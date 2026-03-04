Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», первый вывозной рейс S7 с туристами, оказавшимися заблокированными в ОАЭ, вылетел из Дубая в Новосибирск с полной загрузкой.

Сообщается, что рейс S7 5786 отправился в 03.51 по местному времени и должен прибыть в аэропорт Толмачево в 19.10 по новосибирскому времени.

Авиакомпания уточнила, что маршрут был согласован с технической посадкой в Анталье для дозаправки, и рейс выполняется на воздушном судне Airbus A321. Ранее S7 получала разрешение на выполнение вывозного рейса альтернативным маршрутом через Турцию.

Перевозка стала возможной после закрытия воздушного пространства ряда ближневосточных стран из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

В результате многие туристы, в том числе из России, оказались заблокированы в ОАЭ и теперь возвращаются на родину вывозными рейсами российских и эмиратских компаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Ил-76 МЧС России приземлился в Ленкорани для эвакуации граждан России, которые пересекли границу Азербайджана после выезда с территории Ирана.

Через контрольно-пропускной пункт «Нурдуз – Агарак» на армяно-иранской границе в штатном режиме прошел 31 гражданин России.

В московский аэропорт Шереметьево прибыл первый за почти трое суток рейс из Абу-Даби, маршрут которого был изменен из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.