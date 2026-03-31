  Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    Украина завалит Прибалтику и Польшу сбитыми дронами
    «Большая семерка» выступила с обращением к России в связи с дефицитом нефти в мире
    В ОП предложили Дерипаске год работать по 12 часов в день
    Подписчики Володина проголосовали против обязательного второго иностранного языка в школе
    Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» произошел из-за утечки газовой смеси
    Китай и Пакистан предложили план мира на Ближнем Востоке
    Путин назвал число грузовых беспилотников в России к 2030 году
    Советник главы Генштаба Ирана погиб в результате удара США и Израиля
    Грузинский завод в Кулеви решил отказаться от российской нефти
    31 марта 2026, 19:57 • Новости дня

    Путин и президент ОАЭ обсудили ухудшение ситуации на Ближнем Востоке

    Кремль: Путин и президент ОАЭ обсудили ухудшение ситуации на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил Кремль.

    По информации из канала Кремля в Max, в ходе беседы лидеры выразили серьезную озабоченность ухудшением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, массовой гибелью мирных жителей и разрушением ключевой гражданской инфраструктуры, включая энергетические и промышленные объекты.

    Собеседники подчеркнули, что необходимо как можно скорее прекратить боевые действия и активизировать политико-дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта. При этом, по их мнению, должны учитываться законные интересы всех стран региона, с которыми Россия традиционно поддерживает дружественные и взаимовыгодные отношения.

    Путин и Мухаммед Бен Заид с удовлетворением отметили высокий уровень сотрудничества между Россией и ОАЭ, который активно развивается по разным направлениям.

    Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, лидеры обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

    31 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Лавров: Некоторые страны Запада потеряли берега
    Лавров: Некоторые страны Запада потеряли берега
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые страны Запада в последнее время просто «потеряли берега», провозглашая свои права на те или иные чужие территории, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», – заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные заявления в последние месяцы звучат все чаще, и в качестве примера привёл высказывания американских политиков по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, недавно госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта в Персидском заливе якобы зависит только от позиции Ирана по Ормузскому проливу, а за два дня до этого президент США подчеркнул, что «его не волнует международное право».

    Кроме того, Лавров обратил внимание на признаки перерастания кризиса в Персидском заливе в более масштабный конфликт, который, по его словам, некоторые уже называют «новой мировой войной». Министр подчеркнул, что ситуация требует особого внимания, поскольку эскалация может иметь глобальные последствия.

    Глава МИД также заявил, что США и Израиль продолжают предпринимать попытки не допустить нормализации отношений между Ираном и арабскими странами региона. По его мнению, цель этих усилий – усилить давление на Иран и спровоцировать противостояние внутри Совета сотрудничества арабских государств залива.

    Лавров добавил, что Запад фактически вступил «в клинч» со странами мирового большинства, отстаивающими принципы равенства и справедливости. По словам министра, западные гегемонистские амбиции становятся препятствием для выработки коллективных решений на основе Устава ООН и итогов Второй мировой войны.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Запад готов пойти на любые шаги для сохранения статуса гегемона, включая вооруженные интервенции и изъятие золотовалютных активов у стран с самостоятельной политикой.

    Лавров заявил, что США используют перевороты и устранение лидеров государств ради контроля над их ресурсами.


    31 марта 2026, 15:32 • Новости дня
    Путин объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник на трассе М-12 «Восток» стартует движение беспилотных грузовиков, объявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии по видеосвязи.

    «Сегодня запускается движение беспилотного грузового транспорта на трассе М-12 Восток», – отметил Путин, передает ТАСС. По его словам, благодаря этому шагу формируется единый коридор беспилотных грузоперевозок, который соединит Петербург и Казань.

    В сентябре 2024 года на трассе М-11 «Нева» впервые в России началось движение полностью беспилотных грузовиков.

    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    31 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис в Азии обострился из-за войны США и Израиля с Ираном, что привело к резкому увеличению интереса к российской нефти и конкуренции между странами региона, сообщает Associated Press.

    Рост конкуренции среди азиатских стран за российскую нефть зафиксирован на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом США и Израиля с Ираном, передает AP.

    Перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что Азия, ранее получавшая значительную часть нефти оттуда, оказалась в числе наиболее пострадавших. В выходные к конфликту присоединились поддерживаемые Ираном хуситы, что еще больше осложнило морские перевозки.

    Чтобы стабилизировать мировой рынок, США временно ослабили санкции на поставки российской нефти, сначала для Индии, затем для других стран. На этом фоне возрос интерес к российской нефти со стороны Филиппин, Индонезии, Таиланда и Вьетнама.

    Филиппины впервые за пять лет импортировали российскую нефть после объявления энергетической чрезвычайной ситуации. Однако КНР и Индия, обладающие преимуществом доступа и большими закупочными возможностями, уже выкупили значительную часть доступных партий.

    Эксперты отмечают, что Россия не сможет существенно увеличить экспорт сырой нефти из-за пределов по добыче и последствий атак на инфраструктуру.

    «Реальная проблема – сколько грузов еще доступно на рынке», – заявила аналитик Kpler Муюй Сюй.  Она добавила, что страны надеются на продление санкционных послаблений от США, иначе их возможности быстро исчезнут.

    В то же время Филиппины столкнулись с топливным дефицитом: на заправках выстроились очереди, а авиакомпании рассматривают возможность введения нормирования топлива. Во Вьетнаме и Индонезии власти также ищут пути диверсификации поставок, включая переговоры с Россией и другими странами. Повышение цен на топливо уже ощутимо ударило по промышленности и гражданам в регионе.

    Война на Ближнем Востоке привела к крупнейшему в истории перебою в поставках нефти и вынудила США на месяц снять запрет на покупку российской нефти.

    На фоне войны с Ираном энергетический кризис в Азии уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970-х годов, несмотря на смягчение США санкций против России и Ирана.

    На этом фоне Филиппины после объявления чрезвычайного положения в энергетике впервые за пять лет получили партию российской нефти для НПЗ Батаан благодаря временному выводу из-под санкций грузов, погруженных на суда до середины марта.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

    30 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    В Иране одобрили пошлины на проход Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса (парламента) Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив, пишет Tasnim.

    Инициатива предусматривает не только обязательную оплату за проход пролива, но и новые ограничения для ряда иностранных судов, сообщает Tasnim со ссылкой на члена комитета, передает ТАСС.

    В соответствии с планом, суда, которые связаны с Соединенными Штатами, Израилем или государствами, ранее вводившими односторонние санкции против Ирана, получат запрет на проход через пролив. В случае принятия закона, оплата пошлин будет производиться исключительно в иранских риалах.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузcкий пролив.

    Депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи заявил, что власти Ирана рассматривают возможность легализации взимания платы с коммерческих судов за проход по Ормузскому проливу.

    31 марта 2026, 18:05 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Ирана атаковали объекты компаний AT&T и Siemens в Бен-Гурионе и Хайфе с помощью беспилотников, сообщила армейская пресс-служба.

    Как передает ТАСС, пресс-служба иранской армии заявила о проведении с сегодняшнего утра ударов беспилотниками по стратегически важным объектам компаний Siemens и AT&T в Бен-Гурионе и Хайфе.

    В сообщении отмечается, что мишенями стали объекты связи, телекоммуникаций и промышленности, которые принадлежат армии Израиля. В том числе удары были нанесены по промышленности компаний Siemens и AT&T.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана впервые применяла ракету «Шаиб-12» при атаке на базу США Виктория возле аэропорта Багдада.

    За один час Иран нанес три серии ракетных ударов по Израилю.

    Вооруженные силы Ирана также нанесли ракетный удар по заводу военной промышленности Израиля на юге страны.

    31 марта 2026, 12:54 • Новости дня
    Военные эксперты оценили планы Индонезии купить у России подлодки-носители «Калибров»

    Военный эксперт Ищенко: Индонезия интересуется подлодками «Варшавянка» из-за «Калибров»

    Военные эксперты оценили планы Индонезии купить у России подлодки-носители «Калибров»
    @ Татьяна Меель/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    У российских подводных лодок есть ряд преимуществ перед конкурентами. Это относительная дешевизна, высокие боевые характеристики, а также реальное успешное применение в условиях военных действий, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Сергей Ищенко. Ранее Индонезия заявила о планах купить у России подлодки.

    «Индо-Тихоокеанский регион бурно развивается, и в этом контексте Джакарте важно иметь средства защиты своих интересов, торговых путей», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, с этим связано стремление Индонезии расширить сотрудничество с Россией.

    Собеседник напомнил, что страна ранее высказывала намерение купить российские истребители и другую военную технику. «Желание приобрести наши подводные лодки – естественны процесс развития двусторонних отношений», – подчеркнул аналитик.

    К тому же лодки проекта 636 «Варшавянка» выделяются целым рядом характеристик, добавил Кнутов. «Во-первых, они практически бесшумные. Неслучайно НАТО называет их «черная дыра» – выявить, где находится подлодка практически невозможно», – указал он.

    Во-вторых, «Варшавянка» имеет возможность достаточно большого для такого типа подводных аппаратов автономного плавания, продолжил эксперт. «Это дизель-электрическая лодка. Особенность состоит в том, что она должна периодически всплывать для подзарядки аккумуляторов. Мы эту проблему решаем достаточно оригинально», – уточнил спикер.

    Наконец, субмарины оснащены ракетами «Калибр», которые работают как в противокорабельном варианте, так и по наземным целям, добавил специалист. Он допустил, что Джакарта может рассчитывать на комплектацию с «Калибрами», но, заметил Кнутов, в этом случае должен быть подписан отдельный контракт.

    По его оценкам, если дело дойдет до заключения соглашения, то речь пойдет о поставке нескольких подлодок. «Вместе с тем, если индонезийские моряки смогут освоить технику – а она действительно довольно сложная – то, я думаю, контракт расширят. Как правило, так и происходит», – добавил собеседник.

    «Более того, на мой взгляд, если бы не санкции в отношении Москвы, страны активнее закупали бы и фрегаты, и самолеты, и системы ПВО. Но то, что Джакарта высказывает интерес к российской технике даже под угрозой давления со стороны Запада, говорит о многом», – акцентировал эксперт.

    Тем более, что у России есть конкуренты, в частности, Швеция и Япония. «Они производят, может быть, не столь хорошо вооруженные подлодки, но достаточно современные, способные находиться под водой без всплытия длительное время. Однако у российских подводных аппаратов есть ряд преимуществ – это относительная дешевизна, высокие боевые характеристики, а также реальное успешное применение в условиях военных действий», – перечислил Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса. По его мнению, если Москва и Джакарта заключат контракт, то это станет прорывом. Собеседник допустил, что Индонезия выражает интерес к «Варшавянкам» в том числе из-за вооружения «Калибрами».

    Ранее командующий ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али посетил корабли Тихоокеанского флота ВМФ России, находящиеся в индонезийской столице в рамках делового визита. Он заявил, что Джакарта хотела бы в будущем приобрести российские подводные лодки.

    «Индонезийский флот уже давно, еще с советских времен, использовал советскую технику -– не только корабли, но и самолеты, а также подводные лодки. И в будущем мы хотели бы вновь приобрести российскую технику – в том числе и подводные лодки, особенно модернизированные подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», – цитирует его РИА «Новости».

    Глава ВМС Индонезии сообщил командиру отряда кораблей ТОФ Евгению Мясоедову, что хотел бы посетить Владивосток, а также пригласил российских моряков посетить остров Бали.

    30 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    В Израиле назвали число раненых с начала операции против Ирана

    Минздрав Израиля сообщил о 6 тыс. госпитализированных с начала операции против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше шести тысяч человек были направлены в больницы Израиля с конца февраля после начала операции против Ирана, при этом 110 остаются в стационаре.

    Как передает ТАСС, пресс-служба министерства здравоохранения Израиля сообщила, что с 28 февраля по 30 марта 2026 года в ходе операции «Рык льва» были госпитализированы 6 088 человек.

    В заявлении отмечается: «С начала операции «Рык льва» по 18:00 30 марта 2026 года в больницы были эвакуированы 6 088 пострадавших, из которых 110 человек в настоящее время остаются в стационаре».

    По данным ведомства, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Еще 16 человек находятся в тяжелом состоянии, а 24 – в состоянии средней тяжести. Операция «Рык льва» продолжается уже более месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по промышленным объектам и нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, что привело к возгоранию резервуара.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    Иранские военные сообщили об ударе беспилотников по радиолокационным станциям США в ОАЭ, которые отвечали за обнаружение и перехват иранских ракет и дронов.

    30 марта 2026, 22:52 • Новости дня
    Bloomberg: США потратили годовой запас ракет JASSM при ударах по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    С начала атак на Иран американские военные выпустили свыше тысячи крылатых ракет JASSM, что превысило годовой производственный лимит, сообщил Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Соединенные Штаты уже израсходовали весь годовой запас дорогостоящих крылатых ракет JASSM при ударах по Ирану, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается: «США также запустили свыше тысячи ракет JASSM стоимостью полтора миллиона долларов каждая».

    По данным агентства, компания Lockheed Martin способна производить только 860 таких ракет в год. Таким образом, темпы расходования боеприпасов в ходе операции значительно превышают производственные мощности оборонной промышленности США.

    Ранее портал Intercept оценил возможные расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана в триллионы долларов. По мнению источников издания, финансовое бремя может лечь не только на нынешних американских налогоплательщиков, но и на будущие поколения.

    Ранее сообщалось, что американским военным впервые приходится использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов Shahed и баллистических ракет.

    Иранские дешевые беспилотники ранее заставляли Вашингтон и его союзников тратить ценные ракеты систем ПВО.

    США с начала операции на территории Ирана израсходовали значительное количество критически важных боеприпасов, накопленных за несколько лет.

    Американские военные за четыре недели кампании против Ирана использовали более 850 крылатых ракет Tomahawk, почти полностью исчерпав региональные запасы.

    Американские и союзные силы за первые шесть дней конфликта израсходовали более тысячи ракет PAC-3, почти вдвое превысив годовой объем их производства.

    31 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    МЧС сообщило о локализации пожара на «Нижнекамскнефтехиме»
    МЧС сообщило о локализации пожара на «Нижнекамскнефтехиме»
    @ Антон Катушенок/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возгорание на производственном объекте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане удалось локализовать, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    «Пожар в Нижнекамске локализован», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на промышленной площадке «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане вспыхнул пожар.

    В результате происшествия погибли два сотрудника предприятия. Пострадали 72 человека. Восемь человек были госпитализированы.

    Причиной инцидента стал сбой в работе оборудования.

    31 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    ЕС раскритиковал новый закон Израиля о смертной казни
    ЕС раскритиковал новый закон Израиля о смертной казни
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель выразил обеспокоенность новым законом Израиля о смертной казни террористов, указав на его дискриминационный характер и противоречие демократическим принципам.

    ЕС выразил серьезную обеспокоенность в связи с принятием Израилем закона о смертной казни для террористов, передает РИА «Новости».

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни заявил на брифинге, что этот шаг является откатом назад и носит явно дискриминационный характер.

    Он отметил, что принятие такого закона особенно негативно сказывается на ситуации с правами человека в Израиле.

    Аль-Ануни подчеркнул, что Евросоюз призывает Израиль соблюдать демократические принципы и придерживаться прежних подходов к вопросам смертной казни.

    Закон предусматривает, что осужденные террористы будут содержаться в отдельных изоляторах с ограниченным доступом для посетителей, а встречи с адвокатами будут проходить по видеосвязи.

    Срок исполнения смертного приговора установлен на 90 дней после вынесения решения суда. На момент казни присутствуют начальник тюрьмы, представитель судебной власти, официальный наблюдатель и член семьи осужденного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнессет Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Власти Ирана задержали почти 200 человек по подозрению в сотрудничестве с израильскими спецслужбами и передаче информации.

    Бывшего генерала спецподразделения «Кудс» Исмаила Каани предположительно казнили по обвинению в работе на израильскую разведку «Моссад».

    31 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин назвал число грузовых беспилотников в России к 2030 году

    Путин: Российский парк грузовых беспилотников вырастет до 4 тыс. к 2030 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии открытия транспортных объектов сообщил о масштабных планах по развитию парка грузовых беспилотников.

    По его словам, к 2028 году на российских дорогах будет эксплуатироваться 992 беспилотных грузовика, передает ТАСС. К концу 2030 года количество таких машин превысит 4 тыс. единиц.

    Путин отметил, что эти данные предоставило Министерство транспорта.

    Напомним, во вторник Путин объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12.

    В сентябре 2024 года на трассе М-11 «Нева» впервые в России началось движение полностью беспилотных грузовиков.

    31 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Путин продлил иностранцам возможность оплаты газа через любые российские банки
    Путин продлил иностранцам возможность оплаты газа через любые российские банки
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Иностранные компании смогут до 1 июля 2026 года оплачивать российский газ в рублях через любые российские банки, а не только через Газпромбанк, разрешение продлил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин продлил возможность иностранным покупателям оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, сообщает РИА «Новости».

    Соответствующее разрешение будет действовать до 1 июля 2026 года. Ранее срок действия такого порядка истекал 1 апреля.

    Страны, признанные недружественными, смогут производить оплату через любые российские кредитные организации, а не только через Газпромбанк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о продлении разрешения зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями до 1 апреля 2026 года не только через Газпромбанк.

    В 2024 году Путин изменил порядок оплаты за российский газ с учетом санкций против Газпромбанка.

    31 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Советник главы Генштаба Ирана погиб в результате удара США и Израиля
    Советник главы Генштаба Ирана погиб в результате удара США и Израиля
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Джамшид Эсхаги погиб в результате удара, нанесенного США и Израилем.

    О гибели военного заявил командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Ахмад Вахиди, его слова приводит агентство Tasnim, передает ТАСС. В заявлении отмечается, что вместе с офицером погибли и члены его семьи.

    «Поздравляю и выражаю соболезнования по случаю мученической кончины советника начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Джамшида Эсхаги и нескольких членов его семьи в результате террористической атаки американо-сионистских преступников», – заявил Вахиди.

    Накануне КСИР сообщил о гибели командующего ВМС Алирезы Тангсири.

    Ранее высокопоставленный иранский военный Али Мохаммад Наини стал жертвой совместной воздушной атаки американских и израильских сил.

    До этого был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    31 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Патрушев обвинил ЕС в создании термина «теневой флот» для борьбы с Россией

    Патрушев: ЕС придумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза создали термин «теневой флот», чтобы легитимировать действия против российских морских перевозок, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании коллегии.

    По его словам, в международном морском праве такого понятия не существует, а под прикрытием борьбы с так называемым «теневым флотом» западные страны фактически осуществляют разбой на морских коммуникациях, передает ТАСС.

    Патрушев подчеркнул, что западные страны ужесточили меры против российского торгового флота, чтобы затруднить международные перевозки грузов, и в ответ на это Россия усиливает защиту собственных судов. «Силы Военно-морского флота в целях обеспечения безопасности морского судоходства в наиболее опасных районах Мирового океана были вынуждены осуществлять непосредственное сопровождение судов под российским флагом», – заявил он.

    Российские власти, реагируя на враждебные действия Запада, уделяют особое внимание развитию Военно-морского флота. Патрушев отметил, что флот продолжает оснащаться современным вооружением, военной и специальной техникой, а также сообщил о принятии в его состав стратегического ракетоносца «Князь Пожарский», 20 новых кораблей и катеров, а также 5 судов обеспечения.

    В числе последних достижений – успешные испытания подводного безэкипажного комплекса «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Кроме того, были проведены масштабные оперативные учения «Июльский шторм», которые подтвердили высокий уровень готовности сил ВМФ к выполнению своих задач.

    Патрушев заверил, что Военно-морской флот России способен защищать национальные интересы страны в мирное время и обеспечивать оборону с морских направлений.

    Ранее МИД России заявил, что западные страны занимаются разбоем, прикрывая это вымышленным термином «теневой флот», который не предусмотрен международным морским правом.

    31 марта 2026, 17:19 • Новости дня
    Суд обязал мошенников вернуть Долиной 62 млн рублей
    Суд обязал мошенников вернуть Долиной 62 млн рублей
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Балашихинский суд Московской области обязал мошенников вернуть певице Ларисе Долиной 62 млн рублей.

    Решение было принято после рассмотрения иска артистки, которая изначально требовала 176 миллионов, однако затем снизила сумму требований до 114 млн рублей, передают «Вести» со ссылкой на Life.ru.

    В числе обвиняемых по делу оказался Андрей Основа. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 900 тыс. рублей.

    Напомним, Долина решила добиться через суд взыскания более 176 млн рублей с группы лиц, ранее признанных виновными в особо крупном мошенничестве.

    В феврале защита осужденных по делу Долиной затребовала отмены приговора.

    Главное
    Патрушев обвинил ЕС в создании термина «теневой флот» для борьбы с Россией
    Украинский беспилотник взорвался возле жилых домов в Эстонии
    Декларация о доходах Зеленского за 2025 год исчезла из реестра
    В ГПЦ высказались о возможном вмешательстве Варфоломея в избрание нового патриарха
    Пентагон поставил под сомнение статус НАТО как военного альянса
    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида»
    Суд обязал мошенников вернуть Долиной 62 млн рублей