    Британская разведка засылает в Россию похожих друг на друга шпионов
    «Большая семерка» выступила с обращением к России в связи с дефицитом нефти в мире
    Фадеев попросил у Дерипаски уточнений по 72-часовой шестидневной рабочей неделе
    Подписчики Володина проголосовали против обязательного второго иностранного языка в школе
    Путин назвал число грузовых беспилотников в России к 2030 году
    Советник главы Генштаба Ирана погиб в результате удара США и Израиля
    Минприроды отменило заявительный принцип выдачи недр с углеводородами
    ЕС раскритиковал новый закон Израиля о смертной казни
    На «Нижнекамскнефтехиме» назвали причину возгорания
    31 марта 2026, 16:28 • Новости дня

    МЧС сообщило о локализации пожара на «Нижнекамскнефтехиме»

    @ Антон Катушенок/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возгорание на производственном объекте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане удалось локализовать, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    «Пожар в Нижнекамске локализован», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на промышленной площадке «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане вспыхнул пожар.

    В результате происшествия погибли два сотрудника предприятия. Пострадали 72 человека. Восемь человек были госпитализированы.

    Причиной инцидента стал сбой в работе оборудования.

    31 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Лавров: Некоторые страны Запада потеряли берега
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые страны Запада в последнее время просто «потеряли берега», провозглашая свои права на те или иные чужие территории, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», – заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные заявления в последние месяцы звучат все чаще, и в качестве примера привёл высказывания американских политиков по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, недавно госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта в Персидском заливе якобы зависит только от позиции Ирана по Ормузскому проливу, а за два дня до этого президент США подчеркнул, что «его не волнует международное право».

    Кроме того, Лавров обратил внимание на признаки перерастания кризиса в Персидском заливе в более масштабный конфликт, который, по его словам, некоторые уже называют «новой мировой войной». Министр подчеркнул, что ситуация требует особого внимания, поскольку эскалация может иметь глобальные последствия.

    Глава МИД также заявил, что США и Израиль продолжают предпринимать попытки не допустить нормализации отношений между Ираном и арабскими странами региона. По его мнению, цель этих усилий – усилить давление на Иран и спровоцировать противостояние внутри Совета сотрудничества арабских государств залива.

    Лавров добавил, что Запад фактически вступил «в клинч» со странами мирового большинства, отстаивающими принципы равенства и справедливости. По словам министра, западные гегемонистские амбиции становятся препятствием для выработки коллективных решений на основе Устава ООН и итогов Второй мировой войны.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Запад готов пойти на любые шаги для сохранения статуса гегемона, включая вооруженные интервенции и изъятие золотовалютных активов у стран с самостоятельной политикой.

    Лавров заявил, что США используют перевороты и устранение лидеров государств ради контроля над их ресурсами.


    30 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Верховный суд разъяснил, как поступать с начисленной по ошибке переплатой по зарплате
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России признал, что излишне выплаченная работнику зарплата по ошибке подлежит возврату работодателю как необоснованное обогащение.

    Решение принято по итогам рассмотрения спора между компанией и бывшим охранником, которому из-за ошибочного ввода данных за октябрь 2023 года была начислена сумма 1 млн 814 тыс. 880 рублей вместо положенных 10 тыс. 570 рублей, передает ТАСС.

    Причиной инцидента стала пропущенная запятая при вводе данных о количестве смен: вместо 10,64 в программу внесли 1064 смены. Работник не вернул излишне полученные средства и уволился. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали работодателя, однако кассационный суд отменил эти решения, посчитав ошибку не счетной, а технической.

    Верховный суд, в свою очередь, признал, что кассация существенно нарушила нормы права. Суд отметил, что законодательство не содержит определений счетной или технической ошибки, но в правоприменительной практике счетной считается арифметическая ошибка, в том числе некорректный ввод числа отработанных смен в программу расчета зарплаты.

    «Счетной ошибкой считается, в частности, арифметическая ошибка, то есть ошибка, допущенная при проведении арифметических подсчетов сумм, подлежащих выплате, в том числе при введении работником организации в компьютерную программу, используемую работодателем для расчета заработной платы работника, сведений о количестве отработанных работником периодов, отличающемся от количества фактически отработанных работником периодов», – пояснил Верховный суд.

    В результате Верховный суд отменил решение кассационного суда, а также его определение, восстановив силу решения суда первой инстанции и апелляционного определения. Таким образом, работник обязан вернуть работодателю излишне полученные 1 млн 804 тыс. 309 рублей.

    Ранее Верховный суд поддержал пенсионерку, из-за обмана мошенников продавшую квартиру.

    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    30 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Минфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу
    @ Вероника Зорина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проведение ежемесячных операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила приостановлено до 1 июля 2026 года, сообщил Минфин.

    Решение принято в соответствии с постановлением правительства России, сообщается на сайте ведомства. Особенности расчетов после возобновления операций будут зависеть от объема отложенных сделок, накопленных с марта этого года.

    «Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны», – говорится в заявлении  министерства.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз из страны наличных денежных средств и золотых слитков.

    31 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис в Азии обострился из-за войны США и Израиля с Ираном, что привело к резкому увеличению интереса к российской нефти и конкуренции между странами региона, сообщает Associated Press.

    Рост конкуренции среди азиатских стран за российскую нефть зафиксирован на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом США и Израиля с Ираном, передает AP.

    Перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что Азия, ранее получавшая значительную часть нефти оттуда, оказалась в числе наиболее пострадавших. В выходные к конфликту присоединились поддерживаемые Ираном хуситы, что еще больше осложнило морские перевозки.

    Чтобы стабилизировать мировой рынок, США временно ослабили санкции на поставки российской нефти, сначала для Индии, затем для других стран. На этом фоне возрос интерес к российской нефти со стороны Филиппин, Индонезии, Таиланда и Вьетнама.

    Филиппины впервые за пять лет импортировали российскую нефть после объявления энергетической чрезвычайной ситуации. Однако КНР и Индия, обладающие преимуществом доступа и большими закупочными возможностями, уже выкупили значительную часть доступных партий.

    Эксперты отмечают, что Россия не сможет существенно увеличить экспорт сырой нефти из-за пределов по добыче и последствий атак на инфраструктуру.

    «Реальная проблема – сколько грузов еще доступно на рынке», – заявила аналитик Kpler Муюй Сюй.  Она добавила, что страны надеются на продление санкционных послаблений от США, иначе их возможности быстро исчезнут.

    В то же время Филиппины столкнулись с топливным дефицитом: на заправках выстроились очереди, а авиакомпании рассматривают возможность введения нормирования топлива. Во Вьетнаме и Индонезии власти также ищут пути диверсификации поставок, включая переговоры с Россией и другими странами. Повышение цен на топливо уже ощутимо ударило по промышленности и гражданам в регионе.

    Война на Ближнем Востоке привела к крупнейшему в истории перебою в поставках нефти и вынудила США на месяц снять запрет на покупку российской нефти.

    На фоне войны с Ираном энергетический кризис в Азии уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970-х годов, несмотря на смягчение США санкций против России и Ирана.

    На этом фоне Филиппины после объявления чрезвычайного положения в энергетике впервые за пять лет получили партию российской нефти для НПЗ Батаан благодаря временному выводу из-под санкций грузов, погруженных на суда до середины марта.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

    31 марта 2026, 12:54 • Новости дня
    Военные эксперты оценили планы Индонезии купить у России подлодки-носители «Калибров»

    Военные эксперты оценили планы Индонезии купить у России подлодки-носители «Калибров»

    @ Татьяна Меель/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    У российских подводных лодок есть ряд преимуществ перед конкурентами. Это относительная дешевизна, высокие боевые характеристики, а также реальное успешное применение в условиях военных действий, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Сергей Ищенко. Ранее Индонезия заявила о планах купить у России подлодки.

    «Индо-Тихоокеанский регион бурно развивается, и в этом контексте Джакарте важно иметь средства защиты своих интересов, торговых путей», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, с этим связано стремление Индонезии расширить сотрудничество с Россией.

    Собеседник напомнил, что страна ранее высказывала намерение купить российские истребители и другую военную технику. «Желание приобрести наши подводные лодки – естественны процесс развития двусторонних отношений», – подчеркнул аналитик.

    К тому же лодки проекта 636 «Варшавянка» выделяются целым рядом характеристик, добавил Кнутов. «Во-первых, они практически бесшумные. Неслучайно НАТО называет их «черная дыра» – выявить, где находится подлодка практически невозможно», – указал он.

    Во-вторых, «Варшавянка» имеет возможность достаточно большого для такого типа подводных аппаратов автономного плавания, продолжил эксперт. «Это дизель-электрическая лодка. Особенность состоит в том, что она должна периодически всплывать для подзарядки аккумуляторов. Мы эту проблему решаем достаточно оригинально», – уточнил спикер.

    Наконец, субмарины оснащены ракетами «Калибр», которые работают как в противокорабельном варианте, так и по наземным целям, добавил специалист. Он допустил, что Джакарта может рассчитывать на комплектацию с «Калибрами», но, заметил Кнутов, в этом случае должен быть подписан отдельный контракт.

    По его оценкам, если дело дойдет до заключения соглашения, то речь пойдет о поставке нескольких подлодок. «Вместе с тем, если индонезийские моряки смогут освоить технику – а она действительно довольно сложная – то, я думаю, контракт расширят. Как правило, так и происходит», – добавил собеседник.

    «Более того, на мой взгляд, если бы не санкции в отношении Москвы, страны активнее закупали бы и фрегаты, и самолеты, и системы ПВО. Но то, что Джакарта высказывает интерес к российской технике даже под угрозой давления со стороны Запада, говорит о многом», – акцентировал эксперт.

    Тем более, что у России есть конкуренты, в частности, Швеция и Япония. «Они производят, может быть, не столь хорошо вооруженные подлодки, но достаточно современные, способные находиться под водой без всплытия длительное время. Однако у российских подводных аппаратов есть ряд преимуществ – это относительная дешевизна, высокие боевые характеристики, а также реальное успешное применение в условиях военных действий», – перечислил Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса. По его мнению, если Москва и Джакарта заключат контракт, то это станет прорывом. Собеседник допустил, что Индонезия выражает интерес к «Варшавянкам» в том числе из-за вооружения «Калибрами».

    Ранее командующий ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али посетил корабли Тихоокеанского флота ВМФ России, находящиеся в индонезийской столице в рамках делового визита. Он заявил, что Джакарта хотела бы в будущем приобрести российские подводные лодки.

    «Индонезийский флот уже давно, еще с советских времен, использовал советскую технику -– не только корабли, но и самолеты, а также подводные лодки. И в будущем мы хотели бы вновь приобрести российскую технику – в том числе и подводные лодки, особенно модернизированные подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», – цитирует его РИА «Новости».

    Глава ВМС Индонезии сообщил командиру отряда кораблей ТОФ Евгению Мясоедову, что хотел бы посетить Владивосток, а также пригласил российских моряков посетить остров Бали.

    31 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин назвал число грузовых беспилотников в России к 2030 году

    Путин назвал число грузовых беспилотников в России к 2030 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии открытия транспортных объектов сообщил о масштабных планах по развитию парка грузовых беспилотников.

    По его словам, к 2028 году на российских дорогах будет эксплуатироваться 992 беспилотных грузовика, передает ТАСС. К концу 2030 года количество таких машин превысит 4 тыс. единиц.

    Путин отметил, что эти данные предоставило Министерство транспорта.

    Напомним, во вторник Путин объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12.

    В сентябре 2024 года на трассе М-11 «Нева» впервые в России началось движение полностью беспилотных грузовиков.

    31 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Патрушев обвинил ЕС в создании термина «теневой флот» для борьбы с Россией

    Патрушев обвинил ЕС в создании термина «теневой флот» для борьбы с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза создали термин «теневой флот», чтобы легитимировать действия против российских морских перевозок, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании коллегии.

    По его словам, в международном морском праве такого понятия не существует, а под прикрытием борьбы с так называемым «теневым флотом» западные страны фактически осуществляют разбой на морских коммуникациях, передает ТАСС.

    Патрушев подчеркнул, что западные страны ужесточили меры против российского торгового флота, чтобы затруднить международные перевозки грузов, и в ответ на это Россия усиливает защиту собственных судов. «Силы Военно-морского флота в целях обеспечения безопасности морского судоходства в наиболее опасных районах Мирового океана были вынуждены осуществлять непосредственное сопровождение судов под российским флагом», – заявил он.

    Российские власти, реагируя на враждебные действия Запада, уделяют особое внимание развитию Военно-морского флота. Патрушев отметил, что флот продолжает оснащаться современным вооружением, военной и специальной техникой, а также сообщил о принятии в его состав стратегического ракетоносца «Князь Пожарский», 20 новых кораблей и катеров, а также 5 судов обеспечения.

    В числе последних достижений – успешные испытания подводного безэкипажного комплекса «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Кроме того, были проведены масштабные оперативные учения «Июльский шторм», которые подтвердили высокий уровень готовности сил ВМФ к выполнению своих задач.

    Патрушев заверил, что Военно-морской флот России способен защищать национальные интересы страны в мирное время и обеспечивать оборону с морских направлений.

    Ранее МИД России заявил, что западные страны занимаются разбоем, прикрывая это вымышленным термином «теневой флот», который не предусмотрен международным морским правом.

    30 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Минцифры рекомендовало ресурсам из «белого списка» ограничить доступ через VPN

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры предложило крупнейшим цифровым платформам ограничить доступ к своим ресурсам для пользователей с активированными VPN-сервисами.

    Ведомство предупредило, что в случае неисполнения этой меры компании могут быть исключены из так называемых «белых списков», передает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Минцифры.

    Под ограничения могут попасть такие сервисы, как Wildberries, Ozon, «Яндекс», VK, Avito, а также крупнейшие российские банки – Сбер, ВТБ, ГПБ, ПСБ, Альфа и Т-банк, а также ритейлеры «Магнит», «Вкусвилл» и «Дикси». Все эти компании сейчас включены в «белые списки», что позволяет их сервисам работать бесперебойно даже при частичных ограничениях доступа к интернету.

    Ранее Forbes сообщило, что Минцифры предложило операторам связи ввести оплату при использовании более 15 Гб международного трафика через VPN в месяц.

    30 марта 2026, 19:22 • Новости дня
    Финские СМИ из-за ошибки ИИ назвали украинские дроны российскими
    Финские СМИ из-за ошибки ИИ назвали украинские дроны российскими
    @ poliisi.fi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финские издания Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat по ошибке назвали дроны, упавшие на территории страны, российскими, хотя на самом деле речь шла об украинских беспилотниках.

    Официальное заявление редакций объясняет произошедшее «непрофессиональным использованием искусственного интеллекта», передает «Фонтанка». Пресс-релиз министерства обороны был автоматически отфильтрован ИИ как связанный с Россией, хотя в тексте Россия не упоминалась.

    Главный редактор Helsingin Sanomat уточнила, что из-за спешки в новостной ситуации релиз не был перепроверен журналистом, как того требуют внутренние инструкции. «Ошибка была исправлена немедленно», – подчеркнула она. Совпадение инструментов автоматизации в двух редакциях сыграло решающую роль в возникновении ошибки.

    Редакция Ilta-Sanomat также подтвердила – любой материал, подготовленный с помощью ИИ, должен проверяться по первоисточникам, однако в данном случае это требование не было выполнено.

    Главные редакторы обоих изданий подчеркнули, что берут на себя полную ответственность за этичное и корректное использование технологий искусственного интеллекта. Они принесли извинения читателям за распространение некорректной информации.

    Напомним, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о вероятном падении украинских беспилотников на территории страны.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о нарушении воздушного пространства страны беспилотником, запущенным с территории Украины.

    30 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    В Дагестане участник драки открыл огонь по полицейским

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в селе Нижний Дженгутай Буйнакского района Дагестана двое сотрудников полиции получили ранения, сообщило МВД республики.

    По информации ведомства, инцидент произошел около 20.30, когда между группой местных жителей началась потасовка, передает ТАСС.

    Полицейские ОМВД по Буйнакскому району проезжали мимо места происшествия, заметили драку и остановились, чтобы разобраться в ситуации. Находясь на месте, они попытались пресечь конфликт.

    В этот момент один из участников ссоры открыл огонь по сотрудникам полиции. В результате стрельбы двое полицейских получили ранения.

    В прошлом году в перестрелке в Махачкале погибли полицейские.

    30 марта 2026, 18:06 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Мелитополь пострадали мирные жители

    При атаке ВСУ на Мелитополь пострадали мирные жители

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины атаковали Мелитополь с помощью ударных беспилотников, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его данным, в результате атаки были зафиксированы разрушения и есть пострадавшие.

    «Укронацисты совершили попытку атаки ударными БПЛА на мирный Мелитополь. Есть разрушения и пострадавшие. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получила гражданская инфраструктура, также есть пострадавшие», – написал Балицкий в своем канале в Мах.

    Он уточнил, что часть беспилотников удалось сбить на подлете к городу.

    В феврале над Мелитополем обнаружили несколько БПЛА на высоте около 100 метров.

    В конце декабря пять мощных взрывов были зафиксированы в южной части Мелитополя.

    30 марта 2026, 19:54 • Новости дня
    Лавров обсудил с арабскими странами ситуацию в Персидском заливе

    Лавров обсудил с арабскими странами ситуацию в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров провел видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

    Участники обсудили обострение военно-политической ситуации в регионе, которое продолжается уже более месяца, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями по поводу последствий эскалации и возможных путей ее урегулирования.

    В ходе видеоконференции Лавров подчеркнул, что разрешение конфликта возможно только политико-дипломатическими средствами с учетом интересов всех государств Персидского залива. По словам Лаврова, причиной обострения стала неспровоцированная и бессмысленная агрессия США и Израиля против Ирана, и урегулирование ситуации невозможно без диалога.

    МИД России вновь призвал к немедленному прекращению боевых действий, так как они несут разрушения и страдания мирному населению в зоне конфликта.

    Ранее МИД призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе.

    30 марта 2026, 21:14 • Новости дня
    Эксперт: Рост несырьевого экспорта придает России устойчивость на мировом рынке

    Эксперт: Рост несырьевого экспорта придает России устойчивость на мировом рынке

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Несырьевой экспорт России в 2025 году вырос и достиг 149 млрд долларов. Это является показателем устойчивого развития экономики и внешней торговли страны, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В понедельник Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, который также возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт».

    «По итогам 2025 года объем несырьевого экспорта России вырос на 10% и достиг 149 млрд долларов. Немаловажно и заметное изменение географии поставок: сегодня главными импортерами стали дружественные и надежные государства – Китай, Белоруссия, Казахстан, Индия, Турция», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По словам эксперта, озвученные на встрече Владимира Путина с Александром Цыбульским показатели говорят о правильной реализации политики диверсификации экспорта и переориентации внешнеэкономических связей. Спикер также обратил внимание на рост промышленного экспорта (18%) и экспорта услуг (10%).

    «Востребованность российской продукции за рубежом лишний раз показывает: нашим товарам доверяют. А сам факт диверсификации придает стране устойчивость на мировом рынке», – рассуждает он.

    По его мнению, Россию уже не стоит воспринимать только как мирового поставщика энергоресурсов. «Многие привыкли, что Россия делает ставку на сырье, особенно в нефтегазовом секторе, где сейчас наблюдается рост доходов. Однако наращиваются поставки и из других секторов, причем упор делается на сферы, востребованные не столько на Западе, сколько в Азии», – считает собеседник.

    Отдельно Данилин отметил важность того, что президент лично курирует эти вопросы. «Экономика живет и развивается только в том случае, если государство следит и помогает. В этом смысле нельзя полагаться на «живость экономики», «невидимую руку рынка» и так далее. Недаром Путин на днях на встрече с РСПП говорил: государство должно помогать своему бизнесу, чтобы тот, в свою очередь, помогал стране сохранять должный уровень на мировой арене», – заключил Данилин.

    Ранее президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, который также возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт». Помимо внешнеэкономических вопросов, подробно обсуждалась ситуация в самом регионе.

    30 марта 2026, 18:46 • Новости дня
    В Дагестанских Огнях ввели режим ЧС из-за непогоды

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти города Дагестанские Огни приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за сильной непогоды.

    Рабочие группы уже приступили к обходу домов для оценки ущерба на основании заявлений граждан, передает ТАСС.

    «Учитывая масштаб последствий, на заседании принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города. Рабочие группы уже приступили к подомовому обходу на основании заявлений граждан для оценки нанесенного ущерба», – сообщили в мэрии города.

    Ранее в Дагестане эвакуировали четыре села после ливней.

    Сообщалось, что в Хасавюрте из-за обильных осадков рухнул железнодорожный мост, а в Махачкале подтопления привели к введению режима ЧС и эвакуации десятков жителей с затопленных улиц.

    30 марта 2026, 21:40 • Новости дня
    Оргкомитет представил программу празднования 80-летия Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 80-летия образования Калининградской области прошло 30 марта на площадке Национального центра «Россия».

    Глава региона Алексей Беспрозванных представил пятилетний план мероприятий и инфраструктурную программу, предусматривающую масштабные преобразования во всех 22 муниципалитетах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В заседании участвовали высокопоставленные федеральные чиновники, включая первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко и первого вице-премьера Дениса Мантурова.

    В рамках мероприятия правительство области подписало соглашения о сотрудничестве с крупными компаниями: «Росатом», «Сбер», «Ренова» и «АФК-Система». Это позволит привлечь дополнительное финансирование инфраструктурных и социальных проектов. Напомним, в марте 2025 года президент России Владимир Путин издал указ о праздновании 80-летнего юбилея региона в 2026 году, что послужило началом масштабной подготовки.

    «80-летие – это дань уважения и гордость за историю освобождения Калининградской области и возрождения региона после Великой Отечественной войны. Но также юбилей адресован и подрастающему поколению: это и про развитие, и про будущее Калининградской области», – подчеркнул Кириенко. Мантуров отметил, что программа празднования насыщена культурными, образовательными и социальными событиями, а также значимыми инфраструктурными проектами, часть из которых уже реализуется с привлечением федеральных средств и спонсоров.

    Зампредседателя правительства Татьяна Голикова в своем выступлении подчеркнула, что празднование юбилея – это не только федеральное событие, но и возможность раскрыть туристический потенциал, привлечь внимание к важным страницам истории и напомнить о незыблемости итогов Великой Отечественной войны. Она добавила, что за последние пять лет население области выросло на 1,4% и что регион демонстрирует экономическую устойчивость несмотря на внешние санкции.

    Программа преобразований включает более 500 инфраструктурных проектов и 450 событийных мероприятий. Предусматривается строительство социальных объектов, реконструкция коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт дорог, обновление транспорта и берегоукрепительные работы. Финансирование программы составит не менее 30 млрд рублей ежегодно, из которых 7 млрд направят на благоустройство муниципальных территорий.

    Беспрозванных отметил, что более 90% инициатив жителей были учтены при формировании плана. Особое место в проекте занимает строительство филиала Национального центра «Россия» на месте бывшего Дома советов, создание парка, новых общественных пространств и развитие городской инфраструктуры. Новый центр сможет принимать до 3,5 млн посетителей в год.

    Также в рамках юбилейной программы предусмотрены выплаты ветеранам становления области, акция «Забота и внимание» и системная поддержка семей участников специальной военной операции. Региональные власти подчеркивают, что к 85-летию Калининградской области планируют реализовать все намеченные преобразования и создать условия для комфортной жизни нынешних и будущих поколений калининградцев.

    Патрушев обвинил ЕС в создании термина «теневой флот» для борьбы с Россией
    Украинский беспилотник взорвался возле жилых домов в Эстонии
    Декларация о доходах Зеленского за 2025 год исчезла из реестра
    Полиция Чехии задержала иностранца по делу о нападении на Русский дом
    Зеленский четырежды уклонялся от военной службы
    Юрист объяснила рассылку писем из реестра воинского учета от «Госуслуг»
    Власти Москвы дали рекомендации автомобилистам по зимней резине