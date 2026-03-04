Приматолог Хаффман сообщил о шансах Панти стать частью стаи

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, окно социализации для детёныша японского макака Панти из зоопарка города Итикава пока не закрыто, и у него остаётся высокий шанс стать полноценным членом стаи, передает РИА «Новости». По словам Хаффмана, опыт показывает, что даже после некоторого времени, проведённого с людьми, макак способен адаптироваться среди сородичей.

Ученый подчеркнул: «Со временем у Панти есть хороший шанс полностью интегрироваться обратно в стаю, поскольку время, проведенное с людьми, по-видимому, было ограниченным». Хаффман добавил, что в дикой природе и неволе детёныши нередко теряют матерей, но могут выжить за счёт заботы других особей или даже неродственных животных.

По мнению специалиста, сейчас для Панти важно, что у него есть взрослая обезьяна-опекун, способная оказать психологическую поддержку и обеспечить необходимый уход. Приматолог выразил уверенность в том, что детёныш ещё молод и благодаря этому имеет все шансы на успешную социализацию.

Хаффман отметил, что длительная изоляция от стаи способна навредить малышу, и если макак долгое время живёт как домашний питомец, он теряет возможность полностью интегрироваться в группу сородичей. В таком случае животное может начать идентифицировать себя с другими видами.

История Панти, которого сотрудники зоопарка выхаживали после отказа матери, вызвала большой отклик в социальных сетях. Плюшевый орангутан стал для макака своеобразной «заменой матери», однако теперь у детёныша появилась взрослая обезьяна-опекун, которая заботится о нём и защищает от остальных членов стаи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, плюшевый орангутан из IKEA вошел в пятерку самых популярных игрушек в Японии. Плюшевая игрушка почти пропала с полок магазинов после истории макаки Панти.