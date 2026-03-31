В «Артеке» провели акцию солидарности с паралимпийцами

Tекст: Валерия Городецкая

Кульминацией стала акция солидарности с российскими паралимпийцами, завоевавшими на Паралимпийских играх – 2026 в Италии восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Дети подготовили письмо и видеоролик в поддержку спортсменов, а паралимпийцы отправили в «Артек» личные видеоответы, которые были показаны на большом экране.

В письме артековцы написали: «Вы показали мощь России и силу духа ее народа! Но есть кое-что поважнее медалей. Каждый из вас совершил подвиг… Вы доказали: человек может все, если есть мечта, стремление и надежный тыл». Ребята отметили, что достижения спортсменов вдохновляют их стремиться к новым вершинам и не останавливаться на достигнутом.

Среди паралимпийцев, которые ответили на послания, были Анастасия Багиян, Иван Голубков, Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев, Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо. Бугаев поблагодарил детей за поддержку и пожелал им заниматься спортом, а Фадеев отметил, что самое главное – не сдаваться и верить в себя даже в трудные моменты. Голубков и Ворончихина также пожелали ребятам идти к своим мечтам и не бояться ошибок.

Директор «Артека» Константин Федоренко подчеркнул, что традиция поддержки российских спортсменов в лагере существует уже много лет. Он отметил, что современные артековцы не просто болеют за чемпионов, но и осознанно учатся у них стойкости и патриотизму. Кроме того, в «Артеке» регулярно работают фан-зоны для коллективного просмотра спортивных мероприятий, а дети активно занимаются в спортивных клубах.

Третья смена стала для артековцев не только путешествием в мир театра, но и возможностью почувствовать свою причастность к спортивным достижениям страны. Руководство центра убеждено, что такие акции способствуют воспитанию силы духа и жизнелюбия у подрастающего поколения.