Оператора АЭС «Хамаока» уличили в искажении данных о сейсмоустойчивости

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», компания Chubu Electric Power, эксплуатирующая АЭС «Хамаока» в префектуре Сидзуока, представила отчет о сейсмобезопасности в комитет по контролю над ядерной энергией.

По данным агентства Kyodo, выяснилось, что данные, связанные с расчетами по сейсмической безопасности объекта, искажались как минимум с 2012 года.

В ряде расчетов, используемых для определения уровня сейсмической защищенности станции, применялись некорректные входные данные по «базовому расчетному землетрясению».

Эти сведения имеют ключевое значение при рассмотрении вопроса о сейсмической безопасности станции и принятии решения о возможном возобновлении ее работы.

Нарушение выявили в начале января, что поставило под сомнение достоверность расчетов, на которых основывается безопасность объекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в штаб-квартире японской компании Chubu Electric Power прошли обыски по делу о фальсификации данных о сейсмоустойчивости АЭС «Хамаока».

Следователи установили, что нарушения связаны с третьим и четвертым энергоблоками станции, которые планируется перезапустить. Руководство компании подтвердило выявленные несоответствия в документации.

