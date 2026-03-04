Иран заявил о невозможности вести переговоры с США

Советник верховного лидера Ирана исключил любые переговоры с США

Tекст: Вера Басилая

Советник Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран не доверяет Вашингтону и не собирается больше вести переговоры с США, передает ТАСС.

«Важно, что мы можем продолжать войну, у нас есть опыт восьмилетней войны. Исторический опыт показывает, что мы не боимся войны, не боимся ее продолжать», – заявил Мохбер.

По его словам, Иран готов к продолжению боевых действий столько, сколько посчитает нужным, ссылаясь на опыт восьмилетней войны с Ираком. По его словам, страна способна выдерживать длительное противостояние благодаря накопленному историческому опыту.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран опоздал с переговорами.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, почему провалились переговоры с Ираном.

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг сообщения о готовности к диалогу с Вашингтоном и отверг возможность переговоров.