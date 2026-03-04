Минобрнауки ужесточило порядок проведения школьных олимпиад

Tекст: Дмитрий Зубарев

В России изменится порядок проведения олимпиад школьников, передает РИА «Новости».

Согласно новым правилам, заключительный этап олимпиады теперь будет обязательно проходить в очной форме для всех участников, а итоги будут подводиться по личному зачету. Ужесточаются требования к составу жюри, организационных комитетов и комиссий, а также к присвоению олимпиадам определенного уровня.

С 2026-2027 учебного года число участников увеличится до 500, а количество регионов-участников должно быть не меньше 25. 50% заданий на финальном этапе должны иметь творческий характер и отличаться высоким уровнем сложности. Ранее эти показатели составляли 300 участников, 10 регионов и 30% творческих заданий.

Изменения затрагивают только олимпиады, которые курирует Российский совет олимпиад школьников. На Всероссийскую олимпиаду школьников новые нормы не распространяются. Об этом говорится в приказе Минобрнауки от 16 января 2026 года, опубликованном на портале правовых актов.

Зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская заявила: «Важно отметить, что теперь в олимпиадах, включенных в перечень Российского совета олимпиад школьников, смогут официально принимать участие не только школьники, но и обучающиеся по программам среднего профессионального образования. Данное нововведение создает равные возможности для всех талантливых ребят».

Скаковская также отметила, что новая редакция порядка усиливает критерии для членов жюри и оргкомитетов, а очный формат проведения финального этапа поможет обеспечить объективность оценки знаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла первое место в Европе по числу золотых медалей на школьных олимпиадах. Российские школьники за год получили 115 медалей на международных олимпиадах. Победителей олимпиад при нехватке бюджетных мест решили зачислять в вузы за счет собственных средств учебных заведений.