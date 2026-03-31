    Последняя легитимная власть Украины разваливается без взяток в конвертах
    31 марта 2026, 23:11 • Новости дня

    При пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» погибли двое сотрудников

    Tекст: Антон Антонов

    В результате пожара на «Нижнекамскнефтехиме» погибли двое сотрудников предприятия, сообщил гендиректор Марат Фаляхов.

    «Двух человек, сотрудников предприятия, мы потеряли», – приводит слова Фаляхова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в оперативных службах сообщали, что число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до трех человек. Взрыв и возгорание произошли при работах по ликвидации последствий разгерметизации оборудования. Пострадали 68 человек, 21 из них госпитализирован, пострадали три сотрудника пожарной службы.

    31 марта 2026, 15:54 • Новости дня
    «Большая семерка» выступила с обращением к России в связи с дефицитом нефти в мире

    «Большая семерка» попросила Россию снять ограничения на экспорт топлива

    «Большая семерка» выступила с обращением к России в связи с дефицитом нефти в мире
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке страны «Большой семёрки» решили призвать Россию и Китай не ограничивать экспорт углеводородов из-за угрозы мировому рынку.

    Министры финансов, энергетики и главы центробанков стран G7 провели экстренную виртуальную встречу для обсуждения мер стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает Profinance.ru.

    По итогам встречи принято решение обратиться к России и Китаю с призывом не ограничивать экспорт ископаемого топлива из-за угрозы дальнейшего роста цен на нефть. В заявлении G7 отсутствуют конкретные меры, кроме просьбы ко всем странам воздерживаться от ограничений на экспорт углеводородов.

    Представители G7 выразили опасения по поводу неопределенности сроков конфликта и его последствий для мировой экономики. Официальные лица опасаются, что дальнейшее ограничение экспорта может усугубить экономический кризис. ЕС сталкивается с необходимостью экономии в условиях нескольких одновременных кризисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия отказалась поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    Энергетический кризис в Азии усилился из-за конфликта США и Израиля с Ираном, что привело к росту интереса к российской нефти.

    В условиях временного снятия санкций Индия увеличила закупки российской нефти.

    Напомним, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    31 марта 2026, 02:25 • Новости дня
    Россия отказалась поставлять нефть странам с потолком цен
    Россия отказалась поставлять нефть странам с потолком цен
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

    Руденко прокомментировал ситуацию вокруг отмены части санкций США против российской нефти и заявления Таиланда о готовности покупать ее. Руденко был задан вопрос о том, обсуждаются ли такие перспективы с недружественными странами, например с Японией.

    Он отметил, что правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку, который он назвал антирыночной мерой, нарушающей цепочки поставок, пишут «Известия».

    «Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», – заявил Руденко.

    Руденко добавил, что в случае поступления официальных запросов от властей других стран эти обращения будут внимательно рассмотрены. При этом Москва будет учитывать характер отношений с государствами и экономические интересы России.

    По его словам, ситуация на энергетических рынках сейчас подвержена сильной волатильности, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после начала конфликта с Ираном Вашингтон заявил об отмене части санкций против нефтяного сектора некоторых стран, чтобы снизить цены. Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, ограничив действие лицензии сроком до 11 апреля 2026 года.

    В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    31 марта 2026, 15:32 • Новости дня
    Путин объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник на трассе М-12 «Восток» стартует движение беспилотных грузовиков, объявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии по видеосвязи.

    «Сегодня запускается движение беспилотного грузового транспорта на трассе М-12 Восток», – отметил Путин, передает ТАСС. По его словам, благодаря этому шагу формируется единый коридор беспилотных грузоперевозок, который соединит Петербург и Казань.

    В сентябре 2024 года на трассе М-11 «Нева» впервые в России началось движение полностью беспилотных грузовиков.

    31 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    @ Елена Пальм/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порт Усть-Луга после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов получил повреждения, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил глава региона в Max.

    Также он сообщал, что всего над областью за ночь поразили 38 БПЛА.

    Напомним, всего за ночь над Россией нейтрализовали 92 украинских беспилотника.

    31 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику
    ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью Ленинградская область подверглась атаке с применением дронов FP-1, которые были запущены через воздушный коридор, открытый Прибалтикой, в результате чего пострадали три человека, включая двух детей.

    Минувшей ночью ВСУ осуществили атаку на Ленинградскую область с использованием дронов FP-1, передает канал «360» со ссылкой на Shot. Отмечается, что воздушный коридор для украинских БПЛА был открыт странами Прибалтики.

    Источник уточняет: «Дроны модели FP-1 обладают дальностью полета около 1200 километров, их длина составляет 3,5 метра».

    По информации Shot, ранее эти беспилотники уже появлялись в воздушном пространстве стран НАТО, а один из них даже врезался в трубу эстонской электростанции. Зафиксированы также падения украинских дронов на территории Латвии.

    В результате атаки 31 марта пострадали три человека, среди них двое детей. Ограничения вводились в аэропорту Пулково, а также есть подтверждения повреждений в порту Усть-Луга и поселке Молодцово Кировского района.

    Начальник оперативного командования польских вооруженных сил генерал Мачей Клиш опроверг сообщения о предоставлении воздушного пространства Польши для действий против России.

    Власти сообщили, что над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА.

    Порт Усть-Луга получил повреждения после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.

    31 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Лавров: Некоторые страны Запада потеряли берега
    Лавров: Некоторые страны Запада потеряли берега
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые страны Запада в последнее время просто «потеряли берега», провозглашая свои права на те или иные чужие территории, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», – заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные заявления в последние месяцы звучат все чаще, и в качестве примера привёл высказывания американских политиков по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, недавно госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта в Персидском заливе якобы зависит только от позиции Ирана по Ормузскому проливу, а за два дня до этого президент США подчеркнул, что «его не волнует международное право».

    Кроме того, Лавров обратил внимание на признаки перерастания кризиса в Персидском заливе в более масштабный конфликт, который, по его словам, некоторые уже называют «новой мировой войной». Министр подчеркнул, что ситуация требует особого внимания, поскольку эскалация может иметь глобальные последствия.

    Глава МИД также заявил, что США и Израиль продолжают предпринимать попытки не допустить нормализации отношений между Ираном и арабскими странами региона. По его мнению, цель этих усилий – усилить давление на Иран и спровоцировать противостояние внутри Совета сотрудничества арабских государств залива.

    Лавров добавил, что Запад фактически вступил «в клинч» со странами мирового большинства, отстаивающими принципы равенства и справедливости. По словам министра, западные гегемонистские амбиции становятся препятствием для выработки коллективных решений на основе Устава ООН и итогов Второй мировой войны.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Запад готов пойти на любые шаги для сохранения статуса гегемона, включая вооруженные интервенции и изъятие золотовалютных активов у стран с самостоятельной политикой.

    Лавров заявил, что США используют перевороты и устранение лидеров государств ради контроля над их ресурсами.


    31 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Украинский беспилотник взорвался возле жилых домов в Эстонии
    Украинский беспилотник взорвался возле жилых домов в Эстонии
    @ MARGUS ANSU/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотник взорвался ночью на территории Эстонии рядом с жилой зоной, сообщают СМИ.

    Всего с территории Львовской и Житомирской областей в направлении Ленинградской области было отправлено 43 дрона, передает «РИАМО» со ссылкой на Shot.

    Маршрут беспилотников проходил через воздушное пространство трех прибалтийских стран. Отмечается, что такие атаки координируются украинскими силами при участии представителей командования НАТО.

    Один из дронов взорвался возле жилых домов в волости Кастре уезда Тартумаа. Жителям этого района поступали SMS-предупреждения о возможных атаках беспилотников на их дома.

    Позже вдоль российских границ был замечен шведский самолет радиотехнической разведки S102B Korpen. Его целью было выявление позиций российских систем ПВО в Ленинградской области для планирования дальнейших атак.

    Ранее губернатор граничащей с Эстонией Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что к 6.00 мск над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА.

    В ночь на 25 марта беспилотный летательный аппарат задел дымовую трубу электростанции в деревне Аувере в Эстонии.

    31 марта 2026, 14:34 • Новости дня
    Фадеев попросил у Дерипаски уточнений по 72-часовой шестидневной рабочей неделе

    Фадеев назвал невозможной шестидневную 12-часовую рабочую неделю

    Фадеев попросил у Дерипаски уточнений по 72-часовой шестидневной рабочей неделе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель СПЧ Валерий Фадеев считает, что идея перехода на 72-часовую рабочую неделю физически невыполнима для большинства граждан. По его словам, стоит запросить у бизнесмена Олега Дерипаски уточнения, каким образом тот представляет переход на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем.

    Шестидневный рабочий график с 8.00 до 20.00 невозможен для большинства людей, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Заставить всех работать шесть дней в неделю – это просто физически невозможно. У людей есть семьи, дети, какие-то другие занятия».

    По словам Фадеева, стоит запросить у бизнесмена Олега Дерипаски уточнения, каким образом он представляет переход на 72-часовую рабочую неделю. Глава СПЧ подчеркнул, что у граждан должна быть возможность добровольно выбирать такой график, если этого требуют личные обстоятельства или потребности предприятий.

    Он отметил, что ряд оборонных предприятий уже сегодня функционируют в круглосуточном режиме, а сотрудникам выплачивают доплату за переработки. Однако, согласно действующему Трудовому кодексу, для сверхурочной работы установлены ограничения, и этот вопрос стоит рассмотреть на законодательном уровне. При этом, как подчеркнул Фадеев, подобные условия должны оставаться добровольными для работников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю с 08.00 до 20.00 для ускорения трансформации экономики.

    Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал идею перехода на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем для отдельных отраслей.

    31 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам о готовности прекратить военную кампанию против Ирана даже при закрытом Ормузском проливе.

    Президент США заявил своим помощникам, что готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется преимущественно закрытым, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным источников из администрации, это решение означает, что США не будут настаивать на немедленном возобновлении судоходства через стратегическую водную артерию, находящуюся под контролем Тегерана.

    В последние дни американский президент и его советники пришли к выводу, что попытка силой открыть Ормузский пролив приведёт к затяжному конфликту, выходящему за рамки намеченного срока в четыре-шесть недель. Президент решил, что основной задачей США должна стать ослабление военно-морского потенциала Ирана и уничтожение его ракетных арсеналов, после чего следовало бы завершить текущие боевые действия и усилить дипломатическое давление для восстановления свободной торговли.

    Если дипломатия не даст результатов, по словам чиновников, Вашингтон рассчитывает убедить своих союзников в Европе и странах Персидского залива взять на себя ведущую роль в операции по разблокированию пролива. Таким образом, США планируют сосредоточиться на достижении военных целей и дальнейшем международном давлении на Тегеран, отложив решение вопроса с Ормузским проливом на более поздний этап.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о готовности США свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о безопасности Ормузского пролива.

    Президент США позже сообщил, что Ормузский пролив может быть разблокирован в ближайшее время при достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

    Позднее американский лидер заявил, что Иран согласился пропустить через Ормузский пролив еще 20 танкеров с нефтью как знак уважения к Соединенным Штатам.

    31 марта 2026, 00:31 • Новости дня
    Минцифры выступило против административной ответственности за использование VPN

    Шадаев: Минцифры против административной ответственности за использование VPN

    Минцифры выступило против административной ответственности за использование VPN
    @ Vyacheslav Nemyshev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Минцифры не поддерживает идею введения административной ответственности за использование VPN, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

    Шадаев в письме ассоциации «Мы – ИТ» указал, что «Минцифры является органом исполнительной власти» и «обязано реализовать» поставленные задачи, в том числе – «задачу по снижению использования VPN», передает ТАСС.

    Он также отметил, что Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN.

    «Мы хотим решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», – говорится в письме.

    Шадаев указал, что есть нюансы, которые не позволяют ограничить работу VPN-сервисов, среди них доступы разработчиков, встроенная оплата, но ведомство готово к диалогу с представителями бизнеса для поиска правильного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шадаев указал, что были «приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ», с которым российские власти долго и безуспешно пытались договориться о выполнении российских законодательных требований. В связи с этими ограничениями также возникла задача по снижению использования VPN-сервисов.

    Ранее издание Forbes заявило, что Минцифры предложило ввести оплату для пользователей, превышающих лимит в 15 Гб международного трафика через VPN в месяц. Кроме того, ведомство предложило крупнейшим цифровым платформам ограничить доступ к своим ресурсам для пользователей с активированными VPN-сервисами.

    С 1 сентября 2025 года в России действует запрет на продвижение VPN-сервисов по новым правилам закона «О рекламе».

    31 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис в Азии обострился из-за войны США и Израиля с Ираном, что привело к резкому увеличению интереса к российской нефти и конкуренции между странами региона, сообщает Associated Press.

    Рост конкуренции среди азиатских стран за российскую нефть зафиксирован на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом США и Израиля с Ираном, передает AP.

    Перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что Азия, ранее получавшая значительную часть нефти оттуда, оказалась в числе наиболее пострадавших. В выходные к конфликту присоединились поддерживаемые Ираном хуситы, что еще больше осложнило морские перевозки.

    Чтобы стабилизировать мировой рынок, США временно ослабили санкции на поставки российской нефти, сначала для Индии, затем для других стран. На этом фоне возрос интерес к российской нефти со стороны Филиппин, Индонезии, Таиланда и Вьетнама.

    Филиппины впервые за пять лет импортировали российскую нефть после объявления энергетической чрезвычайной ситуации. Однако КНР и Индия, обладающие преимуществом доступа и большими закупочными возможностями, уже выкупили значительную часть доступных партий.

    Эксперты отмечают, что Россия не сможет существенно увеличить экспорт сырой нефти из-за пределов по добыче и последствий атак на инфраструктуру.

    «Реальная проблема – сколько грузов еще доступно на рынке», – заявила аналитик Kpler Муюй Сюй.  Она добавила, что страны надеются на продление санкционных послаблений от США, иначе их возможности быстро исчезнут.

    В то же время Филиппины столкнулись с топливным дефицитом: на заправках выстроились очереди, а авиакомпании рассматривают возможность введения нормирования топлива. Во Вьетнаме и Индонезии власти также ищут пути диверсификации поставок, включая переговоры с Россией и другими странами. Повышение цен на топливо уже ощутимо ударило по промышленности и гражданам в регионе.

    Война на Ближнем Востоке привела к крупнейшему в истории перебою в поставках нефти и вынудила США на месяц снять запрет на покупку российской нефти.

    На фоне войны с Ираном энергетический кризис в Азии уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970-х годов, несмотря на смягчение США санкций против России и Ирана.

    На этом фоне Филиппины после объявления чрезвычайного положения в энергетике впервые за пять лет получили партию российской нефти для НПЗ Батаан благодаря временному выводу из-под санкций грузов, погруженных на суда до середины марта.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

    31 марта 2026, 18:05 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Ирана атаковали объекты компаний AT&T и Siemens в Бен-Гурионе и Хайфе с помощью беспилотников, сообщила армейская пресс-служба.

    Как передает ТАСС, пресс-служба иранской армии заявила о проведении с сегодняшнего утра ударов беспилотниками по стратегически важным объектам компаний Siemens и AT&T в Бен-Гурионе и Хайфе.

    В сообщении отмечается, что мишенями стали объекты связи, телекоммуникаций и промышленности, которые принадлежат армии Израиля. В том числе удары были нанесены по промышленности компаний Siemens и AT&T.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана впервые применяла ракету «Шаиб-12» при атаке на базу США Виктория возле аэропорта Багдада.

    За один час Иран нанес три серии ракетных ударов по Израилю.

    Вооруженные силы Ирана также нанесли ракетный удар по заводу военной промышленности Израиля на юге страны.

    31 марта 2026, 03:46 • Новости дня
    Танкеры США с дизелем для Европы резко сменили курс в Атлантике

    Tекст: Антон Антонов

    Три танкера, которые везли дизельное топливо из США в Европу, неожиданно изменили курс в Атлантическом океане, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, танкеры Aliai, Minerva Vaso и Grand Ace 6 за последние недели загрузили дизельное топливо в США и первоначально направлялись в Европу, передает РИА «Новости».

    Два из них шли в Амстердам, еще один – в Гибралтар, указывает агентство со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa и данные об отслеживании судов.

    По информации Bloomberg, все три судна резко изменили курс уже в Атлантическом океане. Теперь Grand Ace 6 держит путь в Ломе, столицу Того, а Aliai и Minerva Vaso движутся на юго-восток, отмечается в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза принимают срочные меры для борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Во Франции цена дизельного топлива достигла рекордных значений. В Польше средняя цена дизельного топлива вышла на максимум за всю историю наблюдений.

    31 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Грузинский завод в Кулеви решил отказаться от российской нефти
    Грузинский завод в Кулеви решил отказаться от российской нефти
    @ economy.ge

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви на Черном море, едва не попавший в марте в 20-й пакет антироссийских санкций, решил отказаться принимать и перерабатывать российскую нефть, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом заявил грузинскому СМИ Business Media Georgia гендиректор управляющей заводом компании Black Sea Petroleum Давид Поцхверия.

    По его словам, «российская нефть будет заменена туркменской, казахстанской, азербайджанской».

    Как отметил Давид Поцхверия, это связано с тем, что ЕС санкционировал российскую нефть, а компания ориентируется на выход на европейские рынки, что «выгодно логистически и коммерчески».

    «Хотим полностью заменить российское сырье», – сказал он, подчеркнув, что НПЗ никогда не нарушал санкции. По его словам, продукция Кулевского НПЗ реализуется сейчас в странах Азии и Африки, Турции.

    На данном этапе НПЗ ежегодно может перерабатывать 1,2 млн тонн нефти в год. Среди партнеров НПЗ – компания Honeywell и другие известные компании.

    Business Media Georgia отмечает также тесное сотрудничество Black Sea Petroleum и госкомпании Азербайджана SOCAR. НПЗ, строительство которого было начато три года назад, уже привлек инвестиции в объеме свыше 150 млн долларов.

    31 марта 2026, 12:21 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь подтвердила уклонение Зеленского от призыва

    Мендель сообщила о четырех случаях уклонения Зеленского от срочной службы

    Бывшая пресс-секретарь подтвердила уклонение Зеленского от призыва
    @ Office of the President of Ukraine/Cover Images/Keystone PA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    До вступления в должность президента Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от военной службы, когда получал повестки из военкомата, сообщила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

    Владимир Зеленский в молодости четырежды уклонялся от военной службы, когда его призывали, сообщила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, передает ТАСС.

    Так Мендель прокомментировала сравнение Зеленского с бывшим премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем, который участвовал в нескольких войнах.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Власти страны ужесточают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли избежать службы, а в соцсетях регулярно появляются видео насильственных задержаний уклонистов и конфликтов с военкоматами.

    Многие мужчины стараются покинуть страну, несмотря на угрозу для собственной жизни. Между тем, местные СМИ отмечают, что власти готовят новые правила мобилизации, особенно для жителей крупных городов, включая Киев, а на улицах столицы значительно увеличилось количество патрулей и случаев насильственной мобилизации.

    Российские силовики заявили об уклонении Зеленского от призыва в армию и игнорировании им повесток во времена президентства Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России).

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также заявил о четырехкратном игнорировании повесток военкомата Владимиром Зеленским в 2014–2015 годах.

    Между тем, на Украине вступил в силу подписанный Владимиром Зеленским закон об ужесточении всеобщей мобилизации, после чего военкоматы начали массовые рейды с применением силы.


