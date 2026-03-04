Сомнолог Бонадыкова объяснила возникновение сонного паралича у людей

Tекст: Денис Тельманов

Врач сомнолог-кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова сообщила, что сонный паралич может появляться из-за недосыпа, сбитого режима сна, сна на спине, сильного стресса и резких пробуждений, передает РИА «Новости».

«Если сонный паралич повторяется, почти всегда есть триггеры: недосып, сбитый режим, сон на спине, сильный стресс, резкие пробуждения, иногда сопутствующие нарушения сна», – рассказала врач.

По ее словам, профилактика таких состояний заключается в выравнивании графика, полноценном отдыхе, ограничении кофеина и алкоголя вечером, а также отказе от сна на спине.

Бонадыкова добавила, что если эпизоды сонного паралича становятся частыми, пугающими, сопровождаются выраженной дневной сонливостью или внезапными провалами в сон, необходимо обратиться к специалисту, чтобы исключить серьезные расстройства сна.

Она объяснила, что сонный паралич возникает, когда мозг уже почти проснулся, а защитное расслабление мышц, характерное для быстрого сна, еще не отключилось.

В этот момент человек находится в сознании, осознает свое положение, но не может двигаться. Часто возникают усиленное дыхание, ощущение давления в груди, сердцебиение и чувство нехватки воздуха. По словам Бонадыковой, обычно подобные симптомы связаны именно со стрессовой реакцией организма, а не с опасными состояниями сердца.

