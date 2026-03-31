    31 марта 2026, 21:49 • Новости дня

    В Москве и области из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности

    В Москве и области из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В российской столице и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре России во вторник вечером.

    Такой уровень связан с ожидаемой в ближайшее время сухой и жаркой погоды, указали в Гидрометцентре ТАСС.

    Прогнозируется, что такие погодные условия установятся в ближайшие пять суток.

    Ранее москвичам посоветовали менять зимнюю резину на летнюю, поскольку устанавливается устойчиво теплая погода.

    30 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Водитель электровелосипеда сбил ребенка в Москве
    Водитель электровелосипеда сбил ребенка в Москве
    @ max.ru/moscowproc

    Tекст: Валерия Городецкая

    На улице Пришвина в Москве курьер на электровелосипеде сбил восьмилетнего мальчика, находившегося на тротуаре.

    По информации из канала столичной прокуратуры в Max, 26-летний мужчина двигался по тротуару и наехал на ребенка. В результате мальчик 2018 года рождения был доставлен в больницу.

    Прокуратура Москвы взяла ситуацию на контроль. Ведомство отслеживает ход и результаты проводимой по факту случившегося процессуальной проверки.

    Ранее в Москве из-за несоблюдения стандартов работы отстранили от деятельности 15 тыс. курьеров, использующих электровелосипеды.

    31 марта 2026, 14:36 • Новости дня
    Власти Москвы дали рекомендации автомобилистам по зимней резине

    Власти Москвы рекомендовали сменить зимние шины из-за потепления

    Власти Москвы дали рекомендации автомобилистам по зимней резине
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москвичам уже можно сменить зимнюю резину на летнюю, главный ориентир – устойчиво теплая погода (выше 7 градусов тепла), сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    Ликсутов сообщил, что с наступлением устойчиво теплой погоды, когда температура превышает семь градусов, автомобилистам рекомендуется сменить зимнюю резину на летнюю, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «С наступлением устойчивой теплой погоды настоятельно рекомендуем водителям сменить зимнюю резину на летнюю. Это значительно снизит риск аварийности». Ликсутов отметил, что особое внимание стоит уделять тем, кто выезжает за пределы города: в области по ночам еще возможны заморозки, поэтому такие поездки лучше планировать на дневное время.

    В сообщении департамента транспорта уточняется, что при устойчивой теплой погоде зимняя резина становится неэффективной, так как ее мягкий состав ухудшает сцепление с дорогой на сухом асфальте, увеличивает тормозной путь на 15–20 метров и снижает управляемость автомобиля. Рекомендация касается только тех случаев, когда ночью уже нет заморозков и не наблюдается утренней или вечерней гололедицы.

    Ликсутов добавил, что все важные изменения погодных условий оперативно доводятся до автомобилистов через сообщения на дорожных табло Центра организации дорожного движения. Власти Москвы продолжают работу по повышению безопасности дорожного движения в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года по поручению мэра Сергея Собянина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рекомендовали переходить на летние шины при устойчивой среднесуточной температуре от плюс пяти до плюс семи градусов.

    Осенью столичный департамент транспорта призывал автовладельцев заранее сменить летнюю резину на зимнюю в преддверии прогнозируемых заморозков.

    Ранее синоптики сообщили о наступлении в Москве так называемой автомобильной весны при среднесуточной температуре выше пяти–семи градусов тепла.

    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    29 марта 2026, 03:57 • Новости дня
    Третий дрон уничтожен за ночь силами ПВО на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в Max-канале о третьем дроне ВСУ, уничтоженном за ночь силами ПВО на подлете к столице.

    «Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сказано в сообщении.

    До этого столичный градоначальник сообщал о сбитом дроне в 2 часа и в 3.10 в ночь на воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!


    29 марта 2026, 02:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший в направлении Москвы дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вражеский дрон, летевши в сторону Москвы быв выявлен и уничтожен силами ПВО, о чем в Max-канале сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Напомним, в субботу Собянин дважды сообщал о сбитых ночью беспилотниках, летевших на Москву. Все они были уничтожены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    31 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Семилетняя девочка в Москве после ссоры выкинула сумку матери с 88 тыс. долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре Москвы после семейной ссоры семилетняя девочка выбросила из окна сумку матери с 88 тыс. долларов, которые подобрали местные подростки, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в квартире в центре столицы, семилетняя девочка после конфликта с матерью решила «отомстить» и выбросила из окна ее сумку, где лежали 88 тыс. долларов, сказал собеседник ТАСС.

    Сумку с крупной суммой наличных вскоре нашли подростки. Часть денег они забрали себе, а часть просто сожгли. Оставшиеся 83 тыс. долларов планируется вернуть законной владелице.

    До этого в Москве 92-летний пенсионер по указанию мошенников выбросил с балкона 100 тыс. долларов, поверив в вымышленную спецоперацию по задержанию преступников.

    30 марта 2026, 08:41 • Новости дня
    В Москве 15 тыс. курьеров отстранили за несоблюдение стандартов доставки

    Ликсутов сообщил о массовом отстранении курьеров за нарушения в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве из-за несоблюдения стандартов работы отстранили от деятельности уже 15 тыс. курьеров, использующих электровелосипеды для доставки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

    В Москве из-за нарушений и несоответствия столичным стандартам от работы отстранили уже 15 тыс. курьеров, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пишет «Коммерсантъ».

    Ликсутов пояснил, что городские жители активно сообщают о нарушениях через различные каналы, включая обращения в ГИБДД, а номера на велосипедах позволяют оперативно идентифицировать нарушителей.

    Все поступающие жалобы проверяются через городские системы, после чего информация передается в курьерские службы. По словам Ликсутова, некоторых курьеров после проверки направляют на повторное обучение правилам вождения, других полностью исключают из базы данных, лишая доступа к заказам.

    Заммэра отметил, что разделяет недовольство москвичей из-за нарушений и грубого поведения курьеров.

    «Уверен, что совместно с курьерскими сервисами и ГАИ мы наведем порядок», – заявил Ликсутов.

    Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил Минтрансу ограничить движение электротранспорта курьеров по тротуарам. Он также выступил за введение обязательной регистрации и получения водительских удостоверений для курьеров на электросамокатах и электровелосипедах.

    В Москве в 2025 году всего за два месяца прокатного сезона произошло 159 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ, один человек погиб, 170 получили травмы.

    29 марта 2026, 23:59 • Новости дня
    Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Подмосковье

    Tекст: Катерина Туманова

    С 30 марта по 1 апреля в Московской области будет действовать повышенный уровень погодной опасности из-за половодья на некоторых реках региона, сообщили специалисты Гидрометцентра России.

    «Ожидается, что в период с 30 марта по 1 апреля в Московской области увеличится интенсивность подъема уровня воды, ожидается достижение отметки опасного явления «высокое половодье» на ряде рек», – сообщили в Гидрометцентре ТАСС.

    Там уточнили, что под угрозой оказались река Протва у поселка Верея, река Катыш у села Троицкое и река Нерская у города Куровское.

    По словам представителей Гидрометцентра, в результате возможного достижения опасного уровня воды произойдет затопление речных пойм, а также некапитальных сооружений и участков дорог, расположенных в этих зонах.

    Оранжевый уровень опасности – предпоследний по шкале метеорологических предупреждений. Он обозначает опасные погодные условия и высокую вероятность возникновения стихийных бедствий и ущерба. Предупреждение будет действовать с 21:00 мск текущих суток до 20:00 мск 1 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС по Московской области предупредило о риске весеннего подтопления 575 жилых домов в 106 населенных пунктах региона. Синоптики предупредили о резком подъёме уровня рек в Подмосковье


    30 марта 2026, 03:07 • Новости дня
    Роскосмос показал, как выглядит из космоса шквалистый ветер и ливни в Дагестане

    Роскосмос показал, как выглядит из космоса непогода в Дагестане

    Tекст: Катерина Туманова

    Роскосмос разместил видео с космической высоты непогоды над Дагестаном, съмку сделали спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».

    «Мощный циклон, пришедший со стороны Каспийского моря, вызвал масштабное наводнение в Республике», – подписали пост в Telegram-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане эвакуировали более 3 тыс. 300 человек из-за паводка. Среди эвакуированных оказались 1 тыс. 33 ребенка. В Хасавюртовском районе Дагестана после мощных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации. В дагестанском Буйнакске ввели режим ЧС из-за угрозы оползней.

    Власти Дагестана приняли решение о введении режима повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений и последствий непогоды. Глава Дагестана назвал антирекордным объем обрушившихся на республику дождей.


    30 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    На берегу Москвы-реки на северо-западе столицы загорелись три катера
    На берегу Москвы-реки на северо-западе столицы загорелись три катера
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    На северо-западе столицы, на берегу Москвы-реки, произошел пожар, загорелись три катера, сообщили в МЧС России.

    В пресс-службе МЧС России сообщили: «В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Авиационная улица, д. 79, к. 1, стр. 2». На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, передает ТАСС.

    По уточненной информации, катера находились на берегу под тентами. Площадь возгорания составила 30 кв. м. На настоящий момент пожарные продолжают работу по ликвидации огня.

    Ранее сообщалось, что в Архангельске на речном теплоходе «Михаил Ломоносов», находящемся в доке Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы, произошел пожар.

    29 марта 2026, 07:05 • Новости дня
    На подлете к Москве за ночь уничтожены пять беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале в 6.57 о том, что два дрона были уничтожены на подлете к Москве силами ПВО. Всего за ночь ликвидировано пять дронов.

    «Отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    До этого столичный градоначальник сообщал о дронах в 2 часа, в 3.10 и в 3.50 в ночь на воскресенье. Всего в ночь на воскресенье уничтожены пять дронов ВСУ на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    29 марта 2026, 09:14 • Новости дня
    Москвичам пообещали солнечное и сухое воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сухая и солнечная погода, температура воздуха до плюс 19 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец сообщил, что в воскресенье в Москве ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха достигнет плюс 19 градусов, передает РИА «Новости». Он отметил, что в столице и области в течение дня сохранится ясная атмосфера без осадков.

    По словам Тишковца, температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Он напомнил, что температурный рекорд для этой даты был зафиксирован в 2020 году и составил плюс 17,4 градуса.

    Ветер в регионе будет северо-восточного и восточного направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Как уточнил синоптик, существенных изменений атмосферного давления не ожидается, барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о солнечной погоде без осадков в Москве.

    Теплая погода до плюс 19 градусов в Москве в воскресенье ожидается под влиянием теплого сектора циклона.

    В столице прогнозировалась сухая и теплая погода с температурой до плюс девяти градусов и превышением ноябрьской климатической нормы на шесть–семь градусов.

    29 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Меликов сообщил о сохранении критической ситуации в трех районах Дагестана

    Tекст: Ольга Иванова

    Несмотря на ослабление неблагоприятных погодных явлений в Дагестане, в Махачкале, Хасавюрте и Хасавюртовском районе сохраняются серьезные проблемы с подтоплениями и электроснабжением, заявил глава республики Сергей Меликов.

    Все угрозы, связанные с непогодой в Дагестане, идут на спад, выразил надежду глава республики Сергей Меликов, передает РИА «Новости». Он отметил, что власти переходят к следующему этапу – оценке последствий стихии и принятию решений для ликвидации ущерба, а также оказанию помощи пострадавшему населению. «Мы сегодня на оперативном штабе подвели черту под активной фазой чрезвычайной ситуации в Дагестане, и будем надеяться, что она миновала, и все угрозы природного характера пошли на спад», – заявил Меликов.

    При этом глава Дагестана подчеркнул, что наиболее сложная обстановка по-прежнему сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и части Хасавюртовского района. В этих населённых пунктах остаются проблемы с подтоплениями и электроснабжением, вызванные недавней непогодой. Меликов уточнил, что именно здесь ситуация остается наиболее критичной и требует особого внимания со стороны экстренных служб и властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение пригородных поездов на участке Дербент – Махачкала – Хасавюрт восстановили после вынужденного перерыва.

    Ранее власти Дагестана ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. В Махачкале объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне подтоплений.

    31 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Пассажир метро Москвы избил оппонента бутылкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во время ссоры в поезде московского метро мужчина несколько раз ударил оппонента бутылкой по голове, пострадавший обратился к врачам, сообщили в ГУ МВД по столице.

    Инцидент произошел в воскресенье, 31 марта, в поезде на участке от станции «Курская» до станции «Бауманская», указали в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

    В вагоне поссорились двое пассажиров, конфликт быстро перерос в драку.

    На эмоциях мужчина несколько раз ударил оппонента по голове бутылкой. Пострадавший обратился к медикам», – добавили там.

    На одну из станций были вызваны сотрудники полиции.

    Прибывшие полицейские задержали нападавшего, им оказался 62-летний житель Москвы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», фигурант находится под подпиской о невыезде.

    Ранее на станции «Каховская» взрослый мужчина во время ссоры ударил 17-летнего юношу стеклянной бутылкой по голове.

    29 марта 2026, 03:20 • Новости дня
    Собянин сообщил о втором сбитом дроне на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Второй за ночь на воскресенье дрон, летевший на Москву, ликвидирован силами ПВО, о чем сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    Напомним, часом ранее Собянин сообщал о сбитом дроне, направлявшемся в сторону городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    29 марта 2026, 16:13 • Новости дня
    Температура в Москве достигла майских значений в марте

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице России воздух прогрелся до плюс 17,8 градуса, что характерно для второй пятидневки мая, а не для конца марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Температура воздуха в Москве в воскресенье достигла значений, характерных для второй пятидневки мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

    По его словам, к 15.00 на метеостанции ВДНХ термометры впервые в этом году поднялись выше отметки в пятнадцать градусов. Максимальное значение составило плюс 16,7 °C, что почти приблизилось к рекорду 2020 года, когда было зафиксировано плюс 17,4 °C. В Тушино и на территории МГУ температура также достигла плюс 16,6 °C, а в центре города, на Балчуге – плюс 17,8 °C.

    Тишковец отметил, что воздух продолжает прогреваться, и не исключил установления нового температурного рекорда для этого времени года. Синоптик подчеркнул, что подобные показатели обычно фиксируются только во второй декаде мая, что указывает на аномально теплую погоду для конца марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о солнечной погоде без осадков в Москве.

    Синоптики ожидают сухую и солнечную погоду с температурой воздуха до плюс 19 градусов в воскресенье.

