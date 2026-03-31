Умер актер «Улиц разбитых фонарей» Соловьев

Алексей Дегтярёв

Артист был одним из тех, кто стоял у истоков этого театра и на протяжении десятилетий оставался одной из его ключевых фигур, говорится на сайте учреждения.

Сцене Новосибирского драмтеатра Соловьев отдал 32 года, за которые сыграл более 70 ролей в спектаклях. В 2006 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Коллеги вспоминают, что Соловьев «по праву был горячо любим и высоко ценим как театральными критиками и коллегами по цеху, так и зрителями». В кино и на телевидении актер запомнился ролями в сериалах «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и «Улица разбитых фонарей – 16».

