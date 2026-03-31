Пострадавших при пожаре в Нижнекамске решили отправить в Москву спецбортом

Tекст: Вера Басилая

Специальный самолет Ил-76 МЧС России был направлен в Нижнекамск для эвакуации пострадавших после чрезвычайного происшествия. Борт оборудован современными медицинскими модулями, аппаратами искусственной вентиляции легких и кардиомониторами.

Это позволяет оказывать необходимую медицинскую помощь прямо во время перелета, передает РИА «Новости».

Пострадавших сопровождают врачи отряда «Центроспас», психологи МЧС и специалисты Минздрава России. В сообщении отмечается, что за медицинскую часть отвечает Минздрав России. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил, что в больницы ранее были доставлены 72 человека, пострадавшие в результате ЧП.

В ведомстве подчеркнули, что к вылету были привлечены специалисты экстренной психологической помощи, чтобы поддержать пострадавших в пути. Ожидается, что после прибытия в столицу пациенты будут направлены в различные московские клиники для дальнейшего лечения.

Сообщалось, что в результате пожара погибли три человека.

На предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошли взрыв и возгорание во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования. Возгорание на объекте предприятия удалось локализовать.