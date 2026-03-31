Китай и Пакистан предложили план мира на Ближнем Востоке

Документ, который приводит Центральное телевидение Китая, был принят по итогам встречи министра иностранных дел КНР Ван И и главы МИД Пакистана Исхака Дара 31 марта, передает ТАСС.
«Китай и Пакистан призывают к немедленному прекращению огня и боевых действий, а также к тому, чтобы приложить все усилия для предотвращения расползания конфликта. Диалог и дипломатия являются единственным жизнеспособным путем разрешения конфликта», – отмечается в заявлении.
Стороны подчеркнули важность уважения суверенитета и территориальной целостности Ирана и стран Персидского залива, а участников конфликта призвали отказаться от применения силы на время переговоров.
Особое внимание в инициативе уделяется обеспечению безопасности гражданских объектов. Китай и Пакистан настаивают на полном прекращении атак на мирное население, энергетическую инфраструктуру, опреснительные установки и мирные ядерные объекты. Также отмечается необходимость беспрепятственного доступа гуманитарной помощи во все пострадавшие районы.
Отдельным пунктом инициативы стало требование обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и прилегающих водах. Страны призвали защитить гражданские и коммерческие суда, чтобы как можно скорее восстановить нормальную навигацию в этом важнейшем торговом коридоре.
Пятым элементом документа обозначено требование обеспечить главенствующую роль Устава ООН в выработке всеобъемлющего мирного соглашения для региона.
Ранее МИД России призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе.
Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал скорейшее прекращение боевых действий в Персидском заливе необходимым условием для предотвращения необратимого удара по мировой экономике.