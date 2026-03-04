Ученый сообщил о росте числа россиян с ожирением

Профессор Фадеев сообщил о росте числа россиян с ожирением

Tекст: Денис Тельманов

Более трети россиян будут страдать ожирением к 2034 году, если оставят свои привычки без изменений, передает РИА «Новости».

Профессор Валентин Фадеев во Всемирный день борьбы с ожирением отметил: «Сегодня ожирение перестало быть чисто эндокринологической проблемой.

Это маркер социальных изменений и системный кризис, в котором сконцентрированы главные болевые точки: от организационной негибкости до вредных поведенческих паттернов пациентов».

Фадеев подчеркнул, что лечение ожирения традиционно предполагает изменение образа жизни, однако в долгосрочной перспективе добиться радикальных перемен удается только единицам. По его словам, поддерживать снижение веса более чем на 10% в течение пяти лет могут лишь 5-10% пациентов.

Он добавил, что даже самые современные технологии будут бессильны без изменения привычек и культуры на уровне общества. Эксперт считает, что запуск процесса возможен при постепенных изменениях рациона и образа жизни.

