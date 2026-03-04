Застрявшие на Шри-Ланке российские туристы начали возвращаться через Вьетнам

Tекст: Денис Тельманов

Российские туристы, отдыхающие на Шри-Ланке, столкнулись с трудностями при возвращении домой из-за отмены авиарейсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Туристка Ольга Щедрова сообщила, что многие россияне ищут разные способы добраться до России, используя транзитные маршруты через страны Юго-Восточной Азии.

В частности, ее знакомые планировали вернуться рейсом FlyDubai через Дубай, но после отмены обратного рейса им вернули деньги, и они купили новые билеты до Нячанга с пересадкой в Бангкоке, а затем до Москвы.

По словам Щедровой, изначально они планировали вылететь в Кувейт, а оттуда – в Москву пересадочным рейсом одной авиакомпании. Однако утром перед вылетом авиакомпания Jazeera Airways заявила, что рейс пока ожидается по расписанию, однако на сайте появилось уведомление с просьбой не приезжать в аэропорт.

Щедрова отметила: «Нас никто не оповестил. Мы вынуждены сами отслеживать ситуацию».

В итоге за десять часов до вылета туристы сами обнаружили, что рейс отменен.

Причиной сложностей стали удары США и Израиля по объектам на территории Ирана, что вызвало ответные действия Ирана по Израилю и военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

