Форвард «Ак Барса» Галимов побил рекорд КХЛ по скорости гола

Tекст: Алексей Дегтярёв

Во вторник казанский «Ак Барс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф принимал челябинский «Трактор», передает РИА «Новости».

Уже на седьмой секунде встречи Артем Галимов открыл счет и стал автором самой быстрой шайбы в истории розыгрыша Кубка КХЛ.

26-летний форвард побил достижение казахстанского нападающего Константина Пушкарева. Тот, выступая за астанинский «Барыс», 22 февраля 2017 года забросил шайбу в ворота «Трактора» на 11-й секунде матча.

После пятой игры «Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1 и находится в одном шаге от выхода в следующий раунд плей-офф.

Ранее казанский «Ак Барс» повел в серии плей-офф КХЛ против челябинского «Трактора» после домашней победы 3:2 в стартовом матче. «Ак Барс» гарантировал себе выход в плей-офф КХЛ благодаря неудаче хабаровского «Амура» в матче против «Трактора».