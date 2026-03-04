В России утвердили ГОСТ для спектральных видеокамер дронов

Tекст: Денис Тельманов

Компания «Геоскан» и Научно-технический центр уникального приборостроения РАН разработали новый государственный стандарт ГОСТ Р 72546-2026 для спектральных видеосистем, передает РИА «Новости».

Документ устанавливает общие требования, методы проверки и классификацию оборудования, используемого для неразрушающего контроля, в том числе на дронах и спутниках.

В пресс-службе отметили, что такие приборы позволяют одновременно анализировать пространственные и спектральные характеристики объектов, что востребовано для оценки состояния растительности, почвы и других объектов с помощью мультиспектральных камер. Новый стандарт распространяется и на системы, устанавливаемые на космические аппараты.

Руководитель проекта «Геоскана» Никита Прокофьев заявил: «Новый стандарт позволит в целом улучшить качество таких систем. Кроме того, развитие технологий приводит к тому, что стираются границы между разными классами изделий. Например, современные фотокамеры могут работать как видеокамеры. При разработке мы учли и это».

По словам заведующего лабораторией НТЦ УП РАН Александра Мачихина, стандарт впервые вводит единую терминологию в области спектральных видеосистем, в частности, для мульти- и гиперспектральных видеокамер, что важно для точного земледелия и дистанционного зондирования с помощью беспилотных авиационных систем.

