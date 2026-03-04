  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 76 украинских дронов
    Почему Вашингтон начал стесняться убийства Хаменеи
    Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей
    В Иране опровергли сообщения о наземном наступлении курдов на границе
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух венгров
    КСИР ударил по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана
    4 марта 2026, 10:12 • Новости дня

    Трамп предложил эскорт танкерам в Ормузском проливе

    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Торговым судам в Персидском заливе предложат американскую страховку и военное сопровождение для стабилизации мировых цен на энергоносители, заявил президент США Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты «немедленно» предложат страхование от политических рисков для судов в регионе залива, передает Axios.

    Белый дом намерен сгладить скачки нефтяных котировок, которые провоцируют рост стоимости бензина.

    «В случае необходимости ВМС США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно скорее», – написал политик в соцсетях. Он подчеркнул, что Америка обеспечит свободный поток энергии в мир, несмотря ни на что.

    Финансовые гарантии планируется предоставлять через корпорацию по финансированию развития США. Через Ормузский пролив проходит около четверти мировой морской торговли нефтью, но из-за высоких страховых ставок движение там практически остановилось.

    После появления информации о планах Вашингтона мировые цены на нефть марки Brent снизились до уровня чуть выше 80 долларов за баррель. Ранее во вторник котировки достигали 85 долларов впервые с 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник командующего Корпусом стражей исламской революции пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через Ормузский пролив. Компания QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа после иранских авиаударов. Эксперты энергетического рынка спрогнозировали скачок цен на сырье до 120 долларов за баррель.

    4 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Юшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу

    Эксперт Юшков: Украина распространила конфликт с Россией на Средиземное море

    @ sternenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина атакой на газовоз в Средиземном море внесла свой вклад в повышение цен на энергоресурсы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. По его мнению, действия украинской стороны объясняются попыткой перетянуть информационную повестку с Ближнего Востока на себя.

    «Украина атакой на российский газовоз хочет напомнить о себе американцам, которые в последнее время переключили внимание на Ближний Восток», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник допустил, что это своего рода попытка Киева представить себя в глазах Дональда Трампа в образе «санкционных охранников». «Впрочем, не было бы там газовоза, они бы атаковали другую цель, например, танкер с российской нефтью. Поэтому не думаю, что это основная версия. Ударили по тому, до чего смогли дотянуться», – рассуждает аналитик.

    Как бы то ни было, произошедшее будет означать расползание украинского конфликта на территорию других стран, продолжил Юшков. «Кроме того, Киев своими действиями внес личный вклад в повышение цен на энергоресурсы. Китай лишился катарского газа, а теперь ему меньше придет из России. Да, груз одного газовоза, что называется, погоды не делает, но тем не менее может иметь долгоиграющие последствия для всего рынка», – предупредил аналитик.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    4 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    Истребитель F/A-18 ВВС Кувейта сбил три американских F-15
    @ Mike Freer/Touchdown-aviation/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта, сообщает The War Zone.

    Три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США были сбиты вчера над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet кувейтских ВВС, сообщает The War Zone.

    Как отмечает издание, ранее предполагалось, что причиной инцидента стал огонь с земли, однако характер повреждений одного из самолетов больше указывает на воздушный бой.

    По данным журналиста Селигмана, на которого ссылается The War Zone, в инциденте участвовал только один кувейтский истребитель Hornet, который выпустил три ракеты и поразил три американских самолета. Все экипажи F-15E выжили, несмотря на полную потерю техники. Инцидент произошел на фоне попыток иранских беспилотников проникнуть в кувейтское воздушное пространство, причем один из них атаковал базу, в результате чего погибли шестеро американцев.

    Эксперты считают, что экипажи могли выжить благодаря тому, что атака велась ракетами малой мощности по хвостовой части самолетов. Сообщается, что если бы были использованы более тяжелые ракеты системы ПВО, последствия могли быть гораздо серьезнее. В таких обстоятельствах вероятность выживания минимальна, однако в данном случае все летчики смогли катапультироваться.

    The War Zone отмечает, что во время сложных боевых ситуаций подобные ошибки уже случались в прошлом – в том числе и в Кувейте. Расследование инцидента продолжается, новые подробности могут появиться в ближайшее время.

    Центральное командование США сообщило, что в небе над Кувейтом по ошибке были сбиты три американских истребителя. Один из пилотов сбитого F-15 попал в опасную ситуацию, когда местные жители едва не забили его трубой.

    Случаи уничтожения американских военных самолетов «дружественным огнем» происходят с 1994 года, несмотря на развитие технологий и высокий уровень подготовки экипажей.

    Американские военные усиливают авиационную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая новые F-35A и F-15E для поддержки операции против Ирана.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    @ IDF Spokesperson's Unit/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Над Тегераном израильский F-35 «Адир» впервые в истории сбил пилотируемый иранский истребитель Як-130, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля сообщила об успешной атаке на пилотируемый летательный аппарат противника, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел непосредственно над иранской столицей.

    «Некоторое время назад в небе над Тегераном израильский истребитель F-35 «Адир» сбил иранский истребитель Як-130 ВВС Ирана. Это первый раз в истории, когда F-35 «Адир» сбил пилотируемый истребитель», – говорится в сообщении для прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана ранее заявили об уничтожении израильского самолета F-35 в небе над городом Варамин. Агентство Mehr опубликовало фотографии сбитого истребителя.

    4 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные на брифинге в Капитолии указали на серьезные трудности при перехвате иранских беспилотников Shahed из-за особенностей их полета.

    Системы противовоздушной обороны США не способны перехватить все иранские ударные дроны Shahed, передает CNN. Об этом военные сообщили законодателям на закрытом брифинге в Капитолии. Представители администрации Трампа подчеркнули, что иранские беспилотники представляют значительную угрозу.

    Министр войны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что Shahed оказались опаснее, чем ожидали в Пентагоне. Причиной названы их малозаметность, низкий полет и небольшая скорость.

    Во вторник прошел брифинг для членов конгресса. Законодатели задали множество вопросов Пентагону и ЦРУ относительно целей и перспектив операции США против Ирана.

    Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер после брифинга выразил мнение, что страна рискует вновь оказаться втянутой в затяжной конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, при этом отсутствует реальная угроза национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS, разработанные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Ранее иранские военные нанесли удар ракетами Qadr и Talaiyeh по эсминцу США в Индийском океане. Эти удары повредили системы связи и радиолокации на семи американских базах в странах региона.

    А советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран больше не собирается вести переговоры с США и готов продолжать военные действия столько, сколько потребуется.


    4 марта 2026, 12:10 • Новости дня
    Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул, что его страна не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы главы США Дональда Трампа.

    Испания не намерена менять свою позицию по поводу конфликта в Иране, несмотря на угрозы США, передает Politico.

    Премьер-министр Педро Санчес в телеобращении заявил: «Мы не собираемся занимать позицию, противоречащую нашим принципам и ценностям из страха перед чьими-либо репрессалиями».

    Санчес отметил, что позиция Испании по Ирану совпадает с позицией по спецоперации на Украине и конфликту в Газе: Мадрид выступает против нарушения международного права и против военного решения проблем. Премьер сравнил атаку США на Иран с вторжением в Ирак в 2003 году, подчеркнув, что это привело лишь к росту нестабильности.

    Он добавил, что не может предсказать последствия для Ирана, но уверен, что падение режима аятолл не принесет «более справедливого мирового порядка или лучших условий жизни», а создаст экономическую неопределенность и рост цен на нефть и газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, испанские военные базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера не будут предоставляться для операций США против Ирана без решения международных структур.

    Дональд Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование авиабаз для атак на Иран. Американский президент обрушился на европейских союзников и заявил о готовности задействовать испанские базы несмотря на запрет Мадрида.

    Также Трамп объявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа увеличить военные расходы.

    4 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Сын шаха Пехлеви заявил Вовану и Лексусу о поддержке «крестового похода» против Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старший сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    Пранкеры представились советниками канцлера Германии Фридриха Мерца и разместили запись беседы в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Во время разговора пранкеры заявили Пехлеви, что Германия якобы готова присоединиться к военным действиям против Ирана, используя ракеты Taurus. Пехлеви положительно отреагировал на такую инициативу. «Хорошо. Чем больше людей входит в эту коалицию против режима, тем лучше на самом деле. Должны участвовать не только израильтяне и американцы, больше людей должно присоединиться к этому крестовому походу. И я рад, что Германия занимает такую жесткую позицию. Надеюсь, другие последуют ее примеру», – сказал он.

    Также Пехлеви выступил за ужесточение экономических и дипломатических мер против властей Ирана. В ходе беседы он предложил европейским странам ввести дополнительные шаги, такие как высылка дипломатов и захват посольств, чтобы усилить давление на Тегеран.

    Ранее Пехлеви обвинил Хаменеи в предательстве в конфликте с Израилем.

    Напомним, в результате атаки США и Израиля на Иран погиб Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

    4 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у побережья Шри-Ланки, был атакован американской подлодкой, сообщило со ссылкой на трех неназванных американских чиновников агентство Reuters.

    Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у берегов Шри-Ланки, был атакован подводной лодкой Военно-морских сил США, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Об этом журналистам сообщили три неназванных чиновника из США. Какие-либо дополнительные детали не раскрываются.

    Как сообщает ланкийская газета Daily Mirror, на борту судна находились около 180 человек. По данным Reuters, 79 моряков удалось спасти, а более 100 пропали без вести.

    Судно IRIS Dena относится к Южному флоту ВМС Ирана. Прежде этот фрегат участвовал в военно-морских учениях в Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки. В результате нападения ранены 78 моряков. Более 100 человек числятся пропавшими без вести.

    Ранее США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.


    4 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    The New York Times: Иран заявил о готовности завершить конфликт
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран выразил готовность обсудить завершение конфликта после ударов со стороны США и Израиля, пишет газета The New York Times.

    Иран выразил готовность к обсуждению прекращения конфликта после ударов США и Израиля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times. По данным издания, сразу после начала атак иранская сторона через посредников направила сигнал американской разведке о возможности диалога.

    Газета отмечает, что представители иранской разведки уже на следующий день после ударов через посредников обратились к ЦРУ с предложением обсудить условия деэскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана в конце февраля.

    Израильские военные атаковали исследовательский центр Минзадехи близ Тегерана.

    ВВС Ирана разбомбили американские военные базы в Персидском заливе.

    4 марта 2026, 23:38 • Новости дня
    КСИР ударил по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне

    Tекст: Катерина Туманова

    Дата-центр Amazon в Бахрейне, известный как крупнейший в регионе центр, подвергся атаке беспилотников Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило агентство Fars.

    «Эта атака была предпринята с целью выявления роли этих центров в поддержке военной и разведывательной деятельности противника», – приводит агентство Fars объяснение КСИР.

    Региональный офис Amazon в Бахрейне, открытый в 2019 году, считается воротами к передовым облачным сервисам Amazon для стран Персидского залива и Ближнего Востока. Этот центр известен во всем мире, особенно благодаря предоставлению услуг наземной станции AWS.

    «Согласно официальному отчету Amazon, центру был нанесен значительный ущерб. Два центра в ОАЭ получили прямые попадания, а один центр в Бахрейне также серьезно пострадал физически. Эти атаки привели к отключениям электроэнергии, пожарам и повреждению зданий. Amazon заявила, что процесс восстановления работы сервисов займет время из-за характера повреждений, и попросила своих клиентов сделать резервные копии данных», – добавило агентство.

    Также обсуждалась возможность переноса вычислительных нагрузок в альтернативные центры в других частях мира.

    Эта атака является частью недавних операций Корпуса стражей исламской революции против центров обработки данных Amazon в Дубае и других стратегических центрах региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке. Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе. военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.

    4 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом

    Макрон выразил поддержку Испании после угроз Трампа

    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Испании, выразив ему поддержку после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Испании в телефонном разговоре с премьер-министром Педро Санчесом, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Глава французского государства подчеркнул солидарность Франции с Мадридом на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые соглашения с Испанией.

    Администрация Макрона передала слова президента, что он выразил «европейскую солидарность Франции с Испанией в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера». Таким образом Франция обозначила поддержку позиций Мадрида в рамках Евросоюза.

    Причиной конфликта стали заявления Трампа, пригрозившего прекратить торговое сотрудничество с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить американским войскам базы Рота и Морон для проведения военной операции в Иране. Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес накануне заявил, что не ожидает негативных последствий для экономики страны после слов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа Мадрида увеличить военные расходы. Также Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование американских авиабаз для атак на Иран.

    В ответ Педро Санчес заявил, что Испания не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы Трампа.

    4 марта 2026, 11:06 • Новости дня
    Макрон: Удары США по Ирану выходят за рамки международного права
    @ Daniel Augusto/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану, указав на их несоответствие международному праву и невозможность одобрения Парижем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары США и Израиля по Ирану, начавшиеся в субботу и приведшие к гибели верховного лидера Ирана, были совершены «вне международного права», и Париж «не может их одобрить», передает Politico.

    Он отметил, что несмотря на то, что ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке лежит на Иране, Франция выступает против подобных военных действий.

    Во время телевизионного обращения Макрон предупредил, что у конфликта нет очевидного завершения: «Удары, вероятно, продолжатся в ближайшие дни, чтобы ослабить Иран и уничтожить его возможности для ответного удара. В ответ ожидаются дальнейшие атаки Ирана по всему региону», – заявил французский лидер.

    Для защиты своих интересов Франция направила авианосец Charles de Gaulle в Средиземное море совместно с истребителями и системами ПВО. Макрон подчеркнул, что поддержка союзников, таких как Катар, Кувейт и ОАЭ, где дислоцированы около 800 французских военных, – вопрос «доверия» Франции.

    Франция также перебросила системы ПРО на Кипр, который является членом Евросоюза и стратегическим партнером Парижа. За выходные французские истребители патрулировали небо над ОАЭ, выполняя задачи по обеспечению безопасности, отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

    В воскресенье иранские беспилотники атаковали французскую военно-морскую базу в ОАЭ, однако жертв среди военных отмечено не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Губернатор провинции сообщил о гибели 115 учеников в результате удара по школе в Минабе. Тегеран уточнил, что общее число жертв атаки по школе составляет около 160 человек.

    5 марта 2026, 03:35 • Новости дня
    Reuters сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта

    Tекст: Катерина Туманова

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о получении сообщения об инциденте в 30 морских милях юго-восточнее от кувейтского порта Мубарак Аль-Кабир.

    Капитан танкера, стоящего на якоре в порту, сообщил, что слышал и видел сильный взрыв с левого борта, после чего заметил небольшое судно, покидающее этот район, говорится, передает Reuters со ссылкой на сообщение UKMTO.

    «В воде была обнаружена нефть из грузового судна, что потенциально может нанести ущерб окружающей среде, и судно набрало воду. Весь экипаж в безопасности», –  добавили в UKMTO.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Блокировка маршрута показала уязвимость американской военной кампании и угрозу роста цен на энергоносители. Иранские военные уничтожили более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    В Ираке рассказали о ситуации с цепочками поставок нефти в Ормузском проливе.

    4 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    TWZ: США перебросят подкрепление на Ближний Восток

    TWZ: США перебросят дополнительные истребители на Ближний Восток

    @ Tech. Sgt. Dhruv Gopinath/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные усиливают авиационную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая новые F-35A и F-15E для поддержки операции против Ирана, сообщает The War Zone.

    Дополнительные истребители F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle отправились с авиабазы Лейкенхит в Британии в зону ответственности Центрального командования США, передает The War Zone.

    По данным авиационных наблюдателей, речь идет о 12 F-35A с базы Хилл в штате Юта и нескольких F-15E, которые присоединятся к уже задействованным в операции Epic Fury силам.

    Генерал ВВС США Дэн Кейн подтвердил, что командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер получит дополнительные силы. В ходе брифинга Кейн подчеркнул: «Даже сегодня это быстрое наращивание демонстрирует способность совместных сил адаптироваться и проецировать мощь в нужное время и в нужном месте». Он добавил, что не будет раскрывать детали для сохранения секретности.

    Операция Epic Fury против Ирана продолжается четвертый день. За первые три дня CENTCOM нанесло удары по более чем 1700 целям, включая объекты Корпуса стражей исламской революции, центры управления, ракетные и военные базы. В ударах участвуют не только пилотируемые самолеты, но и дроны, артиллерийские системы, а также крылатые ракеты Tomahawk, запущенные с эсминцев класса Arleigh Burke.

    В операции также участвуют Британия, Франция, Израиль и Греция. Израильская авиация наносит удары по сотням целей, включая объекты руководства в Тегеране.

    Британия подтвердила, что один из ее F-35B сбил иранский дрон над Иорданией, а Франция разместила Rafale в ОАЭ для защиты своих баз.

    Ранее три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за этот инцидент.

    Сообщалось, что иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский самолет F-15.

    Американский самолет Palm Jet поразили в районе базы Виктория в Ираке.

    4 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    При атаке подлодки на иранский военный корабль 101 моряк пропал без вести

    Tекст: Мария Иванова

    У берегов Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки: 78 моряков ранены, более ста считаются пропавшими без вести.

    По меньшей мере 78 человек получили ранения, а 101 моряк исчез после атаки на корабль ВМС Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел в непосредственной близости от шри-ланкийского побережья.

    Глава МИД островного государства Виджита Хератх ранее заявил, что местные военные оказали помощь тонущему судну. В больницы уже доставили не менее 30 пострадавших.

    «По меньшей мере 101 человек пропал, 78 пострадали после атаки подводной лодки на иранское судно у берегов Шри-Ланки», – говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

    Ранее США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. ВВС Исламской республики разбомбили американские базы в Персидском заливе и Ираке.

    4 марта 2026, 15:02 • Новости дня
    Вагенкнехт: Удары по Ирану вызовут ценовой шок в Германии

    Вагенкнехт предупредила о риске резкого роста цен в Германии из-за ударов по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт выразила опасения по поводу возможного ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран.

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила о высокой вероятности ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран, пишет РИА «Новости».

    «Теперь, после противоречащего международному праву нападения на Иран, грозит новый ценовой шок, который затронет цены на заправках, тарифы на отопление и промышленность», – написала Вагенкнехт в своих социальных сетях.

    Политик подчеркнула, что за последние годы уровень жизни большинства немцев существенно снизился: с 2020 года реальные доходы граждан ФРГ отстают от роста цен на десять процентных пунктов. По ее словам, покупательная способность населения продолжает падать.

    Вагенкнехт призвала правительство Германии возобновить работу трубопровода «Северный поток» и вернуть импорт российской нефти для предотвращения дальнейшего роста цен на энергоносители. Она считает, что без этих шагов страна рискует столкнуться с еще большим ростом стоимости топлива и коммунальных услуг.

    В последние дни стоимость бензина E5 и E10 на автозаправках по всей Германии достигла двух евро за литр, хотя еще в прошлую пятницу цена составляла около 1,8 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии появились очереди на автозаправках из-за резкого роста цен на бензин после удара по Ирану.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что страна рискует столкнуться с повторением миграционного кризиса десятилетней давности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    До этого сообщалось, что отказ Германии от российского черного золота сделал импортную нефть значительно дороже, и за четыре года страна переплатила за топливо почти 40 млрд евро.

