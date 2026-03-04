Захарова назвала позицию Канады по атакам на Иран случаем из медицины

Позиция Канады по поводу атак США и Израиля на Иран напоминает ситуацию из медицины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает радио Sputnik.
Захарова прокомментировала слова премьера Канады Марка Карни, который выразил поддержку ударам, отметив, что «делает это с сожалением» и считает ситуацию провалом международного порядка.
«Такие случаи описаны в медицине. Когда над ними насилие не совершают, они это делают добровольно, но через «не могу», – заявила Захарова.
Ранее Захарова назвала ситуацию на Ближнем Востоке чудовищным моментом истории.
США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана.
Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам.
МИД России осудил это вооруженное нападение на суверенное государство.