Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, пресс-служба иранской армии заявила о проведении с сегодняшнего утра ударов беспилотниками по стратегически важным объектам компаний Siemens и AT&T в Бен-Гурионе и Хайфе.

В сообщении отмечается, что мишенями стали объекты связи, телекоммуникаций и промышленности, которые принадлежат армии Израиля. В том числе удары были нанесены по промышленности компаний Siemens и AT&T.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана впервые применяла ракету «Шаиб-12» при атаке на базу США Виктория возле аэропорта Багдада.

За один час Иран нанес три серии ракетных ударов по Израилю.

Вооруженные силы Ирана также нанесли ракетный удар по заводу военной промышленности Израиля на юге страны.