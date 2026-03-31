«Сургутнефтегаз» отчитался об убытке 251,2 млрд рублей по РСБУ

В 2025 году компания получила чистый убыток по РСБУ в размере 251,2 млрд рублей против прибыли в 923,27 млрд рублей в 2024 году, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения составил 389,245 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель отражал прибыль в 1,37 трлн рублей.

При этом компания не стала раскрывать другие ключевые финансовые показатели, в том числе объем выручки, валовую прибыль и себестоимость продаж.

«Сургутнефтегаз» относится к числу крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Компания занимается разведкой и добычей углеводородного сырья, переработкой нефти и газа, производством электроэнергии, а также выпуском и маркетингом нефтепродуктов и продуктов газопереработки.

В 2025 году Минфин США объявил о введении санкций против «Сургутнефтегаза» и других российских энергетических компаний. Британия также ввела санкции в отношении «Сургутнефтегаза». Позже Евросоюз утвердил новый пакет санкций, в том числе против этой компании.