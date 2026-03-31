США начали переброску третьей авианосной группы на Ближний Восток

США отправили авианосец «Джордж Буш» поддерживать операцию против Ирана

Tекст: Вера Басилая

Авианосец USS George H. W. Bush во главе авианосной ударной группы покинул порт Норфолка в штате Вирджиния и направится на Ближний Восток, передает РИА «Новости».

По данным американских СМИ, корабль будет задействован для поддержки военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Прибытие USS George H. W. Bush в регион создаст беспрецедентную по масштабу группировку из трех американских авианосцев, действующих одновременно на Ближнем Востоке.

Переброска сил проходит на фоне инцидента с авианосцем «Джеральд Форд», на котором ранее произошел крупный пожар, после чего корабль отправили в хорватский порт Сплит на ремонт.

В состав ударной группы, выходящей на боевое дежурство, входят флагманский авианосец «Джордж Буш» и три эсминца типа Arleigh Burke. Это приписанный к Норфолку эсминец «Росс», а также корабли «Дональд Кук» и «Мейсон». Отмечается, что «Мейсон» выполняет функции флагмана противовоздушной и противоракетной обороны всего соединения.

Ранее американский авианосец Gerald R. Ford прибыл на якорную стоянку в хорватском Сплите после ремонта на Крите.

Иранские военно-морские силы заявили о запуске противокорабельных ракет по авианосцу USS Abraham Lincoln, что, по их словам, заставило корабль изменить расположение.

Иран также заявил о выводе из строя американского авианосца «Авраам Линкольн».