Дмитриев: Кризис на Ближнем Востоке для Евросоюза будет хуже COVID-19

Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил: «Ситуация будет хуже, чем во время COVID, только по одной абсолютно очевидной и неоспоримой причине: отказ Германии и Европы использовать российскую энергию».

По его словам, именно этот фактор является «единственным реальным источником более серьезного экономического кризиса, чем тот, что был во время COVID».

Ранее Дмитриев заявил, что ситуация вокруг Ормузского пролива способна привести к перебоям на рынке удобрений и создать угрозу для аграрного сектора.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о возможных серьезных потрясениях на рынках сырья и сельхозпродукции при закрытии Ормузского пролива.

Международный валютный фонд отметил, что конфликт на Ближнем Востоке нанес мировой экономике шок, отразившийся на жизнях и благополучии жителей многих государств.