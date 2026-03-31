  Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    31 марта 2026, 19:28 • Новости дня

    Китай и Пакистан предложили план мира на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китай и Пакистан выступили с совместной инициативой по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке.

    Документ, который приводит Центральное телевидение Китая, был принят по итогам встречи министра иностранных дел КНР Ван И и главы МИД Пакистана Исхака Дара 31 марта, передает ТАСС.

    «Китай и Пакистан призывают к немедленному прекращению огня и боевых действий, а также к тому, чтобы приложить все усилия для предотвращения расползания конфликта. Диалог и дипломатия являются единственным жизнеспособным путем разрешения конфликта», – отмечается в заявлении.

    Стороны подчеркнули важность уважения суверенитета и территориальной целостности Ирана и стран Персидского залива, а участников конфликта призвали отказаться от применения силы на время переговоров.

    Особое внимание в инициативе уделяется обеспечению безопасности гражданских объектов. Китай и Пакистан настаивают на полном прекращении атак на мирное население, энергетическую инфраструктуру, опреснительные установки и мирные ядерные объекты. Также отмечается необходимость беспрепятственного доступа гуманитарной помощи во все пострадавшие районы.

    Отдельным пунктом инициативы стало требование обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и прилегающих водах. Страны призвали защитить гражданские и коммерческие суда, чтобы как можно скорее восстановить нормальную навигацию в этом важнейшем торговом коридоре.

    Пятым элементом документа обозначено требование обеспечить главенствующую роль Устава ООН в выработке всеобъемлющего мирного соглашения для региона.

    Ранее МИД России призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал скорейшее прекращение боевых действий в Персидском заливе необходимым условием для предотвращения необратимого удара по мировой экономике.

    31 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Лавров: Некоторые страны Запада потеряли берега
    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые страны Запада в последнее время просто «потеряли берега», провозглашая свои права на те или иные чужие территории, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», – заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные заявления в последние месяцы звучат все чаще, и в качестве примера привёл высказывания американских политиков по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, недавно госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта в Персидском заливе якобы зависит только от позиции Ирана по Ормузскому проливу, а за два дня до этого президент США подчеркнул, что «его не волнует международное право».

    Кроме того, Лавров обратил внимание на признаки перерастания кризиса в Персидском заливе в более масштабный конфликт, который, по его словам, некоторые уже называют «новой мировой войной». Министр подчеркнул, что ситуация требует особого внимания, поскольку эскалация может иметь глобальные последствия.

    Глава МИД также заявил, что США и Израиль продолжают предпринимать попытки не допустить нормализации отношений между Ираном и арабскими странами региона. По его мнению, цель этих усилий – усилить давление на Иран и спровоцировать противостояние внутри Совета сотрудничества арабских государств залива.

    Лавров добавил, что Запад фактически вступил «в клинч» со странами мирового большинства, отстаивающими принципы равенства и справедливости. По словам министра, западные гегемонистские амбиции становятся препятствием для выработки коллективных решений на основе Устава ООН и итогов Второй мировой войны.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Запад готов пойти на любые шаги для сохранения статуса гегемона, включая вооруженные интервенции и изъятие золотовалютных активов у стран с самостоятельной политикой.

    Лавров заявил, что США используют перевороты и устранение лидеров государств ради контроля над их ресурсами.


    30 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    В Иране одобрили пошлины на проход Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса (парламента) Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив, пишет Tasnim.

    Инициатива предусматривает не только обязательную оплату за проход пролива, но и новые ограничения для ряда иностранных судов, сообщает Tasnim со ссылкой на члена комитета, передает ТАСС.

    В соответствии с планом, суда, которые связаны с Соединенными Штатами, Израилем или государствами, ранее вводившими односторонние санкции против Ирана, получат запрет на проход через пролив. В случае принятия закона, оплата пошлин будет производиться исключительно в иранских риалах.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузcкий пролив.

    Депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи заявил, что власти Ирана рассматривают возможность легализации взимания платы с коммерческих судов за проход по Ормузскому проливу.

    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    31 марта 2026, 18:05 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Ирана атаковали объекты компаний AT&T и Siemens в Бен-Гурионе и Хайфе с помощью беспилотников, сообщила армейская пресс-служба.

    Как передает ТАСС, пресс-служба иранской армии заявила о проведении с сегодняшнего утра ударов беспилотниками по стратегически важным объектам компаний Siemens и AT&T в Бен-Гурионе и Хайфе.

    В сообщении отмечается, что мишенями стали объекты связи, телекоммуникаций и промышленности, которые принадлежат армии Израиля. В том числе удары были нанесены по промышленности компаний Siemens и AT&T.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана впервые применяла ракету «Шаиб-12» при атаке на базу США Виктория возле аэропорта Багдада.

    За один час Иран нанес три серии ракетных ударов по Израилю.

    Вооруженные силы Ирана также нанесли ракетный удар по заводу военной промышленности Израиля на юге страны.

    30 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    В Израиле назвали число раненых с начала операции против Ирана

    Минздрав Израиля сообщил о 6 тыс. госпитализированных с начала операции против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше шести тысяч человек были направлены в больницы Израиля с конца февраля после начала операции против Ирана, при этом 110 остаются в стационаре.

    Как передает ТАСС, пресс-служба министерства здравоохранения Израиля сообщила, что с 28 февраля по 30 марта 2026 года в ходе операции «Рык льва» были госпитализированы 6 088 человек.

    В заявлении отмечается: «С начала операции «Рык льва» по 18:00 30 марта 2026 года в больницы были эвакуированы 6 088 пострадавших, из которых 110 человек в настоящее время остаются в стационаре».

    По данным ведомства, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Еще 16 человек находятся в тяжелом состоянии, а 24 – в состоянии средней тяжести. Операция «Рык льва» продолжается уже более месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по промышленным объектам и нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, что привело к возгоранию резервуара.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    Иранские военные сообщили об ударе беспилотников по радиолокационным станциям США в ОАЭ, которые отвечали за обнаружение и перехват иранских ракет и дронов.

    30 марта 2026, 22:52 • Новости дня
    Bloomberg: США потратили годовой запас ракет JASSM при ударах по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    С начала атак на Иран американские военные выпустили свыше тысячи крылатых ракет JASSM, что превысило годовой производственный лимит, сообщил Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Соединенные Штаты уже израсходовали весь годовой запас дорогостоящих крылатых ракет JASSM при ударах по Ирану, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается: «США также запустили свыше тысячи ракет JASSM стоимостью полтора миллиона долларов каждая».

    По данным агентства, компания Lockheed Martin способна производить только 860 таких ракет в год. Таким образом, темпы расходования боеприпасов в ходе операции значительно превышают производственные мощности оборонной промышленности США.

    Ранее портал Intercept оценил возможные расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана в триллионы долларов. По мнению источников издания, финансовое бремя может лечь не только на нынешних американских налогоплательщиков, но и на будущие поколения.

    Ранее сообщалось, что американским военным впервые приходится использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов Shahed и баллистических ракет.

    Иранские дешевые беспилотники ранее заставляли Вашингтон и его союзников тратить ценные ракеты систем ПВО.

    США с начала операции на территории Ирана израсходовали значительное количество критически важных боеприпасов, накопленных за несколько лет.

    Американские военные за четыре недели кампании против Ирана использовали более 850 крылатых ракет Tomahawk, почти полностью исчерпав региональные запасы.

    Американские и союзные силы за первые шесть дней конфликта израсходовали более тысячи ракет PAC-3, почти вдвое превысив годовой объем их производства.

    31 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    ЕС раскритиковал новый закон Израиля о смертной казни
    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель выразил обеспокоенность новым законом Израиля о смертной казни террористов, указав на его дискриминационный характер и противоречие демократическим принципам.

    ЕС выразил серьезную обеспокоенность в связи с принятием Израилем закона о смертной казни для террористов, передает РИА «Новости».

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни заявил на брифинге, что этот шаг является откатом назад и носит явно дискриминационный характер.

    Он отметил, что принятие такого закона особенно негативно сказывается на ситуации с правами человека в Израиле.

    Аль-Ануни подчеркнул, что Евросоюз призывает Израиль соблюдать демократические принципы и придерживаться прежних подходов к вопросам смертной казни.

    Закон предусматривает, что осужденные террористы будут содержаться в отдельных изоляторах с ограниченным доступом для посетителей, а встречи с адвокатами будут проходить по видеосвязи.

    Срок исполнения смертного приговора установлен на 90 дней после вынесения решения суда. На момент казни присутствуют начальник тюрьмы, представитель судебной власти, официальный наблюдатель и член семьи осужденного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнессет Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Власти Ирана задержали почти 200 человек по подозрению в сотрудничестве с израильскими спецслужбами и передаче информации.

    Бывшего генерала спецподразделения «Кудс» Исмаила Каани предположительно казнили по обвинению в работе на израильскую разведку «Моссад».

    31 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Советник главы Генштаба Ирана погиб в результате удара США и Израиля
    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Джамшид Эсхаги погиб в результате удара, нанесенного США и Израилем.

    О гибели военного заявил командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Ахмад Вахиди, его слова приводит агентство Tasnim, передает ТАСС. В заявлении отмечается, что вместе с офицером погибли и члены его семьи.

    «Поздравляю и выражаю соболезнования по случаю мученической кончины советника начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Джамшида Эсхаги и нескольких членов его семьи в результате террористической атаки американо-сионистских преступников», – заявил Вахиди.

    Накануне КСИР сообщил о гибели командующего ВМС Алирезы Тангсири.

    Ранее высокопоставленный иранский военный Али Мохаммад Наини стал жертвой совместной воздушной атаки американских и израильских сил.

    До этого был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    31 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    TWZ: Израильские F-16 применили кассетные боеприпасы против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские истребители F-16I Sufa, участвовавшие в ударах по объектам в Иране, были замечены с кассетными боеприпасами, что указывает на попытку ограничить запуск баллистических ракет, сообщает The War Zone (TWZ).

    Снимки F-16I Sufa, опубликованные израильскими ВВС, показывают, что самолеты участвовали в ударах по Ирану и, вероятно, были оснащены кассетными боеприпасами, передает The War Zone.

    Точные типы суббоеприпасов на фото определить сложно, однако три дня до публикации иранские власти обвинили США в применении авиационных мин BLU-91/B, которые сбрасываются с помощью кассетных бомб. По мнению экспертов, такие боеприпасы могли использоваться для создания минных полей с целью затруднить иранским войскам доступ к пусковым установкам баллистических ракет.

    В публикации израильских ВВС говорится: «Параллельно ВВС нанесли удары по объектам, используемым для хранения и запуска баллистических ракет, представляющих прямую угрозу для граждан Израиля, а также по ряду систем обороны. За последние сутки более 150 истребителей нанесли удары по объектам производства оружия по всему Тегерану. Удары по военной промышленности режима в Тегеране продолжаются и сейчас. ВВС продолжают наращивать удары, чтобы лишить режим производственных возможностей, которые он создавал годами».

    На размещенных снимках видны боеприпасы с характерными тупыми носами и заметными взрывателями, что соответствует внешнему виду американских кассетных бомб со сбрасываемыми минами типа Gator. Аналитики отмечают, что такие бомбы могут быть загружены различными типами суббоеприпасов, включая противотанковые и противопехотные мины.

    Иран ранее заявлял, что находил авиационные мины BLU-91/B вокруг города Шираз после недавних авиаударов. По данным Bellingcat, Израиль, США и Нидерланды известны как пользователи подобных кассетных боеприпасов. F-16 входит в перечень платформ, способных использовать такие вооружения. Целью минирования может быть затруднение доступа к подземным пусковым установкам ракет и снабжению тяжелой техники для восстановления входов после ударов.

    Среди других кассетных боеприпасов, находившихся на вооружении Израиля, упоминались CBU-58/B с противопехотными боеприпасами и Rockeye с противотанковыми, однако их актуальный статус неясен. Также Израиль разрабатывал собственные кассетные бомбы для разрушения ВПП, но признаков их применения в нынешнем конфликте пока нет.

    Спутниковые снимки показали значительные разрушения на объектах по производству и запуску баллистических ракет в Иране после авиаударов.

    Израильские военные провели масштабную воздушную операцию по подземным хранилищам и заводам по производству баллистических ракет в нескольких иранских провинциях.

    Израильские ВВС нанесли удары по исследовательскому комплексу КСИР в Тегеране и подземным объектам, связанным с производством баллистических ракет.

    При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи уточнил, что удары по целям США и Израиля наносятся ракетами с несколькими боеголовками, а не кассетными боеприпасами.

    30 марта 2026, 22:58 • Новости дня
    Иран объявил о втором сбитом MQ-9 Reaper за два часа

    Tекст: Антон Антонов

    Военные Ирана уничтожили второй за два часа американский беспилотник MQ-9 Reaper, сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о сбитом американском беспилотнике над Исфаханом, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ранее заявлял об уничтожении нескольких БПЛА MQ-9. США, по оценкам The Wall Street Journal, будут вынуждены потратить около 1,4-2,9 млрд долларов на восстановление или восполнение поврежденной и утерянной военной техники после окончания конфликта на Ближнем Востоке.

    31 марта 2026, 03:38 • Новости дня
    Тегеран назвал последствия возможной наземной операции США против Ирана

    Вице-президент Ирана Ареф: США могут решить отправить свои войска на остров Харк

    Tекст: Антон Антонов

    Если Вашингтон направит военных на остров Харк, то их судьбу будет решать иранская сторона, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

    Ареф прокомментировал возможность начала США наземной операции против Ирана, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    В своем заявлении он отметил, что США действительно могут принять решение направить американских военнослужащих на остров Харк. «Но в таком случае решение об их возвращении принимать будет не он, а уже иранская сторона», – заявил первый вице-президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон продлил мораторий на удары по энергообъектам Ирана до 6 апреля. Эксперты считают, что пауза используется для подготовки к ограниченной наземной операции. По информации СМИ, в регион может быть переброшено не менее 10 тыс. военных, а начало операции ожидается в ближайшее время.

    31 марта 2026, 13:12 • Новости дня
    Лавров назвал позицию США по Ирану «двухходовочкой»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал отношение США к международному праву в ситуации вокруг Ирана как «двухходовочку».

    Отношение США к международному праву в ситуации вокруг Ирана российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «двухходовочкой», передает ТАСС.

    На общем собрании Российского совета по международным делам Лавров напомнил, что ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о «грубейшем нарушении международного права» в случае перекрытия Ираном Ормузского пролива. При этом, по словам Лаврова, «за два дня до этого президент [США Дональд] Трамп сказал, что его не интересует международное право. У него есть своя мораль и свои инстинкты. Двуходовочка такая».

    Кроме того, Россия выразила готовность выступить посредником в урегулировании кризиса в Персидском заливе, заявил Лавров, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, Москва считает недопустимым применение военной силы против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, вне зависимости от того, идет ли речь об Иране или о странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Лавров подчеркнул, что Россия готова оказать сторонам конфликта посредническую и иную помощь для поиска путей возвращения ситуации к политико-дипломатическим решениям. Власти России настаивают на необходимости урегулирования разногласий исключительно дипломатическими средствами, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров провел видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    МИД России ранее призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе.

    31 марта 2026, 02:58 • Новости дня
    Иран атаковал кувейтский танкер с нефтью в Дубае

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские силы предприняли атаку на кувейтский нефтяной танкер в порту Дубая, сообщила компания Kuwait Petroleum Corporation.

    По заявлению компании, которое приводит Al Jazeera, «Иран атаковал кувейтский танкер с нефтью в порту Дубая», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что в результате удара снаряда по танкеру в районе Дубая на судне вспыхнул пожар. Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.

    31 марта 2026, 01:40 • Новости дня
    Снаряд попал в танкер в районе Дубая

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара снаряда по танкеру в районе Дубая на судне вспыхнул пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

    Инцидент произошел в 31 морской миле к северо-западу от Дубая. Сотрудник безопасности компании заявил, что возгорание было вызвано попаданием «неопознанного» снаряда в правый борт. В UKMTO подчеркнули, что члены экипажа не пострадали, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    Вашингтон настаивает на переговорах с Тегераном и даже направил план из 15 пунктов, но Иран называет его оторванным от реальности. В ответ иранская сторона выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом.

    30 марта 2026, 23:00 • Новости дня
    ООН предупредила о рисках продовольственной безопасности из-за Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжающиеся перебои с поставками удобрений через Ормузский пролив увеличивают угрозы для глобальной продовольственной безопасности и мировой торговли, говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

    Эксперты ЮНКТАД отмечают, что конфликт в районе Ормузского пролива приводит к сбоям в поставках энергоресурсов и удобрений, что оказывает ощутимое влияние на цены и создает растущие риски для продовольственных систем, торговли и уязвимых экономик, передает ТАСС.

    Рост затрат на энергоресурсы, удобрения и транспорт, по мнению специалистов, усиливает угрозы для производства, поставок и стоимости продуктов питания. Особо подчеркивается, что использование удобрений критически важно для мирового сельского хозяйства, а крупнейшие страны-экспортеры, такие как Бразилия и Индия, зависят от их импорта.

    Во многих развивающихся странах доступ к удобрениями также имеет ключевое значение для производства базовых продуктов питания. Кроме того, эксперты ЮНКТАД констатировали значительную зависимость ряда государств, в частности Судана, Танзании и Сомали, от поставок удобрений из стран Персидского залива.

    10 комментариев

    Ранее комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш распорядился создать рабочую группу по Ормузскому проливу для обеспечения гуманитарных нужд и торговли удобрениями.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предупредил о риске продовольственного и сельскохозяйственного кризиса из-за возможных перебоев с поставками удобрений через Ормузский пролив.

    Агентство AP сообщило о войне с Ираном и перекрытии Ормузского пролива, уже нарушивших до 30% мирового экспорта удобрений и повысивших издержки фермеров.

    31 марта 2026, 10:00 • Новости дня
    КСИР сообщил об ударе по израильскому контейнеровозу в Персидском заливе

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-морские силы КСИР сообщили, что нанесли удар баллистическими ракетами по израильскому контейнеровозу Express Halfong в Персидском заливе в рамках очередной волны атак.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) поразил израильский контейнеровоз в Персидском заливе в ходе уже 88-й волны атак по целям США и Израиля, передает РИА «Новости». В заявлении КСИР уточняется, что удар был нанесен военно-морскими силами корпуса.

    «В ходе этой атаки ВМС КСИР нанесли удар при помощи баллистических ракет по контейнеровозу Express Halfong, принадлежащему сионистскому режиму, в Персидском заливе», – говорится в сообщении, текст которого распространила иранская информационная служба Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы КСИР сообщали, что атаковали вспомогательный корабль ВМС США – носитель крылатых ракет Tomahawk.

    Иранские военные в Ормузском проливе поразили танкер после игнорирования судном предупреждений ВМС КСИР о небезопасности района. Позднее боевой беспилотник КСИР в акватории Персидского залива ударил по танкеру Louise P, причисленному Тегераном к «активам США».

