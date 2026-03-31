При пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» погибли два человека

Военные эксперты оценили планы Индонезии купить у России подлодки-носители «Калибров»

Tекст: Анастасия Куликова

«Индо-Тихоокеанский регион бурно развивается, и в этом контексте Джакарте важно иметь средства защиты своих интересов, торговых путей», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, с этим связано стремление Индонезии расширить сотрудничество с Россией.

Собеседник напомнил, что страна ранее высказывала намерение купить российские истребители и другую военную технику. «Желание приобрести наши подводные лодки – естественны процесс развития двусторонних отношений», – подчеркнул аналитик.

К тому же лодки проекта 636 «Варшавянка» выделяются целым рядом характеристик, добавил Кнутов. «Во-первых, они практически бесшумные. Неслучайно НАТО называет их «черная дыра» – выявить, где находится подлодка практически невозможно», – указал он.

Во-вторых, «Варшавянка» имеет возможность достаточно большого для такого типа подводных аппаратов автономного плавания, продолжил эксперт. «Это дизель-электрическая лодка. Особенность состоит в том, что она должна периодически всплывать для подзарядки аккумуляторов. Мы эту проблему решаем достаточно оригинально», – уточнил спикер.

Наконец, субмарины оснащены ракетами «Калибр», которые работают как в противокорабельном варианте, так и по наземным целям, добавил специалист. Он допустил, что Джакарта может рассчитывать на комплектацию с «Калибрами», но, заметил Кнутов, в этом случае должен быть подписан отдельный контракт.

По его оценкам, если дело дойдет до заключения соглашения, то речь пойдет о поставке нескольких подлодок. «Вместе с тем, если индонезийские моряки смогут освоить технику – а она действительно довольно сложная – то, я думаю, контракт расширят. Как правило, так и происходит», – добавил собеседник.

«Более того, на мой взгляд, если бы не санкции в отношении Москвы, страны активнее закупали бы и фрегаты, и самолеты, и системы ПВО. Но то, что Джакарта высказывает интерес к российской технике даже под угрозой давления со стороны Запада, говорит о многом», – акцентировал эксперт.

Тем более, что у России есть конкуренты, в частности, Швеция и Япония. «Они производят, может быть, не столь хорошо вооруженные подлодки, но достаточно современные, способные находиться под водой без всплытия длительное время. Однако у российских подводных аппаратов есть ряд преимуществ – это относительная дешевизна, высокие боевые характеристики, а также реальное успешное применение в условиях военных действий», – перечислил Кнутов.

Схожей точки зрения придерживается Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса. По его мнению, если Москва и Джакарта заключат контракт, то это станет прорывом. Собеседник допустил, что Индонезия выражает интерес к «Варшавянкам» в том числе из-за вооружения «Калибрами».

Ранее командующий ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али посетил корабли Тихоокеанского флота ВМФ России, находящиеся в индонезийской столице в рамках делового визита. Он заявил, что Джакарта хотела бы в будущем приобрести российские подводные лодки.

«Индонезийский флот уже давно, еще с советских времен, использовал советскую технику -– не только корабли, но и самолеты, а также подводные лодки. И в будущем мы хотели бы вновь приобрести российскую технику – в том числе и подводные лодки, особенно модернизированные подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», – цитирует его РИА «Новости».

Глава ВМС Индонезии сообщил командиру отряда кораблей ТОФ Евгению Мясоедову, что хотел бы посетить Владивосток, а также пригласил российских моряков посетить остров Бали.