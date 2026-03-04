  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 76 украинских дронов
    Почему Вашингтон начал стесняться убийства Хаменеи
    Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей
    В Иране опровергли сообщения о наземном наступлении курдов на границе
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух венгров
    КСИР ударил по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана
    4 марта 2026, 08:27 • Новости дня

    Китай выразил готовность устранить торговые противоречия с Евросоюзом

    Власти Китая заявили о готовности устранять экономические разногласия с ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Китайское руководство намерено поддерживать фундаментальный характер партнерства с Брюсселем и преодолевать возникающие споры, заявил официальный представитель 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

    Правительство КНР настроено на конструктивное взаимодействие с европейскими партнерами ради устранения взаимных претензий в сфере торговли, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

    Лоу Циньцзянь заявил, что Китай готов формировать еще больше программ сотрудничества, сообща решать глобальные проблемы.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от рестрикционной политики в торгово-экономической сфере.

    Во вторник NYT сообщила, что Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, к чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай.

    4 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида

    Трамп заявил о готовности использовать испанские базы вопреки запрету Мадрида

    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В разгар эскалации войны с Ираном президент США Дональд Трамп обрушился на союзников в Европе, заявив о готовности задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем жестко раскритиковал союзников за нежелание вступать в конфликт с Ираном, пишет Politico.

    Глава Белого дома выразил особое недовольство действиями Лондона и Мадрида, которые отказались предоставить полную поддержку.

    «Испания ведет себя очень, очень несговорчиво, как и Британия. Второе шокирует, но сейчас не эпоха Черчилля. Соединенное Королевство ведет себя крайне несговорчиво», – заявил Трамп.

    На ваш взгляд
    На ваш взгляд

Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    Британский премьер Кир Стармер ранее выступил против смены власти в Иране с воздуха, разрешив использовать базы лишь для ограниченных оборонительных задач. Мадрид пошел еще дальше, полностью запретив Вашингтону задействовать свои объекты в регионе для ударов по Тегерану.

    Американский лидер в ответ дал понять, что Вашингтон способен проигнорировать суверенное решение испанских властей. Он отметил, что американские силы могут просто прилететь и использовать необходимую инфраструктуру, и никто не сможет им этого запретить.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал действия США и Израиля, назвав борьбу с иранскими властями важной для безопасности Европы. Берлин также пытается убедить испанских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках обязательств перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Испании не разрешило использовать свои военные базы американским силам.

    Решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    4 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом

    Макрон выразил поддержку Испании после угроз Трампа

    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Испании, выразив ему поддержку после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Испании в телефонном разговоре с премьер-министром Педро Санчесом, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Глава французского государства подчеркнул солидарность Франции с Мадридом на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые соглашения с Испанией.

    Администрация Макрона передала слова президента, что он выразил «европейскую солидарность Франции с Испанией в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера». Таким образом Франция обозначила поддержку позиций Мадрида в рамках Евросоюза.

    Причиной конфликта стали заявления Трампа, пригрозившего прекратить торговое сотрудничество с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить американским войскам базы Рота и Морон для проведения военной операции в Иране. Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес накануне заявил, что не ожидает негативных последствий для экономики страны после слов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа Мадрида увеличить военные расходы. Также Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование американских авиабаз для атак на Иран.

    В ответ Педро Санчес заявил, что Испания не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы Трампа.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Испании решили поддержать американские войска в операции против Ирана после жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей между странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    О согласии Мадрида сотрудничать сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС. По ее словам, испанская сторона правильно восприняла сигнал Вашингтона.

    «Что касается Испании, то полагаю, что они четко и ясно услышали вчера заявление президента, и, как я понимаю, несколько часов назад они согласились сотрудничать с военными США», – заявила Левитт.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с королевством из-за отказа довести военные расходы до 5% ВВП. Американский лидер также подчеркнул готовность использовать базы на Пиренейском полуострове для операций против Ирана вопреки мнению местных властей.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией.

    Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    4 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    @ Bernhard Freisen/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В руководстве Евросоюза отреагировали на слова американского лидера о прекращении коммерческих связей с Мадридом из-за отказа предоставить военные базы.

    Заместитель председателя Еврокомиссии Тереза Рибера опровергла способность Дональда Трампа реализовать угрозу по разрыву связей с Мадридом, пишет Politico.

    «Невозможно заниматься коммерческим возмездием или деловыми отношениями в индивидуальном порядке. Торговые переговоры всех 27 государств – членов Европейского союза являются ответственностью комиссии, их невозможно разделить или фрагментировать», – сказала она.

    Ранее Трамп пообещал остановить торговлю с Испанией после того, как Мадрид запретил США использовать совместно эксплуатируемые военные базы на испанской территории для атаки на Иран. Американский политик заявил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что Вашингтон «разрывает всю торговлю» и не хочет иметь ничего общего с испанцами.

    Рибера назвала попытки Вашингтона выделить отдельные страны ЕС тревожными, однако выразила сомнение в реалистичности угроз. По ее словам, американское федеральное правительство знает, как устроены коммерческие отношения Евросоюза, и не заинтересовано в их разрыве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пригрозил Испании полной торговой блокадой.

    Правительство в Мадриде не разрешило американским силам использовать свои военные базы для ударов по Ирану.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера ранее заявила о разрушении доверительных отношений между Вашингтоном и Брюсселем.

    4 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Мерц стерпел нападки Трампа на лидеров Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Во время встречи в Овальном кабинете Фридрих Мерц молча выслушал угрозы Трампа ввести торговое эмбарго против Испании и критику премьера Британии, отмечают СМИ.

    Фридрих Мерц во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете вел себя подчеркнуто почтительно, пишет Politico.

    Политик промолчал, когда президент США угрожал Испании торговой блокадой и жестко критиковал премьера Британии.

    Трамп заявил, что «это не Уинстон Черчилль», говоря о Кире Стармере, и выразил недовольство позицией Лондона по острову Диего-Гарсия. В отношении Мадрида прозвучали угрозы разорвать торговые связи из-за отказа повышать военные расходы и осуждения ударов по Ирану.

    Мерц лишь одобрительно усмехнулся на слова Трампа о разрушительных атаках на Тегеран. Позже канцлер объяснил свое поведение нежеланием вступать в публичный конфликт, утверждая, что за закрытыми дверями он вступился за британского коллегу.

    Глава правительства Германии также сообщил, что продемонстрировал Трампу карту боевых действий на Украине. По его словам, это помогло американскому президенту лучше понять риски возможных территориальных уступок и позицию Европы.

    Ранее Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида.

    Отмечалось, что решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    4 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    ОБСЕ проигнорировала планы по ядерному оружию для Киева

    ОБСЕ проигнорировала сообщения о планах по ядерному оружию для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники Форума ОБСЕ не отреагировали на данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия Лондоном и Парижем, прозвучавшие на заседании, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Участники Форума ОБСЕ проигнорировали информацию российской Службы внешней разведки о предполагаемых планах Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия, сообщила РИА «Новости» глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    По ее словам, на прошлом пленарном заседании российская сторона предоставила соответствующие данные, предупреждая об угрозах изменения безъядерного статуса Украины.

    Жданова напомнила о недавнем интервью Владимира Зеленского Sky News, где украинский лидер заявил, что не прочь получить оружие массового уничтожения для борьбы против России. По мнению дипломата, это заявление саморазоблачает киевские власти и западных покровителей, поскольку подтверждает их стремления нарушить действующие ограничения.

    «Здесь, на ФСОБ, наше заявление не захотели принять всерьез. А как теперь быть с признанием Зеленского? Он не ведает, что говорит? Или не ведает, что творит? Любой ответ явно не в пользу подопечного западных кураторов. Он говорит и делает ровно то, что ему сказано», – заявила Жданова на 1129-м заседании форума в среду. Она подчеркнула, что игнорирование этих фактов ставит под сомнение искренность западных участников в вопросах безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерения передать ядерное оружие Киеву нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие на Украину.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.


    4 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    В результате атаки на газовоз России пострадали два члена экипажа

    Минтранс сообщил о двух пострадавших в результате атаки на газовоз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два члена экипажа российского газовоза были госпитализированы с ожогами после нападения у берегов Ливии, остальные отправились в Мурманск, сообщили в Минтрансе.

    В результате атаки на газовоз «Арктик Метагаз» пострадали два члена экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минтранса России Николая Шестакова. По его словам, пострадавшие получили ожоги, были эвакуированы с судна спасательным катером и доставлены в больницу Бенгази, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

    Оставшиеся 28 членов экипажа в настоящее время продолжают путь в Мурманск. Министерство транспорта России квалифицировало нападение на судно как акт международного терроризма и пиратства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз был атакован в Средиземном море украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам.

    Эксперт Алексей Анпилогов отметил, что организатором атаки могли быть Британия или Франция, обладающие необходимыми техническими возможностями. При этом, он добавил, что инциденты такого рода ведут к росту стоимости газа для европейских потребителей.

    А другой эксперт Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина такими действиями способствует увеличению цен на энергоресурсы и пытается привлечь внимание к себе в информационной повестке.

    5 марта 2026, 01:40 • Новости дня
    Дмитриев указал адресатов вопросов в случае остановки поставок газа в Европу

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал адресатов, кому следует направлять вопросы, когда Россия прекратит поставки газа в Европу.

    «Россия может прекратить поставки газа в Европу. Если возникнут вопросы, спросите Урсулу [фон Дер Ляйен], Каю [Каллас] и других русофобов», – написал он в соцсети Х.

    Он приложил к посту видео, на котором российский президент Владимир Путин комментирует журналисту Павлу Зарубину ситуацию с атакой на российский газовоз. Российский лидер отметил, что в контексте намерения ЕС отказаться от российского топлива Москва может досрочно покинуть европейский рынок и переключиться на альтернативные варианты сбыта.

    Напомним, в среду, 4 марта, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море. Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, цены на газ в Европе превысили 780 долларов за тысячу кубометров. Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз и поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    5 марта 2026, 05:31 • Новости дня
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками» из-за купленных в Китае ветряков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями технологических компаний охарактеризовал власти европейских стран как «сосунков», которым Китай продает ветрогенераторы.

    Трамп заявил, что Вашингтон не намерен санкционировать строительство ветряных электростанций, поскольку все профильное оборудование производит КНР, передает ТАСС.

    «Но проблема в том, что у них нет ветряных электростанций», – заметил глава Белого дома. По его словам, Пекин производит генераторы и продает их «сосункам в Европе», которые закупают технику тысячами.

    Трамп добавил, что три года предупреждал партнеров о негативных последствиях такой политики. Теперь, по мнению американского лидера, в Европе начинают признавать его правоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о коллапсе энергетики ЕС из-за возобновляемых источников. Министры европейских государств собрались для согласования плана по наращиванию производства ветровой энергии. Глава Белого дома оценил происходящие в Европе изменения как крайне негативные.

    4 марта 2026, 10:40 • Новости дня
    Politico: Конфликт с Ираном расколол правые партии Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке вынуждает европейских националистов выбирать между привычной антивоенной риторикой и поддержкой Израиля в борьбе с исламизмом, сообщает Politico.

    Лидеры ультраправых в Европе столкнулись с дилеммой между поддержкой Израиля и антиизоляционистской риторикой на фоне атак по Ирану, пишет Politico.

    В частности, французское «Национальное объединение», лидирующее в опросах перед выборами 2027 года, оказалось вынуждено балансировать между традиционной поддержкой Израиля и критикой внешнеполитических интервенций США.

    «Национальное объединение» заняло осторожную позицию, фактически одобрив силовую акцию. Это резко контрастирует с их же недавней критикой американского вмешательства в дела Венесуэлы, когда Марин Ле Пен жестко защищала суверенитет государств.

    Вице-президент французской партии Себастьен Шеню объяснил эту перемену в риторике. «Мы поддерживаем действия, предпринятые Соединенными Штатами, даже если, честно говоря, нам не нравится их односторонний характер», – заявил он.

    В Германии руководство «АдГ» выразило обеспокоенность дестабилизацией региона, что вызвало недовольство внутри самой политсилы. Многие высокопоставленные члены считают, что наступление на исламистский режим Ирана следовало поддержать, несмотря на официальную «миротворческую» линию лидеров.

    В то время как французские и немецкие ультраправые демонстрируют внутренние разногласия по вопросу войны на Ближнем Востоке, их коллеги в Румынии и Нидерландах более однозначно поддерживают жесткие действия против Ирана. На фоне предстоящих выборов внутренние споры могут осложнить ультраправым борьбу за власть, особенно учитывая повышенное внимание избирателей к внешнеполитическим вопросам.

    Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли выработать единую позицию по отношению к военной операции против Ирана.

    Испания запретила США использовать свои военные базы для нанесения ударов по Ирану.

    В ответ Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида.

    Разведка ЕС зафиксировала рост угрозы террористических атак в Европе на фоне обострения ситуации.

    Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.

    4 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию

    Новак: Россия готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию

    Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова нарастить объем поставок нефти в Китай и Индию, если появится дополнительный спрос, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    Новак подчеркнул, что российская нефть востребована на мировом рынке, и если китайские или индийские компании будут готовы покупать больше, страна сможет увеличить объем экспорта, передает ТАСС.

    «Всегда готовы, наша нефть востребована. Будут покупать – будем продавать», – заявил вице-премьер.

    Ранее Новак сообщил о росте интереса Индии к российской нефти.

    На Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.

    4 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Польша сообщила о массовом употреблении наркотиков в ВСУ

    Шеф полиции Польши Боронь сообщил о массовом употреблении наркотиков в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские власти выразили обеспокоенность возможным наплывом наркозависимых украинских военных после окончания боевых действий, они констатировали массовое употребление синтетического зелья в рядах ВСУ.

    Главный комендант польской полиции Марек Боронь в эфире радиостанции RMF FM заявил о массовом употреблении синтетических наркотиков украинскими военными на фронте, передает РИА «Новости». По его словам, уже сейчас фиксируются случаи употребления подобных веществ, и польская полиция должна быть готова к последствиям после окончания боевых действий на Украине.

    Боронь подчеркнул: «Да. По нашей информации, это так», – отвечая на вопрос о масштабах проблемы среди украинских военных.

    Комендант отметил, что ситуация в ВСУ влияет на количество синтетических наркотиков, изымаемых польской полицией, а также на рост числа наркозависимых, с которыми вынуждены работать правоохранители.

    Боронь сообщил, что в Польше ежегодно ликвидируются десятки тонн синтетических наркотиков, большая часть которых употребляется на фронте на Украине. Он рассказал о трудностях во время задержаний, описав случаи с агрессивными и неадекватными людьми после употребления таких веществ.

    Польский чиновник выразил опасения, что после окончания боевых действий наркозависимые украинские военные могут массово прибывать в страну, присоединяться к преступным группировкам или искать своих родственников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники наладили каналы поставки наркотиков в украинскую армию, используя необычные способы маскировки.

    Ранее полиция в Варшаве обнаружила в частном доме 22 граждан Украины, которых удерживали и заставляли работать на наркосеть под угрозой насилия.

    До этого Европол ликвидировал крупную наркосеть под руководством гражданина Украины.

    4 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Посол Израиля заявил о состоянии войны Европы с Ираном

    Посол Израиля Нир-Фельдкляйн заявил о фактической войне Европы с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн считает, что Европа фактически вовлечена в войну с Ираном из-за атак иранских агентов на европейской территории.

    Посол Израиля в Евросоюзе Ави Нир-Фельдкляйн выразил уверенность, что европейские страны уже вовлечены в конфликт, передает РИА «Новости».

    «Для того, чтобы находиться в состоянии войны с Ираном, необязательно, чтобы по вашей территории выпускали ракеты или дроны», – подчеркнул дипломат в интервью Politico.

    Он напомнил, что на европейской земле происходили атаки и убийства, организованные иранскими агентами. По мнению посла, Брюссель должен выступить с однозначной поддержкой военных действий в отношении Тегерана.

    Нир-Фельдкляйн добавил, что государства Персидского залива сейчас оценивают возможную реакцию на иранскую атаку. Ранее США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране, что вызвало осуждение со стороны МИД России.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    7 комментариев

    Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли выработать единую позицию по отношению к военной операции против Ирана.

    Разведка ЕС зафиксировала рост угрозы террористических атак в Европе на фоне обострения ситуации.

    Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.

    Глава МИД России Сергей Лавров констатировал фактическое начало полноценных боевых действий на Ближнем Востоке.

    4 марта 2026, 13:22 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии просьб ЕС по возобновлению энергопоставок

    Песков заявил об отсутствии запросов Европы на возобновление энергопоставок

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Европы пока не обращались к Москве с инициативой вернуть или увеличить поставки энергоносителей на фоне ситуации в Персидском заливе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, страны Европы не направляли в Москву запросы о возобновлении или увеличении поставок энергоносителей на фоне блокировки Ормузского пролива, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов, Песков уточнил: «Нет, таких обращений не было».

    Ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через Ормузский пролив.

    Компания QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа после иранских авиаударов.

    Дональд Трамп предложил ввести эскорт американских военных кораблей для охраны торговых танкеров в Ормузском проливе.

    4 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Британия поддержала обновленную ядерную доктрину Франции

    Британия поддержала обновленную концепцию Макрона по ядерному сдерживанию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон выразил одобрение инициативам Парижа по реформированию сотрудничества в сфере ядерной безопасности, отметив значимость совместных действий для европейской стабильности.

    Великобритания поддержала обновленную ядерную доктрину Франции, предложенную президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС. В заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера говорится: «Мы приветствуем предложения, выдвинутые президентом Макроном, по более тесному сотрудничеству с союзниками по ядерным вопросам». Также отмечено, что Британия и Франция намерены совместно предотвращать угрозы в адрес Европы.

    Концепция Макрона предполагает продвинутую систему сдерживания, в том числе засекречивание состава французских ядерных арсеналов. Это направление представлено Парижем как новый этап укрепления безопасности на европейском континенте.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ядерное сдерживание остается основой глобальной стабильности, однако важно помнить о необходимости соблюдения режима нераспространения ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон представил концепцию «продвинутого сдерживания» и распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале страны. Он также заявил о засекречивании состава ядерных арсеналов.

    Доктрина Макрона предполагает участие в программе ядерного вооружения партнеров Франции по Евросоюзу. Власти Германии уже начали участвовать в этой программе, власти Польши выразили желание присоединиться.

    В тот же день в ответ на инициативу Макрона пользователи французских соцсетей обрушились на президента с критикой и обвинили его в предательстве национальных интересов.

    А МИД России назвал заявления Парижа об увеличении ядерного арсенала опасным и дестабилизирующим фактором на фоне антироссийской риторики НАТО.

