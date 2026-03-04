Politico: Конфликт с Ираном расколол правые партии Европы

Tекст: Вера Басилая

Лидеры ультраправых в Европе столкнулись с дилеммой между поддержкой Израиля и антиизоляционистской риторикой на фоне атак по Ирану, пишет Politico.

В частности, французское «Национальное объединение», лидирующее в опросах перед выборами 2027 года, оказалось вынуждено балансировать между традиционной поддержкой Израиля и критикой внешнеполитических интервенций США.

«Национальное объединение» заняло осторожную позицию, фактически одобрив силовую акцию. Это резко контрастирует с их же недавней критикой американского вмешательства в дела Венесуэлы, когда Марин Ле Пен жестко защищала суверенитет государств.

Вице-президент французской партии Себастьен Шеню объяснил эту перемену в риторике. «Мы поддерживаем действия, предпринятые Соединенными Штатами, даже если, честно говоря, нам не нравится их односторонний характер», – заявил он.

В Германии руководство «АдГ» выразило обеспокоенность дестабилизацией региона, что вызвало недовольство внутри самой политсилы. Многие высокопоставленные члены считают, что наступление на исламистский режим Ирана следовало поддержать, несмотря на официальную «миротворческую» линию лидеров.

В то время как французские и немецкие ультраправые демонстрируют внутренние разногласия по вопросу войны на Ближнем Востоке, их коллеги в Румынии и Нидерландах более однозначно поддерживают жесткие действия против Ирана. На фоне предстоящих выборов внутренние споры могут осложнить ультраправым борьбу за власть, особенно учитывая повышенное внимание избирателей к внешнеполитическим вопросам.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли выработать единую позицию по отношению к военной операции против Ирана.

Испания запретила США использовать свои военные базы для нанесения ударов по Ирану.

В ответ Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида.

Разведка ЕС зафиксировала рост угрозы террористических атак в Европе на фоне обострения ситуации.

Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.