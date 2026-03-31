Грузинский завод в Кулеви решил отказаться от российской нефти

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Об этом заявил грузинскому СМИ Business Media Georgia гендиректор управляющей заводом компании Black Sea Petroleum Давид Поцхверия.

По его словам, «российская нефть будет заменена туркменской, казахстанской, азербайджанской».

Как отметил Давид Поцхверия, это связано с тем, что ЕС санкционировал российскую нефть, а компания ориентируется на выход на европейские рынки, что «выгодно логистически и коммерчески».

«Хотим полностью заменить российское сырье», – сказал он, подчеркнув, что НПЗ никогда не нарушал санкции. По его словам, продукция Кулевского НПЗ реализуется сейчас в странах Азии и Африки, Турции.

На данном этапе НПЗ ежегодно может перерабатывать 1,2 млн тонн нефти в год. Среди партнеров НПЗ – компания Honeywell и другие известные компании.

Business Media Georgia отмечает также тесное сотрудничество Black Sea Petroleum и госкомпании Азербайджана SOCAR. НПЗ, строительство которого было начато три года назад, уже привлек инвестиции в объеме свыше 150 млн долларов.