоциация туроператоров России направила туристическим властям Дубая так называемый черный список гостиниц, выселявших российских туристов в условиях отмены авиарейсов, передает ТАСС. В ассоциации отметили, что большинство путешественников были размещены в отелях, однако зафиксированы и случаи, когда россиян выселяли после отмены их рейсов.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила: «Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей».
Ломидзе подчеркнула, что сейчас ситуация с размещением и отправкой российских туристов находится под контролем. По ее словам, авиакомпании и туроператоры наладили оперативную работу по размещению и организации выезда граждан.
Ранее в четверг Ломидзе заявила, что туроператоры полностью вернут российским туристам деньги за туры в страны Ближнего Востока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, некоторые отели в ОАЭ выселяют российских туристов под предлогом скорого вылета рейса, а затем расселяют их по более дешевым гостиницам.
Между тем еще 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов из-за массовой отмены авиарейсов.
Запущенный из Ирана дрон упал возле аэропорта Нахичевани в Азербайджане
Tекст: Дарья Григоренко
Дрон, запущенный с территории Ирана, упал на территорию аэропорта в Нахичеванской автономной республике в Азербайджане, сообщили СМИ.
Как пишет азербайджанское агентство АПА, «запущенный с территории Ирана беспилотник упал на территорию аэропорта Нахичевани. В ближайшее время ожидается заявление официальных структур по поводу атаки Ирана на гражданскую инфраструктуру Азербайджана», передает РИА «Новости».
Отмечается, что один из дронов попал в терминал аэропорта, а еще несколько упали в других районах города. Один из беспилотников упал вблизи школы в Нахичевани.
После падения дронов на территории аэропорта начался сильный пожар, сообщил местный сайт Axar.az. На месте происшествия работают пожарные расчеты.
В четверг TWZ отметил резкое ослабление ракетных атак со стороны Ирана.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипломатическое ведомство выразило обеспокоенность взрывами ракет рядом с российскими представительствами и потребовало исключить подобные случаи в будущем.
Лавров заявил о стремлении России добиться прекращения ударов по Ирану
Tекст: Вера Басилая
Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах Москвы и союзников создать атмосферу, исключающую возможность военной операции против Ирана, передает РИА «Новости».
Лавров подчеркнул, что речь идет о поддержке стратегических партнеров, которые страдают от действий Соединенных Штатов и Израиля. По его словам, Россия продолжит конструктивный диалог с этими странами и другими членами мирового сообщества, в том числе в Совете безопасности ООН и Генеральной ассамблее, чтобы укрепить атмосферу, препятствующую агрессивным действиям против Ирана.
Глава МИД также обратил внимание на политику Запада на Ближнем Востоке, отметив, что западные страны старались не допустить продвижения позитивной повестки дня в регионе. Лавров заявил:
«Запад, как сейчас доказала эта ситуация с агрессией против Ирана, действует по принципу «или-или» – «или с нами, или против нас», – заявил Лавров.
Он добавил, что основной принцип Запада – «разделяй, натравливай друг на друга и властвуй».
Лавров выступил с этими заявлениями в ходе посольского круглого стола, посвященного вопросам урегулирования ситуации вокруг Украины и безопасности на Ближнем Востоке.
«Рейтинг недружественных правительств» выявил усиление северо-балтийского давления на РФ
Tекст: Илья Абрамов
Литва и Франция стали наиболее агрессивными по отношению к России государствами в феврале 2026 года, возглавив ежемесячный «Рейтинг недружественных правительств», подготовленный редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом по сравнению с январем уровень враждебности западных стран вырос, причем наиболее выраженную антироссийскую линию демонстрируют государства северной Европы.
Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль (.pdf), страны ЕС и НАТО усилили жесткость по отношению к России. Если в январе фиксировалась определенная «заморозка» показателей агрессии – эксперты связывали это с концентрацией «коллективного Запада» на внутренних конфликтах, в том числе вокруг планов США по установлению контроля над Гренландией, – то в феврале динамика изменилась.
Лидерами рейтинга стали Литва и Франция – по 85 баллов из 100 возможных. Обе страны продолжают активную поддержку Киева – передают вооружения, наращивают финансовую помощь Украине и участвуют в военных учениях НАТО.
Второе место сохранила Польша. Варшава заявила о готовности направить Киеву истребители МиГ, а также продолжает участие в инициативе «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL), предусматривающей финансирование закупок американской военной техники для ВСУ.
Третью позицию разделили сразу четыре государства – Дания, Канада, Эстония и Британия, утратившая прежнее лидерство. Все они одобрили резолюцию Генассамблеи ООН «Поддержка прочного мира на Украине», осуждающую действия России в рамках спецоперации, и продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку.
Германия, долгое время занимавшая первую строчку, опустилась на четвертое место. Рядом с ней – Финляндия. Обе страны финансируют поставки вооружений в рамках PURL. Пятое место разделили Латвия и Швеция. Таким образом, все три прибалтийские республики вошли в первую пятерку наиболее недружественных России правительств.
США стали менее недружественными по отношению к России и в результате потеряли три позиции – с третьего места в январе они переместились на шестое, которое делят с Италией и Нидерландами. Седьмую строчку заняли Бельгия и Болгария.
На восьмом месте расположилась самая многочисленная группа – сразу шесть государств: Греция, Испания, Норвегия, Португалия, Румыния и Чехия. Далее следуют Австралия, Люксембург, Новая Зеландия, Словения и Хорватия, ограничившиеся в военной сфере преимущественно финансовой поддержкой Киева.
Замыкает десятку Австрия. Вместе с ней в этой части таблицы оказались новички рейтинга – Ирландия, Мальта и Северная Македония. Эти страны поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН. Наименее недружественными по итогам февраля стали Багамские острова и Тайвань – по пять баллов.
Наиболее резкий рост индекса продемонстрировали государства, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – прежде всего Дания, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Франция, Швеция и Эстония. Они продолжили прямые поставки вооружений на Украину, выделяли средства на закупку техники для ВСУ и участвовали в учениях альянса у российских границ.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, проанализировав февральские данные, отмечают новую тенденцию: помимо украинского направления, в Европе формируется самостоятельный центр конфронтации с Россией – балто-скандинавский «кулак».
Речь идет о странах объединения Nordic-Baltic Eight (NB8, «Северо-Балтийская восьмерка») – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. При активной роли Польши этот формат фактически превращается в устойчивую коалицию государств, последовательно занимающих наиболее жесткую позицию по отношению к Москве.
Именно правительства данного круга сегодня демонстрируют системность – как в военных решениях, так и в финансовой поддержке Киева, – формируя второй по значимости центр давления на Россию в Европе.
Медведев констатировал сумасшествие НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Tекст: Вера Басилая
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал действия Североатлантического альянса, обвинив организацию в полной потере рассудка из-за убийства лидера Ирана, а также предложил дать президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию за новую войну.
НАТО сошла с ума, убив верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и начав войну на Ближнем Востоке, считает Медведев. По его словам, у НАТО «поехала крыша», а «дегенераты из альянса» во главе с «сервильным сыночком Трампа» Рютте начинают обсуждать использование ст. 5 Вашингтонского договора для помощи США.
«А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира?» – написал в Max Медведев.
Во Франции призвали отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе
Филиппо призвал отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе
Tекст: Елизавета Шишкова
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций на фоне угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.
Франции следует как можно скорее отказаться от антироссийских санкций, чтобы избежать энергетического кризиса, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Политик так отреагировал на слова президента Владимира Путина о том, что Россия готова немедленно прекратить поставки газа на европейские рынки.
Филиппо подчеркнул: «В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин загоняет ЕС в ловушку, предлагая немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успевает отреагировать!».
Он призвал остановить «эти идиотские и губительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на европейском газовом рынке произошел скачок цен выше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос перехода с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поручение Путина не означает принятого решения по уходу с европейского газового рынка.
Шойгу подсчитал ежедневные потери при перекрытии Ормузского пролива
Шойгу сообщил об убытках до 7 млрд долларов за день блокады Ормузского пролива
Tекст: Тимур Шайдуллин
Финансовые потери мировой экономики при однодневном закрытии Ормузского пролива могут достигнуть 7 млрд долларов, что подтверждает глобальное значение этого маршрута, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Убытки от перекрытия Ормузского пролива за один день составляют до 7 млрд долларов. Об этом журналистам сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, отметив значимость пролива для мировой экономики, передает ТАСС.
«По оценкам, один день перекрытия пролива – это примерно 7 млрд долларов убытков всем», – заявил Шойгу, подчеркивая, что конфликт на Ближнем Востоке был начат без осознания последствий.
Он выразил мнение, что архитектура международной безопасности разрушается по всем направлениям, и отметил отсутствие четкого понимания у инициаторов войны, к чему приведет их политика. По его словам, «идет разрушение архитектуры безопасности. Причем по всем направлениям».
Комментируя действия США и Израиля против Ирана, Шойгу заявил, что подобные атаки уже не требуют даже формального повода. По его словам, «мы дошли до того, что и пробирки уже не надо. Уже даже и слов не надо никаких».
Шойгу назвал агрессию против Ирана беспрецедентным пренебрежением международным правом и отметил, что роль ООН в регулировании подобных конфликтов заметно снизилась за последние 15-20 лет.
Ранее в четверг зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал действия Североатлантического альянса из-за ситуации вокруг Ирана, а также предложил дать президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию за новую войну.
А глава МИД Сергей Лавров предложил Совету безопасности ООН принять резолюцию с призывом к скорейшему завершению конфликта на Ближнем Востоке.
Напомним, на данный момент в Иране погибли 1 230 человек в результате ударов США и Израиля.
КСИР подтвердил поражение американского F-15 средствами ПВО
Tекст: Валерия Городецкая
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил информацию о сбитом американском истребителе у юго-западной границы Ирана.
По данным пресс-службы, инцидент произошел утром в среду, передает ТАСС. Многоцелевой двухместный истребитель F-15E Strike Eagle был поражен современными средствами противовоздушной обороны КСИР.
«В среду рано утром многоцелевой двухместный истребитель F-15E Strike Eagle американских захватчиков был успешно поражен современными средствами ПВО ВКС корпуса и упал рядом с юго-западной границей страны», – приводит заявление телеканал SNN.