NYT сообщила о гибели 870 человек на Ближнем Востоке

Tекст: Денис Тельманов

Более 870 человек погибли в результате боевых действий на Ближнем Востоке с 28 февраля, передает New York Times. По данным издания, основная часть жертв приходится на Иран, где удары пришлись по нескольким городам, включая Тегеран.

Кроме того, по информации New York Times, среди погибших есть жители Бахрейна, Кувейта, ОАЭ, Ливана, Израиля, а также американские военные. Точное количество жертв в каждой стране не приводится.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших иранцев из-за серии авиаударов США и Израиля за последние четыре дня превысило 700 человек.

В результате ударов по югу исламской республики погибли 59 человек, среди которых есть сотрудники силовых структур и гражданские лица.

В начальной школе для девочек в Минабе при ударе США и Израиля погибли 14 педагогов, а общее число жертв достигло 165 человек.