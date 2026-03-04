TWZ указал на риски в обещании Трампа обеспечить эскорт судов через Ормузский пролив

Tекст: Дмитрий Зубарев

Планы президента США Дональда Трампа по обеспечению охраны коммерческих судов в Ормузском проливе могут привести к тому, что корабли ВМС США окажутся в зоне прямой угрозы со стороны иранских вооруженных сил, передает TWZ.

В настоящее время движение через пролив практически остановлено из-за продолжающегося конфликта между США, Израилем и Ираном.

В сообщении в своей социальной сети Truth Social Трамп заявил: «При необходимости ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив как можно скорее». Он добавил, что федеральная корпорация DFC немедленно предоставит страхование политических рисков и гарантии для финансовой безопасности всей морской торговли, особенно энергетического сектора, проходящей через регион Персидского залива.

По словам Трампа, США обеспечат «свободный поток энергии в мире», подчеркнув как экономическую, так и военную мощь страны. Он пообещал, что в ближайшее время будут приняты дополнительные меры. В то же время представители Центрального командования США отказались дать комментарии по поводу планов президента.

Ормузский пролив – узкий стратегический водный путь шириной всего 37 километров, по которому ежегодно проходит около одной пятой мировых поставок нефти и значительная часть экспорта сжиженного газа. Примерно 3 тыс. судов пересекают пролив каждый месяц. Теперь, из-за боевых действий и угроз атак, движение практически прекратилось, а страховые компании начали массово отзывать военные рисковые полисы.

TWZ отмечает, что это не первая подобная ситуация: в конце 1980-х годов ВМС США уже занимались эскортированием коммерческих судов в период войны между Ираном и Ираком. Тогда в операции участвовало до 30 военных кораблей, а также авиация и спецподразделения. Эти события сопровождались серьезными рисками: в 1987 году фрегат USS Stark был поражен двумя иракскими ракетами, погибли 37 американских моряков, в 1988 году USS Samuel B. Roberts был подорван на иранской мине, пострадали десять человек.

Ситуация остается напряженной: уже зафиксированы нападения на мирные суда и объекты портовой инфраструктуры в регионе. Эксперты опасаются, что дальнейшая эскалация приведет к серьезным последствиям для мировых рынков нефти и газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил организовать эскорт для танкеров в Ормузском проливе. Через Ормузский пролив за последние сутки прошли только два танкера. Блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать.