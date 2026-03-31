В Минздраве назвали число пострадавших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме»

Помощник главы Минздрава Кузнецов: В Нижнекамске пострадали 68 человек

Tекст: Антон Антонов

По словам Кузнецова, после инцидента на предприятии за медицинской помощью обратились 68 человек. «21 человек госпитализирован, из них пятеро – в тяжелом состоянии, у них травмы и ожоги», – сказал Кузнецов.

Кузнецов отметил, что в Нижнекамск спецбортом МЧС направлена сводная бригада медиков Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для оказания помощи пострадавшим, передает РИА «Новости».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко лично посетил пострадавших в Республиканской клинической больнице в Казани и ознакомился с организацией медицинской помощи. Сюда были эвакуированы мужчина и женщина, находящиеся в тяжелом состоянии. Пациенты получают необходимое лечение в полном объеме, врачи ведут постоянное наблюдение за их состоянием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошли взрыв и возгорание во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования. Погибли три человека, среди пострадавших оказались три сотрудника пожарной службы. Для перевозки пострадавших в Москву специальный борт Ил-76 МЧС России отправили в Нижнекамск.