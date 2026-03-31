В Чечне после ливней подтопленными остались более 250 домов

Tекст: Денис Тельманов

В Чечне подтопленными остаются 258 жилых домов и 312 приусадебных участков, передает РИА «Новости».

По данным ГУ МЧС России по республике, также повреждены 17 мостов, из которых 12 автомобильных и пять пешеходных. В сообщении подчеркивается, что к настоящему времени восстановлено 36 поврежденных газопроводов и трансформаторов.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в воскресенье, 29 марта, по решению главы Чечни Рамзана Кадырова. Причиной стали обильные дожди и ливни, которые вызвали подтопление многих населенных пунктов и сел.

Из-за непогоды в регионе также отмечаются размывы дорог и мостов, что осложняет передвижение и проведение аварийно-восстановительных работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Дмитрий Медведев пообещал подумать о дополнительной помощи Чечне для ликвидации последствий разрушительного наводнения.

Аварийные службы Чечни смогли перекрыть точки прорыва дамбы на реке Сунжа и остановить поступление воды в район подтопления в Грозном. В результате паводка на реке Гумс в Гудермесе был подтоплен поселок Кундухова, откуда жители эвакуируются в безопасные зоны.