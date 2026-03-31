Постановление о квотах по контрактникам в Рязани удалили вскоре после публикации

Tекст: Валерия Городецкая

Документ № 17-пг от 20 марта 2026 года больше не доступен в разделе постановлений и распоряжений губернатора, передает «Комсомольская правда».

Согласно тексту постановления, организации с численностью сотрудников от 150 человек должны были подобрать от двух до пяти кандидатов для службы по контракту в армии.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что подобная практика «не очень хорошая», поскольку в ней «присутствует элемент принуждения», передает Lenta.ru.

«Мы же не в Советском Союзе, чтобы разнарядку давать. И как заставить человека подписать контракт? Насильно загонять, получается, уговаривать? Контракт – это дело добровольное. У нас не ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) украинские, которые насильно людей запихивают, но у них-то мобилизация всеобщая», – заявил он.

Колесник подчеркнул, что в России работа по привлечению контрактников ведется на добровольных началах. По его словам, на местах проводятся информационные кампании, устанавливаются палатки, где все желающие могут ознакомиться с условиями службы и подать заявку. Парламентарий добавил, что достаточное количество людей самостоятельно выбирает контрактную службу, и подобная инициатива не получит распространения в других регионах.

Идею Малкова депутат назвал скорее экспериментальной, выразив сомнение в ее эффективности. «Люди идут, извините меня, не на свадьбу куда-то – идут жизнью рисковать», – сказал он.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что количество военнослужащих по контракту, которые участвуют в Объединенной группировке войск в рамках спецоперации на Украине, вполне достаточно для выполнения всех боевых задач.