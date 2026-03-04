  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 76 украинских дронов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Вашингтон начал стесняться убийства Хаменеи
    Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей
    В Иране опровергли сообщения о наземном наступлении курдов на границе
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух венгров
    КСИР ударил по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана
    4 марта 2026, 10:19 • Новости дня

    The Washington Post: Трамп допустил рост цен на нефть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Дональд Трамп заявил, что рост цен на нефть после атаки на Иран для США будет временным, а затем стоимость энергоносителей снизится, пишет The Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп впервые признал, что военный конфликт с Ираном может привести к росту цен на нефть для американцев, передает The Washington Post.

    Он заверил, что последствия для рынка будут временными: «Если у нас немного высокие цены на нефть какое-то время, то, как только всё закончится, цены упадут, я считаю, даже ниже прежнего уровня», – заявил Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Тем временем стоимость нефти и бензина в США за последние двое суток резко выросла: средняя цена бензина по стране поднялась на 11 центов, до 3 долларов 11 центов за галлон. Это максимальный показатель с октября; стоимость нефти West Texas Intermediate выросла на 10% с прошлой пятницы, отмечает издание.

    Белый дом пытается оправдать внезапный удар по Ирану, который стал крупнейшей военной операцией США после вторжения в Ирак в 2003 году, а также столкнулся с вопросами по поводу целей и последствий конфликта. Сам Трамп и его союзники называли разные причины атаки, а Мерц заявил, что война уже вредит экономикам, в том числе из-за роста цен на нефть и газ.

    Позже Трамп распорядился предоставить государственные гарантии и страховку судам, проходящим через Персидский залив, и пообещал, что ВМС США будут сопровождать нефтяные танкеры в случае необходимости.

    Администрация США объяснила, что недавние переговоры с Ираном не привели к уступкам по ядерной программе, а соглашение, подобное тому, что было при Обаме в 2015 году, не устроило бы Трампа. Один из высокопоставленных чиновников отметил, что иранские представители не стремились к быстрой сделке и не были готовы к тем условиям, которые устроили бы Вашингтон.

    Трамп опроверг слова госсекретаря Марко Рубио о том, что США действовали из-за опасений возможной атаки со стороны Ирана на израильские силы, и заявил, что решение об ударе было принято заранее, исходя из личной оценки угрозы.

    Параллельно Госдепартамент США начал экстренную эвакуацию граждан из Ближнего Востока, предупредив о «серьезных угрозах» в 14 странах региона. Демократы в Конгрессе раскритиковали администрацию за то, что предупреждение было выпущено спустя более двух суток после начала операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство американцев выступило против военных ударов Дональда Трампа по Ирану. Дмитриев прогнозировал шок на мировых сырьевых рынках в случае закрытия Ормузского пролива. МИД Турции предположил, что США могут срочно принять ответные меры из-за угрозы закрытия стратегического прохода.

    2 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Крупнейший НПЗ Saudi Aramco остановил работу после удара беспилотника
    Крупнейший НПЗ Saudi Aramco остановил работу после удара беспилотника
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в саудовском порту Рас-Таннура временно остановили производство после удара беспилотника.

    Атака на объект нефтяной компании произошла в субботу, передает Reuters со ссылкой на информированный источник. Предприятие расположено в восточной части королевства.

    «Удар беспилотником нанесен по НПЗ Aramco в Рас-Таннуре, работа приостановлена в качестве меры предосторожности, ситуация под контролем», – говорится в сообщении агентства.

    Решение об остановке деятельности принято руководством комплекса, чтобы полностью исключить возможные риски для персонала и оборудования, передает РИА «Новости».

    Как отмечает ТАСС со ссылкой на Semafor, пожар возник на объекте саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре в результате предполагаемой атаки беспилотника.

    В настоящий момент профильные службы оценивают последствия инцидента на месте событий, однако подробности о масштабе ущерба пока не приводятся.

    НПЗ в Рас-Таннуре является крупнейшим в мире комплексом по переработке и экспорту нефти, его остановка способна нанести серьезный ущерб мировому рынку энергоресурсов.

    Ранее сообщалось, что нефтяной рынок ожидает скачка цен из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Комментарии (4)
    2 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть

    Эксперт Юшков: В конфликте США и Израиля против Ирана энергетическим победителем окажется Россия

    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Ормузский пролив будет полностью перекрыт на время американо-израильской операции, это вызовет глобальный энергетический шок и энергокризис. В этом случае цены на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Так он прокомментировал реакцию рынка на конфликт на Ближнем Востоке.

    «Операция США и Израиля против Ирана и ответные удары Исламской республики спровоцировали рост котировок на нефтегазовом рынке. Пока мы видим типичную биржевую логику: цены сначала взлетели, потом началась корректировка – некоторые игроки зафиксировали свою прибыль», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Впрочем, собеседник допускает сценарий, при котором цены на нефть могут расти до 100 долларов за баррель и выше. Все будет зависеть от того, какая ситуация сложится в итоге в Ормузском проливе, указал он. Аналитик напомнил, что в минувшие выходные поступали противоречивые сообщения: Иран объявил о возобновлении работы коридора, однако затем появились кадры танкеров, попавших под удар.

    «Происходящее всех пугает. Так, например, страховщики аннулируют полисы для судов в Персидском заливе, а корабли стараются избегать прохода через пролив, – уточнил Юшков. – На этом фоне рынок пытается уловить сигналы, восстановится ли судоходство. Начнут ли Штаты и Израиль наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана или отлавливать танкеры с иранской нефтью, как американцы делают с Венесуэлой?».

    Как заметил эксперт, еврейскому государству было бы выгодно лишить Тегеран доходов для дальнейшего восстановления, а Штатам – оставить Китай без иранской нефти. Он напомнил, что Исламская республика продавала Поднебесной около двух млн баррелей в сутки. Если Тель-Авив и Вашингтон перейдут к мерам против иранских энергоресурсов, то в выигрыше может оказаться Россия.

    «Китай переключится на российскую нефть, что спровоцирует конкуренцию между Пекином и Дели. В результате Москва больше заработает за счет, во-первых, мирового роста цен на нефть, а во-вторых, снижения дисконта», – рассуждает экономист. Он прогнозирует, что ситуация на Ближнем Востоке скажется и на котировках на газ, которые в Европе уже превышают 800 долларов за тысячу кубометров.

    При этом если Ормузский пролив будет полностью перекрыт на время американо-израильской операции – как говорит Дональд Трамп, на 4 недели – то это вызовет глобальный энергетический шок, энергокризис. «В этом случае мы можем увидеть нефть и по 150 долларов за баррель», – считает специалист.

    «Но если такие цены будут держаться долго, то просто начнется снижение объемов потребления: страны перейдут к отбору из стратегических резервов. Для России это тоже хорошо, потому что, по разным данным, наша нефть хранится в танкерах около азиатских рынков, в частности Китая, Индии», – заключил Юшков.

    Напомним, мировые цены на нефть подскочили на девять-десять процентов на фоне эскалации на Ближнем Востоке. К 8.19 по мск майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 4,77 доллара (6,55%), до 77,64 долларов за баррель, передает «Интерфакс». Как отмечает агентство, в прошлую пятницу Brent подорожала на 1,73 доллара (2,45%), до 72,48 долларов за баррель.

    Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 4,24 доллара (6,33%), до 71,26 долларов за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1,81 доллар (2,78%), до 67,02 долларов за баррель.

    Стоимость апрельских фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 24,69% и на пике достигла 39,85 евро за 1 МВт·ч, или около 491 доллара за одну тыс. куб. м по текущим курсам валют на рынке форекс, передает РБК со ссылкой на данные биржи ICE Futures на 10.00 мск.

    Как отмечают опрошенные Axios эксперты, основной причиной скачка цен стали опасения по поводу перебоев в поставках, связанных с военным конфликтом и возможным сужением судоходства через Ормузский пролив. Артерия обеспечивает примерно четверть мировых морских перевозок нефти, а страховки для танкеров уже резко подорожали. Сообщается также о нападениях на танкеры вблизи пролива.

    Напомним, в субботу утром Израиль и США начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. Погиб верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

    В ответ Тегеран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Более того, иранский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Рас-Тануре в Саудовской Аравии, там начался пожар. По информации Reuters, компания остановила работу НПЗ. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия выигрывает от конфликта США и Ирана.

    Комментарии (3)
    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 16:13 • Новости дня
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд проукраинских правительств стран Евросоюза и Еврокомиссия обратились к Киеву с просьбой предоставить доступ к трубопроводу «Дружба» для оценки ущерба и проверки хода его восстановления, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

    По информации FT, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта озвучили эту просьбу во время визита в Киев 24 февраля, однако получили отказ, передает ТАСС.

    Отмечается, что просьба была направлена на фоне растущей напряженности в Евросоюзе по вопросу нефтепровода. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова направила соответствующее обращение через офис Владимира Зеленского, однако украинская сторона отклонила его, ссылаясь на вопросы безопасности.

    «Мы не можем сказать, есть ли ущерб или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что они прилагают все усилия для его устранения. Они этого не делали», – заявил изданию один из высокопоставленных европейских чиновников.

    Ранее Владимир Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 03:35 • Новости дня
    Reuters сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта

    Tекст: Катерина Туманова

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о получении сообщения об инциденте в 30 морских милях юго-восточнее от кувейтского порта Мубарак Аль-Кабир.

    Капитан танкера, стоящего на якоре в порту, сообщил, что слышал и видел сильный взрыв с левого борта, после чего заметил небольшое судно, покидающее этот район, говорится, передает Reuters со ссылкой на сообщение UKMTO.

    «В воде была обнаружена нефть из грузового судна, что потенциально может нанести ущерб окружающей среде, и судно набрало воду. Весь экипаж в безопасности», –  добавили в UKMTO.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Блокировка маршрута показала уязвимость американской военной кампании и угрозу роста цен на энергоносители. Иранские военные уничтожили более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    В Ираке рассказали о ситуации с цепочками поставок нефти в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 15:02 • Новости дня
    Вагенкнехт: Удары по Ирану вызовут ценовой шок в Германии

    Вагенкнехт предупредила о риске резкого роста цен в Германии из-за ударов по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт выразила опасения по поводу возможного ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран.

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила о высокой вероятности ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран, пишет РИА «Новости».

    «Теперь, после противоречащего международному праву нападения на Иран, грозит новый ценовой шок, который затронет цены на заправках, тарифы на отопление и промышленность», – написала Вагенкнехт в своих социальных сетях.

    Политик подчеркнула, что за последние годы уровень жизни большинства немцев существенно снизился: с 2020 года реальные доходы граждан ФРГ отстают от роста цен на десять процентных пунктов. По ее словам, покупательная способность населения продолжает падать.

    Вагенкнехт призвала правительство Германии возобновить работу трубопровода «Северный поток» и вернуть импорт российской нефти для предотвращения дальнейшего роста цен на энергоносители. Она считает, что без этих шагов страна рискует столкнуться с еще большим ростом стоимости топлива и коммунальных услуг.

    В последние дни стоимость бензина E5 и E10 на автозаправках по всей Германии достигла двух евро за литр, хотя еще в прошлую пятницу цена составляла около 1,8 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии появились очереди на автозаправках из-за резкого роста цен на бензин после удара по Ирану.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что страна рискует столкнуться с повторением миграционного кризиса десятилетней давности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    До этого сообщалось, что отказ Германии от российского черного золота сделал импортную нефть значительно дороже, и за четыре года страна переплатила за топливо почти 40 млрд евро.

    Комментарии (5)
    3 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении

    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении Румейла

    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добыча нефти на крупнейшем иракском месторождении Румейла была полностью прекращена из-за сбоев в экспортных операциях, вызванных военными действиями в регионе Ближнего Востока.

    Добыча нефти на крупнейшем месторождении Ирака Румейла полностью остановлена, передает Shafaq News. Решение связано с возникшими перебоями в экспортных операциях, которые обусловлены обострением военной обстановки на юге страны.

    Источник портала уточнил, что «добыча нефти на всех скважинах месторождения Румейла прекращена». Ожидается, что приостановка работы затронет значительную часть нефтяного экспорта Ирака, поскольку Румейла играет ключевую роль в экономике страны. Власти пока не уточнили, как долго продлится остановка добычи.

    Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки в апреле. В частности, Ирак получил разрешение поднять добычу до 4,299 млн баррелей в сутки.

    До этого американская компания Chevron получила право управления месторождением «Западная Курна – 2» на юге Ирака, ранее контролируемым «Лукойлом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки Ирана охватили ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кипр и Ирак, включая гостиницы и энергетические объекты.


    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 08:08 • Новости дня
    Нефть подорожала на 6% из-за проблем с транспортировкой через Ормузский пролив

    Цены на нефть выросли из-за проблем с транспортировкой через Ормузский пролив

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в понедельник подскочили на 6% из-за рисков перебоев поставок сырья после военной операции США против Ирана.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.45 увеличивается на 6,12% относительно закрытия – до 77,33 доллара за баррель, а апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 6,1%, до 71,11 доллара. При этом в ночь на понедельник цена Brent превышала 81 доллар за баррель, передает РИА «Новости».

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Фактически остановлено движение судов через Ормузский пролив, который является главной артерией для экспорта нефти из стран Персидского залива.

    «Наиболее непосредственный и ощутимый фактор, влияющий на нефтяные рынки, это остановка движения судов, что препятствует поступлению на рынки 15 млн баррелей сырой нефти в сутки, – цитирует Reuters руководителя отдела в Rystad Energy Хорхе Леона. –Если в ближайшее время не появятся сигналы о снижении напряженности конфликта, мы ожидаем значительного повышения цен».

    Комментарии (5)
    4 марта 2026, 10:12 • Новости дня
    Трамп предложил эскорт танкерам в Ормузском проливе
    Трамп предложил эскорт танкерам в Ормузском проливе
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Торговым судам в Персидском заливе предложат американскую страховку и военное сопровождение для стабилизации мировых цен на энергоносители, заявил президент США Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты «немедленно» предложат страхование от политических рисков для судов в регионе залива, передает Axios.

    Белый дом намерен сгладить скачки нефтяных котировок, которые провоцируют рост стоимости бензина.

    «В случае необходимости ВМС США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно скорее», – написал политик в соцсетях. Он подчеркнул, что Америка обеспечит свободный поток энергии в мир, несмотря ни на что.

    Финансовые гарантии планируется предоставлять через корпорацию по финансированию развития США. Через Ормузский пролив проходит около четверти мировой морской торговли нефтью, но из-за высоких страховых ставок движение там практически остановилось.

    После появления информации о планах Вашингтона мировые цены на нефть марки Brent снизились до уровня чуть выше 80 долларов за баррель. Ранее во вторник котировки достигали 85 долларов впервые с 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник командующего Корпусом стражей исламской революции пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через Ормузский пролив. Компания QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа после иранских авиаударов. Эксперты энергетического рынка спрогнозировали скачок цен на сырье до 120 долларов за баррель.

    Комментарии (5)
    2 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    Цены на нефть на фоне атаки на Иран выросли почти на шесть долларов

    Цены на нефть продолжили рост на фоне ближневосточного конфликта

    Цены на нефть на фоне атаки на Иран выросли почти на шесть долларов
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цены на нефть продолжают расти на фоне сохранения напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

    По данным на 18.40 по московскому времени, майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличились на 5,65 доллара, то есть на 7,75%, и составили 78,52 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

    Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) также показали рост. Стоимость увеличилась на 4,41 доллара, или 6,58%, и достигла 71,43 доллара за баррель.

    Ранее нефть марки Brent подорожала более чем на 7% после ударов по Ирану.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 11:57 • Новости дня
    Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие

    Зеленский назвал прекращение огня условием работы нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский увязал возобновление нефтяного транзита по «Дружбе» с остановкой боевых действий, также он усомнился в своем участии в будущих выборах.

    Владимир Зеленский в интервью итальянской прессе заявил, что для ремонта трубопровода, по которому сырье идет в Словакию и Венгрию, необходимо остановить боевые действия, передает РИА «Новости».

    «Я объяснил это Фицо: трубопровод разрушен, для его восстановления необходимо прекращение огня», – сказал он.

    Также политик признался, что не уверен в выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах, проведение которых возможно только после завершения конфликта. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, однако голосование откладывается из-за военного положения.

    Киев остановил прокачку российской нефти через свою территорию 27 января, неоднократно сдвигая сроки возобновления транзита. Власти Словакии считают, что «Дружба» функционирует исправно, а действия украинской стороны являются политическим шантажом ради сближения с Евросоюзом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи относительно повреждения нефтепровода «Дружба».

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о блокировке пакета санкций ЕС до возобновления поставок нефти.

    Власти Венгрии установили по космическим снимкам, что трубопровод «Дружба» технически исправен и нет причин для остановки прокачки сырья.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 22:39 • Новости дня
    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти

    Сийярто: Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти

    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия и Россия рассматривают возможность доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия и Россия готовы совместно искать запасные пути для поставок нефти и газа, если существующие маршруты станут недоступны, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    «Например, если транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» будет по-прежнему затруднена, мы рассмотрим варианты транспортировки морским путем», – заявил Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

    По словам министра, вопрос энергетического сотрудничества между двумя странами остается приоритетным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    Президент России Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Венгрией сохраняют устойчивость и развиваются положительно.

    Путин дал поручение проработать переход с газового рынка Европы на новые открывающиеся рынки.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 08:12 • Новости дня
    Нефть подорожала после выхода оценки запасов в США

    Мировые цены на нефть выросли на оценках запасов в США

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в среду выросли после выхода оценки запасов сырья в США.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.22 увеличивалась на 1,45% относительно закрытия, до 82,58 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,06%, до 75,35 доллара, передает РИА «Новости».

    В ночь на среду Американский институт нефти опубликовал оценку запасов в США, согласно которым коммерческие запасы в стране за неделю, завершившуюся 27 февраля, выросли на 5,6 млн баррелей.

    Позднее будет опубликована официальная статистика минэнерго США.

    Также рынки продолжают оценивать риски перебоев в поставках сырья на фоне геополитической ситуации в мире. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В итоге резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 19:16 • Новости дня
    Новак сообщил о росте интереса Индии к российской нефти

    Новак заявил о повышенном спросе Индии на российскую нефть для переработки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Индии заметно увеличился интерес к российской нефти для дальнейшей переработки, что связано с изменениями на мировом рынке, заявили в правительстве РФ.

    Вице-премьер России Александр Новак в эфире Первого канала отметил, что Россия фиксирует рост интереса со стороны Индии к поставкам российской нефти для переработки. По его словам, индийские политики уже озвучили соответствующие заявления, что подтверждает текущий спрос на фоне изменяющейся ситуации на мировом рынке.

    Новак подчеркнул, что значительную роль в формировании спроса играют события на Ближнем Востоке. Он заявил: «Мы видим сейчас заявления индийских политиков о том, что есть повышенный интерес в Индии к нашей нефти на переработку в текущих условиях. Ну, очевидно, что сегодня большие неопределенности, связанные с событиями на Ближнем Востоке, многое будет зависеть от того, как будут развиваться эти события. Сегодня рынок реагирует».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.

    Позже глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что страна привержена стратегической автономии, а решения об импорте нефти принимаются с учетом интересов индийских компаний.

    В то же время объем импорта необработанного алюминия из России в Индию достиг 2,82 млн долларов, что стало рекордным показателем с 2023 года.


    Комментарии (2)
    2 марта 2026, 13:35 • Новости дня
    Венгрия получила данные спутниковых снимков об исправности «Дружбы»

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии на основе космических снимков установили техническую исправность трубопровода «Дружба» и отсутствие причин для остановки прокачки сырья, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Будапешт получил достоверные данные о работоспособности магистрали и считает действия Киева политически мотивированными, передает ТАСС. Министр иностранных дел Петер Сийярто сделал это заявление после совещания Совета безопасности страны.

    Премьер-министр Виктор Орбан созвал экстренную встречу из-за прекращения транзита российской нефти через территорию Украины. Участники заседания изучили кадры из космоса, на которых запечатлен ключевой для поставок участок трубы.

    «Спутниковые снимки показывают, что президент Зеленский лжет. Спутниковые снимки ясно демонстрируют, что нет никаких технических или инженерных причин для блокировки нефтепровода», – подчеркнул дипломат.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского во лжи о технических проблемах на нефтепроводе «Дружба».

    Для защиты критически важных объектов энергетики Будапешт удвоил количество военных вертолетов у границы с Украиной.

    Орбан заявил о твердом намерении добиваться восстановления транзита российского сырья вопреки давлению.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 05:01 • Новости дня
    SC: Блокада Ормузского пролива вынудит США и Израиль капитулировать

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Блокировка ключевого морского маршрута – Ормузского пролива – продемонстрировала уязвимость американской военной кампании, она грозит резким взлетом цен на энергоносители, заявил обозреватель Мартин Джей в статье для Strategic Culture.

    «Нефть станет критически важным, решающим фактором, который определит, как долго Израиль и США смогут продолжать эту операцию», – говорится в материале Strategic Culture, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что Иран перекрыл Ормузский пролив.

    Американский флот в этой ситуации оказался бессильным наблюдателем. Эксперты энергетического рынка уже прогнозируют скачок цен на сырье до 120 долларов в ближайшие недели. По мнению автора, президент США Дональд Трамп мог серьезно недооценить последствия таких событий.

    Журналист предупредил, что втягивание других государств Персидского залива в конфликт нанесет сокрушительный удар по их экономикам. Это ускорит развитие событий в пользу Ирана и заставит США капитулировать, так как Тегеран нащупал ахиллесову пяту противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через Ормузский пролив.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков спрогнозировал рост цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае полной блокады маршрута.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти
    Пентагон заявил о работе США над установлением контроля над Гренландией
    Bloomberg: США выведут из-под санкций немецкую «дочку» «Роснефти»
    Испания опровергла заявление Белого дома о военном сотрудничестве с США
    Власти Ирана сообщили о гибели более 500 военных США
    Грузия назвала «историческим шансом» рост ее значимости из-за ближневосточного кризиса
    В России утвердили новый ГОСТ для маникюра