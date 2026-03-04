  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 76 украинских дронов
    Почему Вашингтон начал стесняться убийства Хаменеи
    Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей
    В Иране опровергли сообщения о наземном наступлении курдов на границе
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух венгров
    КСИР ударил по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана
    4 марта 2026, 05:56 • Новости дня

    Израиль сообщил о новом ракетном ударе с территории Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Системы противовоздушной обороны еврейского государства отразили ракетную атаку с ливанской территории, перехвачена большая часть выпущенных снарядов, заявили в армии обороны Израиля.

    Несколько ракет пересекли границу со стороны Ливана, большинство целей якобы уничтожили в воздухе, но одна ракета достигла земли, сообщили израильские военные, передает РИА «Новости».

    Согласно предварительным данным, инцидент обошелся без жертв. Информация о пострадавших среди гражданского населения в экстренные службы не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» заявило о ракетном ударе по скоплению израильских военных в районе города Метула. Ранее израильские военные нанесли авиаудар по Бейруту с целью ликвидации командиров «Хезболлы».

    4 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    @ IDF Spokesperson's Unit/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Над Тегераном израильский F-35 «Адир» впервые в истории сбил пилотируемый иранский истребитель Як-130, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля сообщила об успешной атаке на пилотируемый летательный аппарат противника, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел непосредственно над иранской столицей.

    «Некоторое время назад в небе над Тегераном израильский истребитель F-35 «Адир» сбил иранский истребитель Як-130 ВВС Ирана. Это первый раз в истории, когда F-35 «Адир» сбил пилотируемый истребитель», – говорится в сообщении для прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана ранее заявили об уничтожении израильского самолета F-35 в небе над городом Варамин. Агентство Mehr опубликовало фотографии сбитого истребителя.

    Комментарии (13)
    4 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху 23 февраля стал отправной точкой для удара по Ирану, когда ЦРУ подтвердило присутствие аятоллы Хаменеи и его окружения в одном месте, сообщает Axios.

    Нетаньяху позвонил президенту США Дональду Трампу и сообщил, что высшее руководство Ирана соберется в одном месте в Тегеране в субботу утром. По данным источников, Нетаньяху отметил, что все они могут быть уничтожены одним ударом, что стало ключевым фактором для принятия решения о начале атаки, передает Axios.

    Разговор прошел в Ситуационной комнате Белого дома и стал поворотным моментом в подготовке операции против Ирана. До этого Трамп уже склонялся к удару, но не определился с моментом. После подтверждения информации разведкой США и обсуждений с Нетаньяху подготовка к атаке ускорилась. При этом Трамп решил не акцентировать внимание на Иране в своем ежегодном обращении, чтобы не насторожить руководство страны.

    В тот же день советники Трампа сообщили, что переговоры с Ираном зашли в тупик, а дипломатическое решение невозможно. В пятницу днем Трамп отдал окончательный приказ о нанесении удара. Через 11 часов после этого по Тегерану были нанесены бомбовые удары, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи и началась война.

    Официальные лица в США и Израиле подтвердили согласованность действий и подчеркнули, что дата удара была выбрана совместно. Американские власти заявили, что ускорение операции оставило мало времени для подготовки общественного мнения и эвакуации граждан. В итоге более 1,5 тыс. американцев обратились за помощью в эвакуации после начала боевых действий.

    7 комментариев

    Израильский посол в Вашингтоне отказался комментировать детали звонка, но подчеркнул беспрецедентный уровень сотрудничества с США по иранскому вопросу. Дональд Трамп также отверг обвинения в том, что решение о нападении было принято под давлением со стороны Израиля.

    Госсекретарь Марко Рубио позже подчеркнул, что данная операция была неизбежна и являлась лишь вопросом времени. По его словам, сложившаяся ситуация предоставила уникальную возможность для успешных совместных действий союзников.

    Портал Axios узнал о рассмотрении в Белом доме возможности ликвидации Али Хаменеи.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с Дональдом Трампом совместные удары по иранской территории.

    Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил ликвидировать следующего верховного лидера Ирана, если тот продолжит угрозы в адрес Израиля, США и их союзников.

    Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи усложнила возможные сценарии для достижения договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    Комментарии (7)
    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у побережья Шри-Ланки, был атакован американской подлодкой, сообщило со ссылкой на трех неназванных американских чиновников агентство Reuters.

    Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у берегов Шри-Ланки, был атакован подводной лодкой Военно-морских сил США, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Об этом журналистам сообщили три неназванных чиновника из США. Какие-либо дополнительные детали не раскрываются.

    Как сообщает ланкийская газета Daily Mirror, на борту судна находились около 180 человек. По данным Reuters, 79 моряков удалось спасти, а более 100 пропали без вести.

    Судно IRIS Dena относится к Южному флоту ВМС Ирана. Прежде этот фрегат участвовал в военно-морских учениях в Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки. В результате нападения ранены 78 моряков. Более 100 человек числятся пропавшими без вести.

    Ранее США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.


    Комментарии (5)
    4 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    При атаке подлодки на иранский военный корабль 101 моряк пропал без вести

    Tекст: Мария Иванова

    У берегов Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки: 78 моряков ранены, более ста считаются пропавшими без вести.

    По меньшей мере 78 человек получили ранения, а 101 моряк исчез после атаки на корабль ВМС Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел в непосредственной близости от шри-ланкийского побережья.

    Глава МИД островного государства Виджита Хератх ранее заявил, что местные военные оказали помощь тонущему судну. В больницы уже доставили не менее 30 пострадавших.

    «По меньшей мере 101 человек пропал, 78 пострадали после атаки подводной лодки на иранское судно у берегов Шри-Ланки», – говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

    Ранее США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. ВВС Исламской республики разбомбили американские базы в Персидском заливе и Ираке.

    Комментарии (20)
    4 марта 2026, 16:07 • Новости дня
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владельцы японских машин могут столкнуться с нехваткой подержанных двигателей и коробок передач из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Более 15 млн российских владельцев японских автомобилей оказались под угрозой дефицита подержанных автозапчастей из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Основные комплектующие – двигатели и коробки переключения передач – традиционно поступали из Объединённых Арабских Эмиратов через Иран и Каспийское море в Астрахань.

    После начала антииранской операции со стороны США и Израиля, а также ответных ударов, привычный маршрут поставок оказался под угрозой срыва. Замглавы Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что запасов подержанных двигателей и коробок передач в российских автосервисах хватит максимум на месяц.

    По данным экспертов, ранее стоимость бывших в употреблении двигателей из Эмиратов составляла от 80 до 200 тыс. рублей, а за новый двигатель просили до 600 тыс. рублей. Если маршрут будет окончательно заблокирован, покупка новых деталей может стать неподъёмной для большинства автовладельцев.

    Дубай на протяжении многих лет является одним из крупнейших мировых центров разборки автомобилей на запчасти, откуда двигатели и трансмиссии поступают в автосервисы России для ремонта японских автомобилей с пробегом.

    Ранее очевидцы описали обстановку в Дубае во время обстрелов. Эксперты увидели риск утраты Дубаем статуса безопасной гавани. Накануне в Дубае прогремели три взрыва.


    Комментарии (2)
    4 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Израиль атаковал командные центры в Тегеране
    Израиль атаковал командные центры в Тегеране
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военные провели удары по стратегическим объектам в иранской столице, поражены командные пункты, заявили в Армии обороны Израиля.

    В ходе налета израильская авиация поразила командные центры иранских военных по всему Тегерану, указали в армии Израиля, передает РИА «Новости».

    До этого израильские военные объявляли о проведении крупномасштабной волны ударов по иранской столице. Ранее израильские военные сообщили о нанесении точечного удара по командиру высокого ранга в Тегеране.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    В Иране опровергли сообщения о наземном наступлении курдов на границе

    Tекст: Катерина Туманова

    Сведения из американских и израильских СМИ о начале наземной операции против Ирана, в которой участвуют курды, иранские СМИ назвали ложными.

    «Американские СМИ, включая Fox News, несколько минут назад заявили, что тысячи членов курдских группировок проникают в Иран через границы Ирака. Источник в службах безопасности опроверг эту информацию и заявил: «После того, как Америка и Израиль не достигли своих целей на местах, они пытаются сломить дух сопротивления нашего народа с помощью психологических операций», – сказано в сообщении агентства Tasnim.

    По словам источника, в провинции Илам, что идет вдоль границы с Ираком безопасно, силы обороны в полной мере защищают территорию и границы Ирана.

    «Не беспокойтесь о психологических уловках противника и следите за новостями из надежных СМИ», – посоветовал источник агентства.

    В свою очередь, репортеры Tasnim назвали «абсолютной ложью» слова зарубежных СМИ об атаках курдов на Иран. Журналисты в трех провинциях Илам, Керманшах и Западный Азербайджан заявили, что до настоящего момента все новости американских Fox News и Axios о проникновении курдов на территорию Ирана –  ложь.

    Напомним, израильский телеканал i24News со ссылкой на американские СМИ сообщил о начале наземной операции курдов в Иране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил о создании условий для смены власти в Иране. США намерены разрушить Иран изнутри чужими руками. В Белом доме оценили возможность наземной операции США в Иране.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Ульянов заявил о взрывах рядом с линией защиты АЭС «Бушер» в Иране
    Ульянов заявил о взрывах рядом с линией защиты АЭС «Бушер» в Иране
    @ Пресс-служба Росатома/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вблизи линии физической защиты иранской АЭС «Бушер» зафиксированы взрывы, что вызывает опасения из-за риска серьезных последствий при повреждении объекта, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Буквально в нескольких километрах от линии физической защиты иранской АЭС «Бушер» фиксируются взрывы, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА «Новости». Он выступил на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, где рассматривался вопрос о гарантиях в рамках ДНЯО с Ираном.

    По словам Ульянова, «особую обеспокоенность вызывают те риски, которые американо-израильская агрессия уже создала для безопасности АЭС «Бушер». Он подчеркнул, что возможное нарушение целостности этого ядерного объекта может привести к катастрофическим последствиям.

    Российский дипломат выразил надежду, что власти США и Израиля осознают возможные последствия своих действий вблизи атомной станции. Ульянов также напомнил, что подобные угрозы требуют особого внимания со стороны международного сообщества и МАГАТЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 февраля Росатом заявил, что атомная станция «Бушер» продолжает работать в штатном режиме, несмотря на атаки Израиля и США на Иран.

    Ранее иранское телевидение сообщило о громких хлопках в городе Бушер, где строится атомная станция при участии России. Позже глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что наличие у Ирана и других стран Ближнего Востока действующих атомных электростанций и исследовательских реакторов увеличивает риски для ядерной безопасности.

    Комментарии (3)
    4 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    В Иране запустили процесс выбора нового верховного лидера

    Совет экспертов Ирана начал процедуру избрания нового руководителя республики

    Tекст: Мария Иванова

    В Тегеране началась процедура выбора нового верховного лидера Ирана, окончательное решение о преемнике объявит секретариат Совета экспертов.

    Член совета Махмуд Раджаби подтвердил начало работы по определению преемника, передает ТАСС.

    «Процесс [выбора] лидера революции начался, и окончательная новость будет объявлена через секретариат Совета экспертов», – приводит агентство слова чиновника.

    Данный консультативный орган отвечает за назначение высшего руководителя государства. В его состав входят 88 богословов-правоведов, которых избирают на восемь лет.

    Статья 111 Конституции страны обязывает экспертов в кратчайшие сроки представить нового лидера в случае смерти, отставки или смещения действующего главы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное телевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи.

    Министр иностранных дел Аббас Аракчи подтвердил начало конституционной процедуры по выбору преемника.

    Американские СМИ назвали сына погибшего аятоллы Моджтабу Хаменеи явным фаворитом гонки.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 11:48 • Новости дня
    AP: Трамп и Стармер поссорились из-за ударов по Ирану
    AP: Трамп и Стармер поссорились из-за ударов по Ирану
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обострение отношений между Лондоном и Вашингтоном стало результатом отказа Британии участвовать в ударах по Ирану, несмотря на давление со стороны президента США.

    О напряжении в отношениях между США и Британией из-за войны с Ираном пишет AP.

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Кира Стармера за нежелание Британии участвовать в американско-израильских ударах по Ирану: «Это не Уинстон Черчилль, с которым мы имеем дело», – заявил Трамп во вторник в Белом доме, выразив недовольство отказом Британии предоставить базы для американских самолетов.

    Стармер поначалу заблокировал использование британских военных объектов для атак на Иран, но позже разрешил США применять базы в Англии и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане – исключительно для ударов по иранским баллистическим ракетам и хранилищам, но не по другим целям. Даже после атаки иранского беспилотника на базу Акротири на Кипре, Стармер заявил, что Британия «не примет участия в наступательных действиях», подчеркнув, что страна отправит в регион эсминец HMS Dragon и вертолеты Wildcat исключительно для оборонительных операций.

    В свою очередь Стармер, впервые косвенно ответив на критику Вашингтона, заявил в понедельник в парламенте: «Действия Британии всегда должны иметь законное основание и продуманный, реалистичный план». По его словам, президент Трамп не согласен с решением Лондона не участвовать в первых ударах, однако Стармер подчеркнул, что его обязанность – исходить из национальных интересов Британии.

    Трения между лидерами нарастают уже несколько месяцев: Стармер осудил попытки Трампа получить контроль над Гренландией, а также раскритиковал позицию США по вопросу передачи архипелага Чагос острову Маврикий. По мнению бывшего главы британского МИД Питера Рикеттса, «американцы при Трампе фактически перестали стремиться действовать в рамках международного права», что для Стармера, бывшего генпрокурора, является принципиально важным.

    В то же время единства среди европейских лидеров по вопросу войны с Ираном нет. В совместном заявлении Великобритания, Франция и Германия подчеркнули, что не участвовали в ударах, но готовы поддержать «необходимые и соразмерные оборонительные действия». Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал удары необоснованными и опасными. По данным опросов, значительная часть британцев скептически относится к аргументам США в пользу начала войны, но правые политики критикуют Стармера за отказ от участия в наступательных операциях.

    Тем не менее министр иностранных дел Британии Стивен Даути во вторник заверил парламент, что особые отношения между Лондоном и Вашингтоном сохраняются и будут устойчивыми в экономической и военной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер заявил о намерении отказаться от участия в «Совете мира», инициированном Дональдом Трампом.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 13:34 • Новости дня
    Иракские силовики попали под смертельный авиаудар в пустыне

    При авианалете в иракской провинции Кербела погиб сотрудник сил безопасности

    Tекст: Мария Иванова

    Во время поисковой операции в пустынной зоне между Кербелой и Эн-Наджафом авиаудар по иракским силовикам унес жизнь одного бойца и ранил двоих.

    Инцидент произошел в центральной части страны на стыке регионов Кербела и Эн-Наджаф, передает ТАСС. Командование подтвердило факт нападения на служащих во время выполнения ими служебных задач.

    «Подразделения оперативного командования в Кербеле подверглись авиаудару и обстрелу во время проведения поисковой операции в пустынной местности между Кербелой и Эн-Наджафом. В результате погиб один боец, двое получили ранения», – цитирует заявление портал Shafaq News.

    Ранее в среду сообщалось, что при атаке подлодки на иранский военный корабль 101 моряк пропал без вести.

    США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана.

    ВВС Исламской республики разбомбили американские базы в Персидском заливе и Ираке.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 09:48 • Новости дня
    Молчание Вэнса об Иране вызвало слухи о разладе с Трампом

    FT: Молчание Вэнса об атаке на Иран вызвало слухи о разладе с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс почти трое суток не комментировал военную операцию против Ирана, спровоцировав слухи о разногласиях в Белом доме, сообщает газета The Financial Times.

    По данным FT, журналисты обратили внимание, что политик почти трое суток не высказывался о военной кампании, что нетипично для его высокой медийной активности, передает РИА «Новости».

    Это породило в американской столице догадки о возможном разладе в отношениях с главой государства.

    «Вэнс почти в течение 72 часов не делал никаких публичных комментариев по поводу военной кампании. Будучи активным пользователем соцсетей и одним из самых ярых защитников президента, его молчание бросалось в глаза», – говорится в публикации.

    Позже вице-президент выступил на телевидении, допустив затягивание конфликта, а администрация опубликовала фото его работы в ситуационном центре. В окружении политика подчеркнули, что он был полностью погружен в планирование атаки и принятие решений.

    Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс исключил вероятность затяжного конфликта США на Ближнем Востоке.

    До этого Вэнс предостерегал Вашингтон от прямого вмешательства в эскалацию между Израилем и Ираном.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    Дроны «Хезболлы» ударили по офису оборонного гиганта Israel Aerospace Industries

    «Хезболла» заявила об атаке БПЛА на штаб-квартиру Israel Aerospace Industries

    Tекст: Мария Иванова

    Ударные беспилотники «Хезболлы» атаковали штаб-квартиру оборонного концерна Israel Aerospace Industries в Лоде в ответ на удары по ливанским городам и селам.

    Вооруженное крыло организации сообщило о нападении на административный центр Israel Aerospace Industries, передает ТАСС.

    В заявлении, опубликованном в Telegram, говорится, что операция стала местью за удары по населенным пунктам республики.

    «Исламское сопротивление применило ударные беспилотники при нападении на штаб-квартиру компании Israel Aerospace Industries в ответ на израильскую агрессию против десятков ливанских городов и селений», – говорится в тексте коммюнике.

    В городе Лод находятся производственные мощности и руководство ведущего оборонного концерна страны. На данный момент израильское командование официально не подтверждало информацию о прилетах дронов по этому стратегическому объекту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля заявила о намерении атаковать подземные цеха по производству беспилотников «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

    Ливанское движение ранее нанесло ракетный удар по комплексу оборонной компании ATA Defense Industries в городе Сахнин.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 22:45 • Новости дня
    Пентагон взялся расследовать инцидент с авиаударом по школе в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон ведет расследование инцидента, при котором по иранской школе был нанесен ракетный удар, повлекший более 150 жертв среди детей и их родителей, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на вопрос о причастности Израиля к этой трагедии.

    «Военное министерство в настоящее время расследует этот вопрос. Но я еще раз хочу подтвердить, что Военное министерство и вооруженные силы Соединенных Штатов не бьют по гражданским лицам», – процитировало Левитт РИА «Новости».

    Напомним, в среду в Иране прошли похороны погибших при ударе США школьниц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель министерства образования Ирана  заявил о 175 жертвах среди учителей и школьников за двое суток атак США и Израиля.

    Госсекретарь США Марко Рубио пообещал провести расследование возможной причастности американских военных к атаке. Захарова назвала удар по школе в Иране запредельным цинизмом.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 12:32 • Новости дня
    Израиль разбомбил завод по производству баллистических ракет в Иране

    ЦАХАЛ атаковал объект для выпуска ракет «Гадр» в Исфахане

    Tекст: Мария Иванова

    Во время ночного удара по Ирану израильская авиация поразила объект в Исфахане, связанный с производством и хранением баллистических ракет «Гадр».

    Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по иранской территории, передает ТАСС. Военные сообщили, что целью стали объекты, задействованные в ракетной программе Тегерана.

    «В ходе масштабной серии ударов в ночь на 4 марта были атакованы десятки объектов иранского режима на всей территории Ирана», – говорится в заявлении военных.

    Представители ЦАХАЛ уточнили, что среди пораженных целей оказался завод в Исфахане. Это предприятие использовалось для производства, складирования и запуска баллистических ракет, в том числе моделей «Гадр».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана в конце февраля.

    Израильские военные атаковали исследовательский центр Минзадехи близ Тегерана.

    ВВС Ирана разбомбили американские военные базы в Персидском заливе.

    Комментарии (0)
